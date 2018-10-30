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Запуск сирен и перехват телеканалов отработают участники учений по ЧС в Костанайской области

30 октября 2018, 14:37 |  Государство

Жителей региона просят соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото huffingtonpost.com

Два дня, 1 и 2 ноября, сотрудники аварийно-спасательных, диспетчерских, городских и районных служб гражданской защиты с участием комиссии по ЧС городов и районов будут проводить командно-штабное учение «Кыс-2018». Основная цель этих учений - подготовить органы управления и силы государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.

- В рамках Республиканского КШУ «Кыс-2018» в Костанае запланирован смотр областного отрядя экстренного реагирования и подвижного пункта управления акима области на площадке за большим мостом, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, пройдут тактико-специальные учения по отработке действий при аварии в зимний период на котельной № 3 ГКП «КТЭК» (г. Костанай ул. Базовая, 1) и по поиску и спасению людей на 14 км автодороги областного значения Костанай-Майколь.

Также в ходе организации «Кыс-2018» будет осуществлена практическая отработка оповещения населения об угрозе ЧС на территории области с запуском электросирен и перехватом телеканалов.

Как сообщают в пресс-службе, аналогичные тактико-специальные учения состоятся во всех городах и районах Костанайской области.
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Комментарии к новости
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§ ZXC
Re: Запуск сирен и перехват телеканалов отработают участники...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 30.10.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ dandiv
Re: Запуск сирен и перехват телеканалов отработают участники...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.10.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толку от сирен ноль - ничего каналы не перехватывают, должны по всем каналам транслировать сообщение, а на самом деле какие радиостанции не крути - везде новости, музыка и т.д, но никаких сообщений не слышали.
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