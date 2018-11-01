Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение

29 октября вице-спикер мажилиса Владимир БОЖКО на правительственном часе вспомнил, что 100 лет назад в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, больше известный как комсомол.

- Наверное, будет правильно на сегодняшний день вспомнить период приобретения независимости Казахстана, становления и 27-летнего развития, и при этом отметить тот большой вклад, который внесли в это бывшие комсомольцы, прошедшие школу комсомола, выросшие в его рядах и получившие опыт организационной, хозяйственной и политической работы, который пригодился при строительстве суверенного Казахстана, - сказал Божко. - В зале практически все эту школу прошли, и хотелось бы отметить это и напомнить о хороших делах нашей молодости.

Не знал вице-спикер, что среди коллег по депутатском корпусу есть люди, которые о «хороших делах» своей юности предпочитают не вспоминать.

Лидер парламентской фракции партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ осадил Божко замечанием:

- Я, коллеги, хотел бы напомнить, в каком государстве мы живем. Мы живем в независимом Казахстане. У нас в календаре нет таких праздников. Если для кого-то это личный праздник, поздравляйте друг друга лично, пожалуйста. Не на официальном заседании мажилиса.

Сказал - как отрезал.

Мероприятие по празднованию 100-летия комсомола, которое прошло в Алматы, почему-то вдохновило многих «отрезателей». Например, экс-мажилисмен Мурат АБЕНОВ в «Фейсбуке» назвал комсомол «детищем коммунизма», который, в свою очередь, был «радикальным мифом, принесшим горе народам». При этом сей знаток коммунизма прикрылся выводом президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА, прозвучавшим в его Послании 5 октября:

- К сожалению, история дает нам немало примеров, когда целые нации, ведомые несбыточными идеологиями, терпели поражение. Мы видели крах трех главных идеологий прошлого века – коммунизма, фашизма и либерализма. Век радикальных идеологий прошел.

Идеолог национал-патриотов Айдос САРЫМ на этот раз попытался проникнуть под черепную коробку бывших комсомольских функционеров, собравшихся на упомянутый юбилей. Узрел он там кашу из ностальгии по ушедшей юности, замешанную на чем-то столь слабо осязаемом, что предпочел для его обозначения употребить заковыристую словоформу «коннотация виктимности». А затем уточнил:

- Есть и героика, но есть исторические и идейные преступления, помноженные на цинизм и двуличие.

От всех этих «политологических» изысков можно бы отмахнуться – мало ли какие идеологические тараканы водятся в разных головах. Но, если даже упоминание о комсомоле, до последнего времени не олицетворявшем негативные страницы нашей истории, начало вызывать страх возврата «в колониальное прошлое», значит, пришло время объективно разбираться со своим отношением к советскому периоду истории Казахстана.

В противном случае мы получим идеологию, сформированную только на негативе. В таком виде она обычно создается для разрушения и в качестве инструмента активно используется для прихода к власти. Похоже, в Казахстане кто-то активно начал к этому готовиться.