Короткий номер для вопросов о бесплатных лекарствах запустили в Казахстане

В Казахстане запущен короткий номер 1439 для вопросов по обеспечению бесплатными лекарствами, передает Tengrinews.kz.

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Звонки по нему бесплатны на всей территории страны с любого городского телефона. Операторы контакт-центра предоставят информацию о сроках, объемах и планируемых датах поставки необходимых медикаментов, которые отпускаются бесплатно пациентам, состоящим на диспансерном учете и получающим амбулаторное лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, контакт-центр призван не только информировать население о поставках лекарств.

"Жалобы на перебои в поставках лекарств возникают регулярно. Поэтому разобраться в причинах перебоев в получении лекарств населением важно не только для самих пациентов. Нам нужно понять, на каком этапе происходят сбои, чтобы системно решать эти проблемы и предотвратить их появление в дальнейшем", - пояснил Берик Шарип.

По словам руководителя единого дистрибьютора, запуск короткого номера контакт-центра - это один из нескольких проектов, реализуемых компанией в рамках цифровизации здравоохранения. Еще один проект, запланированный для информирования пациентов о поставках лекарств - это единый электронный справочник по наличию бесплатных лекарств в поликлиниках.

"Справочник позволит пациентам самим увидеть в онлайн-режиме все данные по лекарственному обеспечению: на какие медикаменты медицинская организация разместила заявку, когда и в каком объеме туда уже поступили лекарства, их наличие на текущий момент, а также сроки следующих поставок препаратов", - отметил Берик Шарип. Проект планируется запустить на сайте единого дистрибьютора с 1 января 2019 года.