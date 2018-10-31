Деревья начали высаживать в 9 часов утра сегодня, 31 октября, на заранее подготовленном поле - между парковкой Футбольной академии и спорткомплексом “Арлан 2050”.
Организации, обслуживающие городские пассажирские маршруты, вскладчину закупили более 1 000 саженцев, в основном - березы. Акцию поддержали практически все крупные фирмы-перевозчики.
- Сегодня решили выйти на посадку аллеи, как и весь город, - рассказал “НГ” начальник отдела перевозок ИП “Брунер” Бельгубай ЖИТЕРБАЕВ. - Мы тоже живем и находимся в этом городе, решили внести свою лепту - посадить небольшую аллею. Вышли с инициативной, нам подобрали место. Закупили саженцы, будем стараться, чтобы все выросло.
Деревья приобрели в пригородном лесном хозяйстве. Закончить посадку планируют за день-два.
Кроме перевозчиков, деревья высаживают работники ТОО “Вескор” и ТОО "АБЗ+".
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yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
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