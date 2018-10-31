Срок за убийство двух пенсионеров в Карасу огласили в Костанайской области

Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Согласно приговору, жителю села Карасу теперь предстоит отбывать 23 года лишения свободы. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

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В марте этого года А. решил выпить. Вот только денег на покупку алкоголя у него не было. Тогда он пришел к супругам-пенсионерам, торговавшим спиртными напитками у себя дома, и напал на них с ножом.

От полученных многочисленных ножевых ранений пенсионеры скончались на месте преступления.

- Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области А. признан виновным по ст.ст. 192 ч.2 п.п.3,4, 99 ч.2 п.п. 1,3,8 УК РК, - сообщили в пресс-службе. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года.

Отбывать наказание А. предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор в законную силу еще не вступил.