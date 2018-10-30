Процесс по иску о законности объединения рудненских больниц завершился в Костанае

Рудненский центр защиты прав потребителей судился с областным акиматом, настаивая на том, что постановление о слиянии городских взрослой и детской больниц с перинатальным центром незаконно.

Фото из архива "НГ"

Иск был подан, как пояснял на заседании экономического суда руководитель центра Николай ГИНЬЯТОВ, в интересах неопределенного круга лиц - потребителей медицинских услуг, качество которых при объединении лечебных учреждений может ухудшиться.

Ответчиками по иску являлись акимат Костанайской области, его управление здравоохранения и Минздрав. Истец оспаривал законность не только постановления № 284 от 19 июня 2018 года «О реорганизации КГП «Рудненская городская больница», но и Единого перспективного плана развития инфраструктуры больничных организаций Костанайской области до 2025 года, утверждённого резолюцией заместителя акима Костанайской области Марата Жундубаева. На основании этого плана в области активно идет процесс объединения лечебных учреждений. Истец настаивал на том, что утверждаться такой документ должен был акиматом коллегиально, в форме постановления, а не подписью одного человека.

Гиньятов также обращал внимание суда на то, что после принятия постановления о реорганизации управлением здравоохранения - вопреки указаниям Минздрава - не была разработана дорожная карта этого процесса с указанием этапов, сроков, ответственных лиц.

- Как будто объединяют три булочных, а не функционирующие социально-значимые объекты, - сказал истец.

Одним из следствий этого, по его мнению, стало то, что 24 октября управление юстиции Рудного приостановило регистрацию устава объединенной больницы. Судя по представленным туда сопроводительным документам, не все процедуры, обязательные при ликвидации юрлиц, были вовремя выполнены.

Судья Жанна Бекбауленова в удовлетворении исковых требований отказала в полном объеме. Кстати, вопросов со стороны суда на процессе почти не было. Большинство исходило от представителя прокуратуры. В том числе о том, почему истец считает, что объединение больниц приведет к снижению качества медицинских услуг, оказываемых детям. Руководитель центра защиты прав потребителей в качестве аргумента назвал угрозу сокращения коечного фонда. Со ссылкой на проект развития инфраструктуры здравоохранения, в котором приведены данные о том, что коечный фонд одной больницы в Рудном не может превышать 424 коек, в объединенной новой больнице их будет больше 600.

- Проект - это только проект... - ответила начальник административно-юридического отдела управления здравоохранения Динара БАЛТАБЕКОВА. - Никаких нормативов коечного фонда сейчас не существует. Будет Рудненская больница оперировать больше и заявит, что ей нужны койки, которые она сумеет эффективно использовать, ей добавят. Сегодня государство не может себе позволить содержать то, что не работает, пустующие площади.

Один из примеров от Балтабековой - Качарская больница. По информации Гиньятова, ее закроют до конца этого года. Представитель управления здравоохранения противилась употреблению слова «закрыта», доказывая, что ликвидированы будут 15 коек стационара. Но это все имеющиеся. То есть учреждение, которое сейчас называется больницей, будет оказывать только поликлиническую помощь и, как выяснилось тут же в суде, присоединится к Рудненской больнице.

- На этих 15 койках вообще не оказывалась помощь - ни хирургическая, ни гинекологическая, роды не принимались. Там нет специалистов, - пояснила представитель управления. - Содержать койки просто так нет смысла.

Еще один вопрос от прокурора касался судьбы отделения реабилитации в детской больнице.

- Реабилитологию мы планируем поддерживать и развивать. Это перспективно, - ответила Балтабекова. - Врач-реабилитолог - штучный специалист, поэтому, возможно, он будет заниматься и реабилитацией взрослых.

- В детском отделении? - уточнил истец.

- Почему нет, если площади позволят? Взрослые будут в отдельных кабинетах, - пояснила представитель ответчика.

Что касается сокращений, то, по словам Балтабековой, они касаются только административного, технического персонала, «ни одного врача, ни одной медсестры, санитарки» не сокращают.

На процессе не присутствовали представители Рудненской городской детской больницы и перинатального центра, которые участвовали накануне в собеседовании у судьи и могли бы что-то пояснить в ходе заседания. Перинатальный центр прислал ходатайство о рассмотрении дела без его участия, у представителей детской больницы ее главный врач после собеседования отозвала доверенности. Эти люди входили в инициативную группу, которая выступала против объединения больниц. Отвечая на вопрос истца, представитель управления здравоохранения сообщила, что им вручены уведомления о сокращении.

Процесс начался 24 октября, на втором заседании, 26 октября, был завершен. Как сообщил «НГ» Николай Гиньятов, он готовит апелляционную жалобу.