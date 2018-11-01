Акция «Приём монет у населения», стартовавшая 15 октября, приурочена к 25-летию введения в обращение национальной валюты. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Костанайском филиале Национального банка.
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
До конца проведения акции жители региона смогут без комиссии обменять монеты на бумажные купюры в любом объеме в кассе областного филиала.
- Предлагаем жителям региона провести инвентаризацию кошельков, копилок, тумбочек, шкатулок и избавиться от накопившейся денежной мелочи. И тем самым вернуть монеты в оборот, - пояснили представители банка.
Самые активные участники будут поощрены сувенирной продукцией Национального Банка. Завершится акция 15 ноября.
Касса банка расположена по адресу: ул. Баймагамбетова, 195, 1-й этаж, с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 15.00.
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Укрепляем краску снегом!
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