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Похитителей пакета с продуктами задержали полицейские в Костанае
31 октября 2018, 13:11 | Криминал
Об ограблении в полицию сообщил 35-летний мужчина. Похитителей продуктов удалось в скором времени задержать. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Иллюстративное фото region.center
16 октября, в 12.15, двое неизвестных на улице Победы вырвали пакет из рук прохожего. Обратившись в полицию, потерпевший сообщил, что в пакете находились продукты. Сумму ущерба он оценил в 5 000 тенге.
- Мужчина описал приметы злоумышлеников и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых 36 и 33 лет, при которых находилось похищенное, - сообщили в пресс-службе.
Ведется досудебное расследование.
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