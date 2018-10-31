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Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
Срок за убийство двух пенсионеров в Карасу огласили в Костанайской области
...мало дали надо пожизнено...
31.10.18 17:46
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Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека

Артём МАРУСИЧ

31 октября 2018, 14:15 |  ЖКХ

Деревья начали высаживать в 9 часов утра сегодня, 31 октября, на заранее подготовленном поле - между парковкой Футбольной академии и спорткомплексом “Арлан 2050”.


Организации, обслуживающие городские пассажирские маршруты, вскладчину закупили более 1 000 саженцев, в основном - березы. Акцию поддержали практически все крупные фирмы-перевозчики.

- Сегодня решили выйти на посадку аллеи, как и весь город, - рассказал “НГ” начальник отдела перевозок ИП “Брунер” Бельгубай ЖИТЕРБАЕВ. - Мы тоже живем и находимся в этом городе, решили внести свою лепту - посадить небольшую аллею. Вышли с инициативной, нам подобрали место. Закупили саженцы, будем стараться, чтобы все выросло.

Деревья приобрели в пригородном лесном хозяйстве. Закончить посадку планируют за день-два.


Кроме перевозчиков, деревья высаживают работники ТОО “Вескор” и ТОО "АБЗ+".
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.10.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
mashina-peresadka-dereva.jpg Когда уже так будут сажать!Брать не количеством , а качеством ! Что с этих прутиков вырастит ?
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§ Гога
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.10.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5595
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто ухаживать будет? За кем закрепили посадки? Или как обычно, после того как всё благополучно засохнет вспомнят, что тендер-шмендер не провели, на баланс не поставили, бабло на полив в бюджет не заложили и выйдет сиюминутная показушная минута славы якобы на благо города, а в итоге нет ни зелени, ни славы.
Вспоминаю, похожую показуху чиновников, то ли прокуратуры, то ли еще кого-то... на перекрестке Толстого и Алтынсарина. Громко обозвав аллеей госслужбы в прошлом году меж взрослых деревьев втыкали прутики... к лету ни одного не осталось! А так красовались в новостях...

[Исправлено: yudjin, 31.10.2018 - 14:53]
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§ Артем Марусич
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 64
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 31.10.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А кто ухаживать будет?

Некоторые перевозчики говорили что будут присматривать и даже подсаживать новые в случае чего. Но инициатива она же такая, в случае чего законы не помогут. Будем следить.
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§ yudjin
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5595
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Некоторые перевозчики говорили что будут присматривать и даже подсаживать новые в случае чего.

Ну, сдается мне, что значит... НИКТО!
"Присматривать" - это не осуществлять в первый год летний полив хотя бы раз в 10-14 дней.
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§ drakon
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14964
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А так красовались в новостях...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32826

В КН - пишут, что 27 октября проводилась
Презентация, какую то капсулу заложили
там. Но на фотках никаких деревьев, не
видно. Только чиновники, толстые - улыбаются... :lol:
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§ Sniper
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие сознательные перевозчики.... оно вам надо???
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§ alex_60
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к понятию слова "аллея" изображенный на фото
прямоугольник или квадрат земельного участка с
посадкой квадратно гнездовым способом
по мне так так никакого отношения не имеет.

[Исправлено: alex_60, 31.10.2018 - 16:04]
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§ drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14964
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по мне так так никакого отношения не имеет.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784612&topic_id=36010&forumid=1#784612

Может 2-3 дерева - вырастет и получится Аллея... :lol: :oops:
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§ yudjin
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5595
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В КН - пишут, что 27 октября проводилась

деревья они по весне втыкали... вот
тут фотки есть.
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§ Гога
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5595
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

дык помнится такую машинку тоже показывали... типа жкх приобрело.... по алау показали и забыли...
а была ли машинка?
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§ Гога
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.10.18 - 17:57
Комментарий проходит проверку.
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§ drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14964
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а была ли машинка?

Поискать её - надо, машинку то... :lol:
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* amduscias
Re: Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.10.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и где те ясени? К нас как ни посадка, так потом стыдобище. Специально буду туда периодически ходить и контролировать. Посмотрим, что приживётся. Но предчувствия не шибко радужные.
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