Участие в чемпионате Костанайской области по кикбоксингу приняли 80 спортсменов

Соревнования кикбоксёров 2007-2008 г. р. и 2009-2010 г. р. прошли 27 октября в костанайском СПК «Султан». Клуб “Kostanay Kickboxing” уже не первый раз проводит турниры на достаточно высоком уровне. Кроме выявления лучших юных кикбоксёров области здесь присутствует и элемент шоу - между поединками выступали танцоры брейк-данса и певцы.

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Среди детей и их родителей организаторы провели розыгрыш подарков, в числе которых были видеорегистраторы и спортинвентарь. Многие родители бойцов нанесли себе аквагрим на руки и лицо в поддержку клуба.

- Основная цель турнира - формирование сборной Костанайской области, - сообщила "НГ" маркетолог клуба “Kostanay Kickboxing” Ольга ДАНИЛЕНКО. - Мы хотим, чтобы дети, которые войдут в нашу сборную, могли ездить на различные турниры и представлять как нашу область, так и нашу республику. У нашего клуба уже есть успешные чемпионы - такие, как Дарья Гринь, в этом году она стала чемпионкой мира в Италии. Есть ребята, которые неоднократно уже ездили в Россию и показали хорошие результаты, это Валерий Асранкулов, Кирилл Покорский, сейчас они фавориты. Данные турниры помогают повышать технику и расти детям, как спортсменам. Хотелось бы, чтобы дети не только из нашего клуба представляли область и страну, но и воспитанники других секций принимали активное участие.

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Даже если спортсмен занимается в другом клубе, он может получить членство в "Kostanay Kickboxing”.

- Сейчас идёт формирование детско-юношеской сборной, делаем планы на 2019 год, - рассказал старший тренер юношеской сборной Костанайской области по кикбоксингу Аскарбек АЙНАЗАРОВ. - Ребята, которые сейчас победят, будут представлять нашу сборную в январе, будет противостояние сборной Урала против сборной “Kostanay Kickboxing”. Ожидается это событие в новом спортивном комплексе, который откроется в районе Аэропорт. Всё уже согласовано. В матчевой встрече пройдут около 10 поединков. Нас поддержали спонсоры. Также в планах ожидается чемпионат РК в данной возрастной категории.

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Воспитанник клуба “Kostanay Kickboxing” Валерий Асранкулов стал чемпионом турнира в весовой категории 36 кг среди спортсменов 2007-2008 г. р., одержав зрелищную победу в финал над Александром Сальником.

Валерий Асранкулов (справа) одерживает уверенную победу над Жанали Избасаром

Поединки юных кикеров очень привлекали внимание зрителей техникой и волей к победе. В соревнованиях участвовали представители разных школ боевых искусств, в том числе и школы ушу-саньда из посёлка Заречный.

Победителей турнира наградили медалями и грамотами, а также ценными призами.