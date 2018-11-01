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pro100tak
Новая урбанизация или вечная утопия?
maxsaf: Центральная котельная - очень неудачный пример. Вам не надоело платить за отопление улиц зимой Источник:www.ng.kz Не так ушел ответ. У них-то этого нет и в помине. Ну, а у меня уже лет...
01.11.18 15:11
pro100tak
Новая урбанизация или вечная утопия?
у меня автоном, уже лет надцать ;-)
01.11.18 15:06
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital: Мне машину выслать новую. Б/ у. БМВ 6. Источник:www.ng.kz Виталя, ты в очереди - первый... :lol: :oops:
01.11.18 15:04
Солнышко
Новая урбанизация или вечная утопия?
Мне кажется, что самая большая проблема деревни сегодня даже не отсутствие инфраструктуры, дорог. Самая большая проблема - практически полное отсутствие современного образованного, грамотного, не...
01.11.18 14:47
elektron
Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать
Медный: дорогой шеф, всё пропало... Источник:www.ng.kz Это только начало конца :lol: Теперь саке-баке и все родственники - всё пропало ААА :lol:
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ДТП со смертью водителя прокомментировали в ДП Костанайской области

1 ноября 2018, 12:16 |  Происшествия

22-летний водитель ВАЗ-2114  столкнулся с КаМАЗом и от полученных травм скончался на месте. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Об аварии, произошедшей сегодня ночью около 2.30 на ул. Киевской в "НГ" сообщили читатели.

Водитель ВАЗа допустил столкновение в КамАЗом, за рулем которого находился 29-летний житель Алтынсаринского района.

- В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе, - Пассажир госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Очевидцы в своем сообщении перепутали модели ВАЗ, но в остальном сообщили достоверную информацию.
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