Классическое начало ноября: холодная, неустойчивая погода с осадками и ветром

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели жителей Костанайской области ожидают осадки, преимущественно в виде снега. Кроме того, местами возможны гололед и метель.

Фото Николая БОГДАНОВА



- В четверг, 1 ноября, ночью термометры покажут 3-8 градусов мороза, а местами температура упадет до 11 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – День ожидается холодный - от нуля до 5 градусов мороза, но местами воздух прогреется до +3 градусов. В пятницу, 2 ноября, ночью ожидаем от нуля до минус 5 градусов, местами 10 градусов мороза. День будет несколько теплее предыдущего: термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла, местами столбики термометров поднимутся до отметки +8 градусов. В выходные дни сохранится неустойчивый характер погоды, прогнозируется переменная облачность с осадками, переходящими в снег. Ночные температуры будут варьироваться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, но местами мороз может достигнуть 6 градусов. Днем термометры покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, но местами температура упадет до 5 градусов мороза.

Во второй половине недели нас ждет по-настоящему ноябрьский ветер, северо-западный скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с.