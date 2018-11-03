Что делать с бумажной автостраховкой после появления электронной

С 1 января 2019 года в Казахстане вводится электронное автострахование транспортных средств. Корреспондент Tengrinews.kz узнал, как будет проходить оформление.

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Что будет с бумажными страховками, которые были оформлены до 1 января?

"Печатная форма полиса ОГПО, оформленная до 1 января 2019 года, также будет действительна. Онлайн-страхование - это дополнительный канал продаж для удобства клиентов. Одному человеку удобнее прийти в офис продаж, другому - оформить полис через сайт. Переоформлять действующие полисы клиентам не нужно", - ответил на официальный запрос Tengrinews.kz председатель правления страховой компании "Коммеск-Өмір" Олег Ханин.

Как полицейские будут проверять электронные страховки?

"При оформлении электронного полиса водитель не получает на руки никакого документа, взамен этого страхователь будет получать SMS-уведомление о заключении полиса от Единой страховой базы данных, а также, по выбору страхователя, SMS- и/или e-mail-уведомление от страховой компании", - отмечает Ханин.

"Проверка полиса будет осуществляться через Единую страховую базу данных. Через нее сотрудник дорожной полиции может получить сведения о наличии страховки (в том числе и электронной) у конкретного водителя, срок действия полиса, данные о транспортном средстве и другую стандартную информацию. Все, что нужно знать инспектору, - это государственный номер ТС, а также VIN-код автомобиля".

Изменится ли стоимость страхового полиса?

Представитель страховой компании рассказал, какие виды автострахования будут поддерживаться в электронном формате.

"Требования по онлайн-заключению договоров страхования распространяются на все 9 классов обязательного страхования, в том числе на самый массовый вид - обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. При покупке полиса online страховщик вправе предоставить скидку клиенту не более 10 процентов".

По словам Олега Ханина, в страховку на один автомобиль можно вписывать несколько человек, поскольку наличие доверенности сейчас не является обязательным.

Что делать при ДТП?

В ответе страховой компании говорится, что алгоритм действий водителя во время ДТП не меняется. При этом добавляются возможность удаленной подачи заявления о страховом случае и отслеживание статуса урегулирования убытка через личный кабинет на сайте своего страховщика.

Как оформить электронную страховку?

Электронный полис, или е-полис, - это аналог бумажного полиса, который клиент может оформить в офисе, у страхового агента или самостоятельно рассчитать и оплатить на корпоративном сайте страховой компании.

"После оплаты клиент получит SMS-уведомление с номером страхового полиса. При желании клиента полис ему будет отправлен по электронной почте в виде pdf-файла. Через сайт страховщика у клиента будет возможность в онлайн-режиме в электронной форме отправить документы для оформления, переоформления и расторжения договора страхования; уведомления о страховом случае; определения размера причиненного вреда и получения страховой выплаты. Страховые компании должны будут обеспечить круглосуточный доступ клиентов к своему сайту".

"Оплата будет осуществляться на корпоративном сайте страховой компании через платежный сервис. Преимущества онлайн-страхования для клиента - в отсутствии необходимости посещать офис и экономии времени. Полис нельзя потерять. Не нужно возить полис с собой, так как при внесении данных автовладельца в Единую страховую базу данных сотрудники дорожной полиции смогут проверить в этой базе его наличие", - сообщает Олег Ханин.