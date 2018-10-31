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Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
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...мало дали надо пожизнено...
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Короткий номер для вопросов о бесплатных лекарствах запустили в Казахстане

31 октября 2018, 15:56 |  Государство

В Казахстане запущен короткий номер 1439 для вопросов по обеспечению бесплатными лекарствами, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Иллюстративное фото: pixabay.com

Звонки по нему бесплатны на всей территории страны с любого городского телефона. Операторы контакт-центра предоставят информацию о сроках, объемах и планируемых датах поставки необходимых медикаментов, которые отпускаются бесплатно пациентам, состоящим на диспансерном учете и получающим амбулаторное лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, контакт-центр призван не только информировать население о поставках лекарств.

"Жалобы на перебои в поставках лекарств возникают регулярно. Поэтому разобраться в причинах перебоев в получении лекарств населением важно не только для самих пациентов. Нам нужно понять, на каком этапе происходят сбои, чтобы системно решать эти проблемы и предотвратить их появление в дальнейшем", - пояснил Берик Шарип.

По словам руководителя единого дистрибьютора, запуск короткого номера контакт-центра - это один из нескольких проектов, реализуемых компанией в рамках цифровизации здравоохранения. Еще один проект, запланированный для информирования пациентов о поставках лекарств - это единый электронный справочник по наличию бесплатных лекарств в поликлиниках.

"Справочник позволит пациентам самим увидеть в онлайн-режиме все данные по лекарственному обеспечению: на какие медикаменты медицинская организация разместила заявку, когда и в каком объеме туда уже поступили лекарства, их наличие на текущий момент, а также сроки следующих поставок препаратов", - отметил Берик Шарип. Проект планируется запустить на сайте единого дистрибьютора с 1 января 2019 года.
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