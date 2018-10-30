Электронная очередь в детские сады появилась в Костанае
Артём МАРУСИЧ
О новой системе зачисления в дошкольные учреждения рассказали сегодня, 30 октября в областном пресс-клубе. Теперь родители должны самостоятельно и регулярно анализировать свободные места в детских садах.
Заявление на постановку в очередь и получение направления можно подать без использования ЭЦП через сайт garden.kst-goo.kz. Необходимо указать ИИН ребенка и одного из родителей, а также номер мобильного телефона для получения уведомлений и кодов (можно указать два номера). Актуальность заявления необходимо подтверждать на сайте ежегодно до 1 октября.
- Изменился совершенно подход, процесс зачисления детей в детские сады, - пояснил руководитель отдела образования акимата Костаная Василий ЦЫМБАЛЮК. - Отделу образования были выделены достаточно большие средства - более 17 млн тенге - на то, чтобы автоматизировать государственную услугу "Постановка детей от 0 до 7 лет в очередь на детские сады". Эта процедура успешно завершена и с 1 октября система запущена в эксплуатацию в полном объеме.
На практике процедура получения направления выглядит так:
1. Дошкольное учреждение сообщает системе о наличии свободных мест;
2. В течение следующих 3 дней места доступны для льготников и родителей, находящихся в очереди первыми;
3. Через 3 дня направление могут получить все желающие;
4. Система дает 5 дней для подготовки всех необходимых документов:
4.1. Для родителя необходимо удостоверение личности.
4.2 Для ребенка - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении (выданная не позднее, чем за 3 календарных дня до обращения в детский сад) и паспорт здоровья;
5. С документами обращаетесь в детский сад
Паспорт здоровья необходимо делать заранее, так как это может занять несколько дней, в течение которых нужно сдать анализы, пройти осмотр у врачей, получить прививки.
- Это не просто программа, которая куплена и установлена на сервере или компьютере в отделе образования, - отметил Цымбалюк. - Надо понимать, что данные детей сегодня охраняются законом и они не могут где попало находиться и храниться на сторонних серверах. Они хранятся строго в той организации, которая определена законом. Так вот, законом определено АО "НИТ" для хранения личной информации наших граждан, в том числе и детей.
На сайте несколько разделов. В списке детских садов можно найти учреждения, в которых есть свободные места. В разделе "Бюллетень свободных мест" ежедневно появляется информации о том, в каком учреждении появились такие места.
В разделе "Очередь заявлений" можно посмотреть персональные данные всех людей, находящихся в этой очереди: дату рождения, наличие льгот, необходимость коррекционной группы для ребенка.
В разделе "Полученные направления" можно узнать, в какой детский сад планируют пойти дети, получившие направления, там же указана их национальность.
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