Срок за убийство двух пенсионеров в Карасу огласили в Костанайской области
Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Согласно приговору, жителю села Карасу теперь предстоит отбывать 23 года лишения свободы. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.
Иллюстративное фото twimg.com
В марте этого года А. решил выпить. Вот только денег на покупку алкоголя у него не было. Тогда он пришел к супругам-пенсионерам, торговавшим спиртными напитками у себя дома, и напал на них с ножом.
От полученных многочисленных ножевых ранений пенсионеры скончались на месте преступления.
- Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области А. признан виновным по ст.ст. 192 ч.2 п.п.3,4, 99 ч.2 п.п. 1,3,8 УК РК, - сообщили в пресс-службе. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года.
Отбывать наказание А. предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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