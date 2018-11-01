ДТП со смертью водителя прокомментировали в ДП Костанайской области

22-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с КаМАЗом и от полученных травм скончался на месте. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Об аварии, произошедшей сегодня ночью около 2.30 на ул. Киевской в "НГ" сообщили читатели.

Водитель ВАЗа допустил столкновение в КамАЗом, за рулем которого находился 29-летний житель Алтынсаринского района.

- В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе, - Пассажир госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Очевидцы в своем сообщении перепутали модели ВАЗ, но в остальном сообщили достоверную информацию.