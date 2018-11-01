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Справки из псих- и наркодиспансера стали бесплатными в Казахстане

1 ноября 2018, 15:37 |  Государство

В Казахстане услуги выдачи справок психоневрологической, наркологической и противотуберкулезной организациями стали бесплатными, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: hh.com.ua

Иллюстративное фото: hh.com.ua

Были внесены изменения в реестр государственных услуг. Ранее эти три справки выдавались на платной основе.

Как отметили в прокуратуре Шымкента, эти справки предоставляются на бесплатной основе с 2 октября 2018 года. Жители города, которым за прошедшее с того дня время выдали эти справки на платной основе, как отмечается, могут вернуть свои деньги.

"Для этого следует обратиться в учреждение, выдавшее справку", - сказали в прокуратуре города.

За это время медучреждения, по информации надзорного ведомства, незаконно получили 5 миллионов тенге. Установлены факты незаконного предоставления медицинских справок психоневрологическим - 350 тенге, наркологическим - 350 тенге, противотуберкулезным - 220 тенге, диспансерами на платной основе.

"Вышеупомянутыми медицинскими учреждениями незаконный сбор денег за 8 дней составил более 5,4 миллиона тенге: противотуберкулезный диспансер - 406 справок на сумму 89 320 тенге,  психоневрологический диспансер - 8048 справок на сумму 2 816 800 тенге, наркологический диспансер - 7359 справок на сумму 2 575 650 тенге", - сообщили в ведомстве.

Мерами прокурорского реагирования практика выдачи справок на платной основе прекращена.
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§ Гога
Re: Справки из псих- и наркодиспансера стали бесплатными в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.11.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вышеупомянутыми медицинскими учреждениями незаконный сбор денег за 8 дней составил более 5,4 миллиона тенге: противотуберкулезный диспансер - 406 справок на сумму 89 320 тенге, психоневрологический диспансер - 8048 справок на сумму 2 816 800 тенге, наркологический диспансер - 7359 справок на сумму 2 575 650 тенге", - сообщили в ведомстве

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32844 Вот сколько же человек считали все это , сколько времени угробили - но работали же !
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