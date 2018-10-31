Форум
Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
Срок за убийство двух пенсионеров в Карасу огласили в Костанайской области
...мало дали надо пожизнено...
31.10.18 17:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Классическое начало ноября: холодная, неустойчивая погода с осадками и ветром

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

31 октября 2018, 17:12 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели жителей Костанайской области ожидают осадки, преимущественно в виде снега. Кроме того, местами возможны гололед и метель.

Фото Николая БОГДАНОВА

- В четверг, 1 ноября, ночью термометры покажут 3-8 градусов мороза, а местами температура упадет до 11 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – День ожидается холодный - от нуля до 5 градусов мороза, но местами воздух прогреется до +3 градусов. В пятницу, 2 ноября, ночью ожидаем от нуля до минус 5 градусов, местами 10 градусов мороза. День будет несколько теплее предыдущего: термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла, местами столбики термометров поднимутся до отметки +8 градусов. В выходные дни сохранится неустойчивый характер погоды, прогнозируется переменная облачность с осадками, переходящими в снег. Ночные температуры будут варьироваться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, но местами мороз может достигнуть 6 градусов. Днем термометры покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, но местами температура упадет до 5 градусов мороза.

Во второй половине недели нас ждет по-настоящему ноябрьский ветер, северо-западный скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.10.18 15:56 Короткий номер для вопросов о бесплатных лекарствах запустили в Казахстане
31.10.18 15:21 Главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» судят по обвинению в хищении 5 млн тенге в Костанае
31.10.18 15:11 Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат
31.10.18 14:15 Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
31.10.18 13:47 337 тысяч тенге. Названа самая высокая пенсия в Казахстане
31.10.18 13:11 Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в Костанае
31.10.18 10:50 Срок за убийство двух пенсионеров в Карасу огласили в Костанайской области
30.10.18 21:07 Норму потребления газа увеличат - Общественный совет согласился, но предложил свой вариант
30.10.18 17:48 Участие в чемпионате Костанайской области по кикбоксингу приняли 80 спортсменов
30.10.18 17:43 Процесс по иску о законности объединения рудненских больниц завершился в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 1
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх