Запуск сирен и перехват телеканалов отработают участники учений по ЧС в Костанайской области

Жителей региона просят соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото huffingtonpost.com

Два дня, 1 и 2 ноября, сотрудники аварийно-спасательных, диспетчерских, городских и районных служб гражданской защиты с участием комиссии по ЧС городов и районов будут проводить командно-штабное учение «Кыс-2018». Основная цель этих учений - подготовить органы управления и силы государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.

- В рамках Республиканского КШУ «Кыс-2018» в Костанае запланирован смотр областного отрядя экстренного реагирования и подвижного пункта управления акима области на площадке за большим мостом, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, пройдут тактико-специальные учения по отработке действий при аварии в зимний период на котельной № 3 ГКП «КТЭК» (г. Костанай ул. Базовая, 1) и по поиску и спасению людей на 14 км автодороги областного значения Костанай-Майколь.

Также в ходе организации «Кыс-2018» будет осуществлена практическая отработка оповещения населения об угрозе ЧС на территории области с запуском электросирен и перехватом телеканалов.

Как сообщают в пресс-службе, аналогичные тактико-специальные учения состоятся во всех городах и районах Костанайской области.