Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека

Деревья начали высаживать в 9 часов утра сегодня, 31 октября, на заранее подготовленном поле - между парковкой Футбольной академии и спорткомплексом “Арлан 2050”.





Организации, обслуживающие городские пассажирские маршруты, вскладчину закупили более 1 000 саженцев, в основном - березы. Акцию поддержали практически все крупные фирмы-перевозчики.

- Сегодня решили выйти на посадку аллеи, как и весь город, - рассказал “НГ” начальник отдела перевозок ИП “Брунер” Бельгубай ЖИТЕРБАЕВ. - Мы тоже живем и находимся в этом городе, решили внести свою лепту - посадить небольшую аллею. Вышли с инициативной, нам подобрали место. Закупили саженцы, будем стараться, чтобы все выросло.

Деревья приобрели в пригородном лесном хозяйстве. Закончить посадку планируют за день-два.





Кроме перевозчиков, деревья высаживают работники ТОО “Вескор” и ТОО "АБЗ+".