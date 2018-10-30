Норму потребления газа увеличат - Общественный совет согласился, но предложил свой вариант

Слушания по проекту постановления облакимата об увеличении нормы потребления природного газа для абонентов, не имеющих приборы учета, с 10,6 куб. м до 16,6 куб. м на человека Общественный совет Костанайской области провел сегодня, 30 октября.

Три месяца назад общественники этот документ уже рассматривали, но доводы заявителей их не убедили и проект постановления был отклонен.

На этот раз руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ заявил, что вопрос изучен более тщательно.

Алмат Исенбаев предложил повысить норму потребления газа для абонентов без приборов учета с 10,6 куб. м до 16,6 куб. м на человека

- Предлагаемая к утверждению норма потребления 16,6 кубов получена в результате применения более точного метода – аналога, - отметил он. – Метод основан на выборочном наблюдении за практическим объемом потребления товарного газа, который определялся по приборам учета. Для применения выборочного наблюдения обществом предварительно были отобраны отдельные представители. Наблюдение проводилось с марта прошлого года по февраль текущего года.

Представитель акимата акцентировал внимание членов совета на том, что предлагается повысить норму потребления, а не увеличить тариф.

- Новая норма при начислении платы за потребленный газ будет применяться только к тем потребителям, у которых не установлен прибор учета, - напомнил Исенбаев. – У кого установлен прибор учета, тот будет рассчитываться с поставщиком газа по факту по прежнему тарифу.

Руководитель управления считает, что такой подход «положительно отразится на темпах установки приборов учета природного газа». В Костанайской области газовые счетчики установлены только у 52% абонентов. По данному показателю область в числе худших в республике.

По оценке Алмата Исенбаева, в некоторых квартирах без газовых счетчиков есть жильцы без временной регистрации, поэтому там идет неучтенный расход топлива и поставщик недополучает доходы. Сейчас разница между объемом газа, который реально поступил на газораспределительные станции области, и объемом, который оплачен потребителями по установленным нормам, выливается в недоплату за 700 000 куб. м в месяц.

Члены Общественного совета согласились, что потребители должны платить за реально израсходованный газ, но возмутились дороговизной самих приборов учета, а также их обслуживания.

Валерий Вишниченко: "Нужно ограничиться повышением нормы до 15 куб. м на человека"



Секретарь совета Валерий ВИШНИЧЕНКО привел расчеты, согласно которым при стоимости прибора около 17 000 тенге и затратах на его установку и поверки получается, что плата за газ при норме 10,6 куб. м на человека меньше месячных расходов на прибор учета.

- Эта экономическая составляющая и является основной причиной низкого охвата потребителей приборами учета, - сделал вывод Вишниченко.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ответил: после введения предложенной нормы потребления 16,5 куб. м семья из трех человек окупить расходы, понесенные после установки счетчика, через 2 года, семья из пяти человек – за полтора года.

Прозвучало предложение убрать посредников, которые могут взвинчивать цену на приборы учета.

Ескендир Кайыбжанов: «Повышение нормы потребления не повлечет увеличения тарифа»



Директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Ескендир КАЙЫБЖАНОВ сказал, что им запрещено заниматься реализацией счетчиков, но обещал «еще раз проанализировать ситуацию и что-то предпринять». На вопрос члена совета Мурата АБЕНОВА - не получится ли так, что после увеличения нормы расхода последует заявка и на повышение тарифа, директор филиала заверил, что этого не произойдет.

Члены Общественного совета пришли к выводу: нормы потребления газа для абонентов без приборов учета придется увеличить, но предложили акимату ограничиться 15 куб. м на человека. Валерий Вищниченко напомнил, что эта норма уже существовала до 2016 года.

- На сегодня количество жителей, потребляющих газ без приборов учета, по области составляет более 150 000, поэтому увеличение норматива всего на 4,4 куб. м с человека позволит газоснабжающей организации получить оплату в полном объеме. То есть ликвидировать недоплату с 700 000 куб. м, о которой сегодня говорили, - пояснил секретарь Общественного совета.

За это предложение голосовали единогласно. Руководитель филиала «КазТрансГаз Аймак» сказал, что решение Общественного совета газовиков устраивает. Согласятся ли с предложением общественников в областном акимате, пока неизвестно. Как и срок введения новой нормы.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА