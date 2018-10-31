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Rexyn
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
таноми52: А пост № 58 Спасибо, тоже удалили. Напоминаю, есть кнопка "Сообщить модератору" в правом нижнем углу каждого комментария. Так мы быстрее увидим жалобы на пост.
31.10.18 11:52
Сабыр
В Костанае нет блогеров?
Я знаю одну недоблогера всеготокоролева или как там её. Но у нас и городок маленький и денег не много. Как ей быть крутой...
31.10.18 10:36
Маркс
В Костанае нет блогеров?
На блогера глядят, как в афишу коза. На блогера выпяливают глаза В тугой костанайской слоновости - Откуда, мол, и что это за энигматические новости?
31.10.18 10:04
Маркс
Норму потребления газа увеличат - Общественный совет согласился, но предложил свой вариант
Откуда они берут такие нормы? Кто-то умудряется сжечь 16 кубов газа за месяц на человека? Или их аналоговый метод состоит в том, что в квартире зажгли газ на плите и через месяц сняли показания...
31.10.18 09:53
alex_60
Власти Костанайской области нашли средства на подарок Туркестану
Маркс: А это значит, что рассчитывать можно на 4 подарка. аэропорт, железнодорожный вокзал,автовокзал и баню. так бы еще можно вместо бани публичный дом, но пока это законом не разрешено .
31.10.18 09:51
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Срок за убийство двух пенсионеров в Карасу огласили в Костанайской области

31 октября 2018, 10:50 |  Криминал

Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Согласно приговору, жителю села Карасу теперь предстоит отбывать 23 года лишения свободы. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Иллюстративное фото twimg.com

В марте этого года А. решил выпить. Вот только денег на покупку алкоголя у него не было. Тогда он пришел к супругам-пенсионерам, торговавшим спиртными напитками у себя дома, и напал на них с ножом.

От полученных многочисленных ножевых ранений пенсионеры скончались на месте преступления.

- Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области А. признан виновным по ст.ст. 192 ч.2 п.п.3,4, 99 ч.2 п.п. 1,3,8 УК РК, - сообщили в пресс-службе. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года.

Отбывать наказание А. предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор в законную силу еще не вступил.
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