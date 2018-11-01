Обменять монеты на купюры предлагает Нацбанк жителям Костанайской области

Акция «Приём монет у населения», стартовавшая 15 октября, приурочена к 25-летию введения в обращение национальной валюты. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Костанайском филиале Национального банка.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

До конца проведения акции жители региона смогут без комиссии обменять монеты на бумажные купюры в любом объеме в кассе областного филиала.

- Предлагаем жителям региона провести инвентаризацию кошельков, копилок, тумбочек, шкатулок и избавиться от накопившейся денежной мелочи. И тем самым вернуть монеты в оборот, - пояснили представители банка.

Самые активные участники будут поощрены сувенирной продукцией Национального Банка. Завершится акция 15 ноября.

Касса банка расположена по адресу: ул. Баймагамбетова, 195, 1-й этаж, с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 15.00.