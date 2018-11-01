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Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области

1 ноября 2018, 16:11 |  Общество

Акция «Приём монет у населения», стартовавшая 15 октября, приурочена к 25-летию введения в обращение национальной валюты. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Костанайском филиале Национального банка.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

До конца проведения акции жители региона смогут без комиссии обменять монеты на бумажные купюры в любом объеме в кассе областного филиала.

- Предлагаем жителям региона провести инвентаризацию кошельков, копилок, тумбочек, шкатулок и избавиться от накопившейся денежной мелочи. И тем самым вернуть монеты в оборот, - пояснили представители банка.

Самые активные участники будут поощрены сувенирной продукцией Национального Банка. Завершится акция 15 ноября.

Касса банка расположена по адресу: ул. Баймагамбетова, 195, 1-й этаж, с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 15.00.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.11.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До конца проведения акции жители региона смогут без комисии обменять монеты на бумажные купюры в любом объеме в кассе областного филиала. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32845?1541067304

В чём смыл акции?
Что где то комиссию берут за обмен?
В любом магазине в любой день у вас с радостью примут мелочь.

[Исправлено: Добринцофф, 01.11.2018 - 16:27]
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§ bgb
Re: Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4151
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.11.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В чём смыл акции?

вернуть в оборот золотые червонцы, серебряные рубли, доллары и пр....
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§ elektron
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2153
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В чём смыл акции?

Монеты- цвет-метал и обходятся значительно дороже бумажных знаков, полагаю это и есть цель
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§ Добринцофф
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.11.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Монеты- цвет-метал и обходятся значительно дороже бумажных знаков, полагаю это и есть цель

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784857&topic_id=36028&forumid=1#784857

Так ,а стимул то какой?
Я принесу 10000тнг мелочью и мне дадут столько же бумажками,зачем мне разбивать свою копилку ,тащиться в нацбанк ,стоять там в очереди?
Насчёт цветного металла то не всё то золото что блестит.
Монеты 50 и 100тнг не магнитятся ,возможно и вправду из цветмета,1,2,5,10,20 уже железо,хотя попадаются монетки более ранних выпусков те то же не магнитятся.
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§ elektron
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2153
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Так ,а стимул то какой?

полагаю финансовый. , но не лично для пользователя, а для государства. У нас тоже разговоры ведутся, об отмене не только монет но и наличности как таковой. Посмотрим. А про монеты передача по ТВ была, что не только их производство, но и хранение и "содержание" обходится дороже, чем они (эти монеты) стоят. Для государства. Просто так не перепечатаешь ;-)
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§ 211
Re: Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5736
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.11.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурацкая акция..
Народная примета, когда в магазинах мелочи не хватает, они изымают эту мелочь, то готовься к деноминации или как там ее..
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§ Красный
Re: Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 05.08.07
Отправлено: 01.11.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспоминается фильм "Менялы".
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§ elektron
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2153
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Народная примета, когда в магазинах мелочи не хватает, они изымают эту мелочь, то готовься к деноминации или как там ее..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784896&topic_id=36028&forumid=1&1541077046

Кстати тоже об этом подумал не то девальвация... или ещё как...
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§ Victor Yang
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11013
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.11.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Красный:
Вспоминается фильм "Менялы".

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784896&topic_id=36028&forumid=1#784896

Думаешь, что будет деноминация, но монеты останутся прежние?
Кстати, до 2025 она очень даже вероятна ввиду перехода на латиницу - и купюры перевести, и от нулей "под шумок" избавиться.

[Исправлено: Victor Yang, 01.11.2018 - 19:10]
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§ Добринцофф
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.11.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Дурацкая акция..

Согласен,но разве от государственных акций можно чего-то хорошего ожидать.
Цитата:
211:
Народная примета, когда в магазинах мелочи не хватает, они изымают эту мелочь, то готовься к деноминации или как там ее..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784896&topic_id=36028&forumid=1#784896

В Белоруссии была деноминация,теперь 1$ 2 белорусских рубля стоит.
Зарплата 600 руб считается хорошей.
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§ alex_60
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк предлагает.
Ниже плинтуса.
Походу это их ноу хау в борьбе с инфляцией.
Потом предложат тысячные на двадцатитысячные поменять.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2018 - 19:35]

[Исправлено: alex_60, 01.11.2018 - 19:38]
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§ Vital
Re: Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня как обывателя походу не касается.. у меня где то железкой ну 100-200 тенге лежит. Наверно не стоит мне напригатся.
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§ alex_60
Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или продавцы копилок лоббируют.
Завезли под новый год крупную партию.
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