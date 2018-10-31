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Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
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...мало дали надо пожизнено...
31.10.18 17:46
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Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в Костанае

31 октября 2018, 13:11 |  Криминал

Об ограблении в полицию сообщил 35-летний мужчина. Похитителей продуктов удалось в скором времени задержать. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Иллюстративное фото region.center

16 октября, в 12.15, двое неизвестных на улице Победы вырвали пакет из рук прохожего. Обратившись в полицию, потерпевший сообщил, что в пакете находились продукты. Сумму ущерба он оценил в 5 000 тенге.

- Мужчина описал приметы злоумышлеников и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых 36 и 33 лет, при которых находилось похищенное, - сообщили в пресс-службе.

Ведется досудебное расследование.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.10.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уш..
Люди как то совсем опустились, в свои то золотые годы в 35 воровать пакеты с продуктами..
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§ Гость_
Re: Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 31.10.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, если бы они голодными были я бы отдал им продукты!
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§ Khalisi
Re: Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас, что с людьми творится
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§ Menden1968
Re: Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-----скорей всего наркоты на хавку пробило.
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