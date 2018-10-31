Главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» судят по обвинению в хищении 5 млн тенге в Костанае

35-летняя Айым Джамашева проработала в должности главного бухгалтера в костанайском доме ребенка «Дельфин» два года. За это время, по версии обвинения, она незаконно присвоила более 5 млн тенге.

Первое заседание по этому делу прошло вчера, 30 октября, в суде № 2 Костаная.

Согласно обвинительному акту, в 2016-м и 2017 годах Джамашева, являясь материально ответственным лицом и используя свое служебное положение, совершала мнимые сделки на выполнение работ и перечисляла средства на счет ИП Соловьев. Предприниматель эти деньги обналичивал и передавал Джамашевой, чтобы та рассчиталась с вымышленными поставщиками работ. На самом же деле главбух эти деньги присваивала и тратила на личные нужды.

За два года Джамашева таким способом заполучила более 5 300 000 тенге.

Ей предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 3 п. 1 УК РК (хищение чужого имущества в крупном размере).

Перед началом главного судебного разбирательства адвокат Джамашевой Алтай МЕДЕТОВ заявил ходатайство о возвращении дела на доработку, так как обнаружил там недочеты.

- Фраза о том, что Джамашева в группе лиц по предварительному сговору с предпринимателем производила платеж через ИП, изложена в обвинительном акте в описательно-мотивировочной части, - отметил он. - А вот в резолютивной части уже идет речь только об одной Джамашевой. Логики тут нет. Сначала была группа лиц, а теперь она одна. Такого не может быть. Обвинительный акт - это основной документ, в котором следователь подводит итоги своей плодотворной работы. Получается бред сивой кобылы, как говорят в простонародье.

Кроме того, адвокат заметил, что в уголовном деле неверно пронумерованы страницы. Некоторые в нумерацию не включены вовсе. При таких обстоятельствах он попросил прокурора забрать дело на доработку и устранить недостатки, а уже после переходить к его рассмотрению.

Гособвинитель Гульмира КЕНЖЕТАЕВА назвала доводы стороны защиты несостоятельными.

- В описательно-мотивировочной части Соловьев указан, но только лишь как лицо, с помощью которого Джамашева осуществила свой преступный умысел, - пояснила она. - Кроме того, в материалах дела есть постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Соловьева. Считаю, что ходатайство на период до начала судебного следствия подлежит отклонению с предоставлением права заявления его в последующем.

Судья Сатыбалды Оразбай удалился в совещательную комнату и вечером того же дня сообщил, что ходатайства суд отклонил. Рассмотрение дела по существу назначено на 8 ноября.

Подсудимая в доме ребенка «Дельфин» больше не работает. Санкция статьи, по которой судят Джамашеву, предусматривает штраф до 1 000 МРП, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на 3 года. На смягчение приговора Джамашевой повлияет наличие у нее двух несовершеннолетних детей.