ДТП со смертью водителя прокомментировали в ДП Костанайской области
22-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с КаМАЗом и от полученных травм скончался на месте. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Об аварии, произошедшей сегодня ночью около 2.30 на ул. Киевской в "НГ" сообщили читатели.
Водитель ВАЗа допустил столкновение в КамАЗом, за рулем которого находился 29-летний житель Алтынсаринского района.
- В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе, - Пассажир госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
Сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».
Очевидцы в своем сообщении перепутали модели ВАЗ, но в остальном сообщили достоверную информацию.
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