Справки из псих- и наркодиспансера стали бесплатными в Казахстане

В Казахстане услуги выдачи справок психоневрологической, наркологической и противотуберкулезной организациями стали бесплатными, передает Tengrinews.kz.

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Были внесены изменения в реестр государственных услуг. Ранее эти три справки выдавались на платной основе.

Как отметили в прокуратуре Шымкента, эти справки предоставляются на бесплатной основе с 2 октября 2018 года. Жители города, которым за прошедшее с того дня время выдали эти справки на платной основе, как отмечается, могут вернуть свои деньги.

"Для этого следует обратиться в учреждение, выдавшее справку", - сказали в прокуратуре города.

За это время медучреждения, по информации надзорного ведомства, незаконно получили 5 миллионов тенге. Установлены факты незаконного предоставления медицинских справок психоневрологическим - 350 тенге, наркологическим - 350 тенге, противотуберкулезным - 220 тенге, диспансерами на платной основе.

"Вышеупомянутыми медицинскими учреждениями незаконный сбор денег за 8 дней составил более 5,4 миллиона тенге: противотуберкулезный диспансер - 406 справок на сумму 89 320 тенге, психоневрологический диспансер - 8048 справок на сумму 2 816 800 тенге, наркологический диспансер - 7359 справок на сумму 2 575 650 тенге", - сообщили в ведомстве.

Мерами прокурорского реагирования практика выдачи справок на платной основе прекращена.