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Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение

«Идеология, сформированная на негативе, используется для прихода к власти»
1 ноября 2018, 09:51 |  Мнения

29 октября вице-спикер мажилиса Владимир БОЖКО на правительственном часе вспомнил, что 100 лет назад в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, больше известный как комсомол.

- Наверное, будет правильно на сегодняшний день вспомнить период приобретения независимости Казахстана, становления и 27-летнего развития, и при этом отметить тот большой вклад, который внесли в это бывшие комсомольцы, прошедшие школу комсомола, выросшие в его рядах и получившие опыт организационной, хозяйственной и политической работы, который пригодился при строительстве суверенного Казахстана, - сказал Божко. - В зале практически все эту школу прошли, и хотелось бы отметить это и напомнить о хороших делах нашей молодости.

Не знал вице-спикер, что среди коллег по депутатском корпусу есть люди, которые о «хороших делах» своей юности предпочитают не вспоминать.

Лидер парламентской фракции партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ осадил Божко замечанием:

- Я, коллеги, хотел бы напомнить, в каком государстве мы живем. Мы живем в независимом Казахстане. У нас в календаре нет таких праздников. Если для кого-то это личный праздник, поздравляйте друг друга лично, пожалуйста. Не на официальном заседании мажилиса.

Сказал - как отрезал.

Мероприятие по празднованию 100-летия комсомола, которое прошло в Алматы, почему-то вдохновило многих «отрезателей». Например, экс-мажилисмен Мурат АБЕНОВ в «Фейсбуке» назвал комсомол «детищем коммунизма», который, в свою очередь, был «радикальным мифом, принесшим горе народам». При этом сей знаток коммунизма прикрылся выводом президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА, прозвучавшим в его Послании 5 октября:

- К сожалению, история дает нам немало примеров, когда целые нации, ведомые несбыточными идеологиями, терпели поражение. Мы видели крах трех главных идеологий прошлого века – коммунизма, фашизма и либерализма. Век радикальных идеологий прошел.

Идеолог национал-патриотов Айдос САРЫМ на этот раз попытался проникнуть под черепную коробку бывших комсомольских функционеров, собравшихся на упомянутый юбилей. Узрел он там кашу из ностальгии по ушедшей юности, замешанную на чем-то столь слабо осязаемом, что предпочел для его обозначения употребить заковыристую словоформу «коннотация виктимности». А затем уточнил:

- Есть и героика, но есть исторические и идейные преступления, помноженные на цинизм и двуличие.

От всех этих «политологических» изысков можно бы отмахнуться – мало ли какие идеологические тараканы водятся в разных головах. Но, если даже упоминание о комсомоле, до последнего времени не олицетворявшем негативные страницы нашей истории, начало вызывать страх возврата «в колониальное прошлое», значит, пришло время объективно разбираться со своим отношением к советскому периоду истории Казахстана.

В противном случае мы получим идеологию, сформированную только на негативе. В таком виде она обычно создается для разрушения и в качестве инструмента активно используется для прихода к власти. Похоже, в Казахстане кто-то активно начал к этому готовиться.
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Комментарии к новости
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§ pensioner
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 01.11.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все президенты государств , образовавшихся на территории СССР, были коммунистами и наверняка комсомольцами. Многие из них открестились от своей прошлой жизни, идеологии, которую проповедовали. Прежде всего это страх - потерять власть.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы получим идеологию, сформированную только на негативе Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32811

В таком случае, век действительно радикальных идеологий еще впереди :-x
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§ Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.11.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Есть и героика, но есть исторические и идейные преступления, помноженные на цинизм и двуличие.

Как раз таки цинизм и двуличие расцвели махровым цветом именно после перестройки. Именно капитализм несет в себе две эти ипостаси. И только благодаря этим качествам он смог разрушить нежные и неокрепшие ростки коммунистической морали.
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§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.11.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидер парламентской фракции партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ осадил Божко замечанием

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32811?1541047342
Модно стало спекулировать на этой теме. Но этим господам следовало бы напомнить, что комсомол это 3,5 млн молодых людей ушедших на войну. А еще это все крупные стройки. И еще это огромный патриотизм! Созданная система воспитания в этой организации, к сожалению, сегодня незаменимая. Да, новые реалии времени, да и ностальгия. Но именно комсомол, воспитал тех, кто сегодня строят карьеру во власти. Это огромный пласт истории, из которой надо черпать хорошее.
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1522
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все что было в СССР, у "сарымов" вызывает националистическую истерику .
вот и вся их идеология на сегодня.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5724
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.11.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе коммунизм, как и фашизм, у них была одна общая цель, работать на благо своих народов..
У немцев получилось, у нас к сожалению нет почему то..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5724
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.11.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот был комсомольцем, и с радостью профукал СССР..
Что сделали и миллионы, десятки миллионов других комсомольцев..
Интересно, почему мы избавились от СССР?
Может потому что нам комсомольцам, Союз был ненавистен и сравним с гитлеровской Германией?
Да уш, много вопросов, почему мы советские люди, комсомольцы и коммунисты, массово перешли на сторону наших врагов, Германию и США..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5724
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.11.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те же кто кричит сейчас о коммунизме и комсомоле в лучших порывах, сделал Это по крайней мере одним из первых, выкинул партбилет, сжег его, выкинул комсомошку, перешел на сторону врага..
И сей факт нужно признать..
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§ Vital
Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6281
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже устал повторять одно и тоже.. хватит уже сопли жувать и играть в толераность и т.п и т.д .
Я предлагаю запретить все историю которая раньше связывала наши народы, все праздники. Все города и улицы в срочном порядке переименовать Всех русских выгнать из страны, запретить разговаривать на русском языке даже в магазинах в плоть до уголовного дела. Хватит уже мозги тут выносить друг другу. Договорится на уровне правительства что б они нас приняли в РФ и выдала все документы в ускоренном порядке как беженцам.

[Исправлено: Vital, 01.11.2018 - 10:07]
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§ КГСПС
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.11.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какую-нибудь организацию из ныне существующих, будут помнить и обсуждать через сто лет.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
немцев получилось

Видел бы ты, как они пашут. Работал лично с несколькими немцами, и с бывшего СССР, и с родившимися в Германии, плечом к плечу. Они пашут наизнос, падают, а на следующее утро пашут точно так же. И многие из них - перфекционисты. Доводят все до идеального состояния. Не знаю, откуда это в них, но это я сам видел, и не раз
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§ Sniper
Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.11.18 - 11:16
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6281
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

В смысле немцы пашут на износ? Пол уборщица до дыр трёт? Строитель вместо одного кирпича где положено ,ложит два? Таксист не 24 часа в сутки работает а 25 часов?
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1522
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.11.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они пашут наизнос, падают, а на следующее утро пашут точно так же


категорически не соглашусь. не наблюдал воочию такого.
система работы настроена оптимально, это да.
но на износ.. нет не видел.
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Направление на разрушение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5724
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.11.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Видел бы ты, как они пашут. Работал лично с несколькими немцами,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784761&topic_id=36022&forumid=1&1541049746

То есть наши стахановцы и комсомольцы пахали недостаточно хорошо, чтобы стать в СССР на уровне экономически сравнимый с Германией?
Да, во многом мы жили на мифах того времени, на сказках и былях..
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