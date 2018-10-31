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Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
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И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
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Главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» судят по обвинению в хищении 5 млн тенге в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

31 октября 2018, 15:21 |  Криминал

35-летняя Айым Джамашева проработала в должности главного бухгалтера в костанайском доме ребенка «Дельфин» два года. За это время, по версии обвинения, она незаконно присвоила более 5 млн тенге.

Первое заседание по этому делу прошло вчера, 30 октября, в суде № 2 Костаная.

Согласно обвинительному акту, в 2016-м и 2017 годах Джамашева, являясь материально ответственным лицом и используя свое служебное положение, совершала мнимые сделки на выполнение работ и перечисляла средства на счет ИП Соловьев. Предприниматель эти деньги обналичивал и передавал Джамашевой, чтобы та рассчиталась с вымышленными поставщиками работ. На самом же деле главбух эти деньги присваивала и тратила на личные нужды.

За два года Джамашева таким способом заполучила более 5 300 000 тенге.

Ей предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 3 п. 1 УК РК (хищение чужого имущества в крупном размере).

Перед началом главного судебного разбирательства адвокат Джамашевой Алтай МЕДЕТОВ заявил ходатайство о возвращении дела на доработку, так как обнаружил там недочеты.

- Фраза о том, что Джамашева в группе лиц по предварительному сговору с предпринимателем производила платеж через ИП, изложена в обвинительном акте в описательно-мотивировочной части, - отметил он. - А вот в резолютивной части уже идет речь только об одной Джамашевой. Логики тут нет. Сначала была группа лиц, а теперь она одна. Такого не может быть. Обвинительный акт - это основной документ, в котором следователь подводит итоги своей плодотворной работы. Получается бред сивой кобылы, как говорят в простонародье.

Кроме того, адвокат заметил, что в уголовном деле неверно пронумерованы страницы. Некоторые в нумерацию не включены вовсе. При таких обстоятельствах он попросил прокурора забрать дело на доработку и устранить недостатки, а уже после переходить к его рассмотрению.

Гособвинитель Гульмира КЕНЖЕТАЕВА назвала доводы стороны защиты несостоятельными.

- В описательно-мотивировочной части Соловьев указан, но только лишь как лицо, с помощью которого Джамашева осуществила свой преступный умысел, - пояснила она. - Кроме того, в материалах дела есть постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Соловьева. Считаю, что ходатайство на период до начала судебного следствия подлежит отклонению с предоставлением права заявления его в последующем.

Судья Сатыбалды Оразбай удалился в совещательную комнату и вечером того же дня сообщил, что ходатайства суд отклонил. Рассмотрение дела по существу назначено на 8 ноября.

Подсудимая в доме ребенка «Дельфин» больше не работает. Санкция статьи, по которой судят Джамашеву, предусматривает штраф до 1 000 МРП, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на 3 года. На смягчение приговора Джамашевой повлияет наличие у нее двух несовершеннолетних детей.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» судят по...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это то самый Дельфин, которыйв 2000 годах детьми на Запад торговал? Видать, живут без всякого контроля со стороны госудврства...
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§ Khalisi
Re: Главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» судят по...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Ну по одному бухгалтеру судить о таком глупо
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* Menden1968
Re: Главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» судят по...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....без совести подонки воруют деньги которые государство выделяет детям,бугалтер бугалеру а где директор не одна финансовая операция без его согласия и подписи не пройдёт.
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