Кредиты под залог депозитов начали выдавать в Казахстане

Кредиты под залог депозитов вводят в Казахстане. Новый продукт на изменившемся рынке вкладов предлагают 10 банков второго уровня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото с сайта altaynews.kz

С 1 октября Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил новые рекомендуемые ставки по розничным вкладам, которые теперь различаются в зависимости от вида вклада, срока, а также возможности досрочного изъятия и пополнения. Теперь предельные ставки варьируются от 10,5 процента до 13,5 процента: чем выше срок вклада, с учетом запрета изъятия и пополнения, тем выше депозитная ставка. Максимальная сумма гарантии по депозиту увеличилась до 15 миллионов тенге.

С внедрением новых правил по рекомендуемым ставкам КФГД клиентам придется делать выбор между выгодной ставкой и свободой распоряжаться финансами. Для открывших вклад по максимальной ставке без возможности досрочного изъятия денег банки предлагают особый продукт - кредит под залог депозита. Продукт позволит не трогать вклад и не терять вознаграждение, и в то же время срочно получить необходимую наличность.

Розничные кредиты под залог депозита предлагают 10 БВУ РК. Минимальная ставка по кредиту варьируется от 1,5 процента (Народный банк) до 9 процентов (Сбербанк) маржи к ставке депозита.

ГЭСВ указана только у половины банков, минимальная ставка - от 2 процентов - у БЦК, Tengri Bank и Шинхан банк. Также у Народного банка указана ставка по продукту без комиссии - от 27 процентов и ГЭСВ от 30,6 процента.

Максимальная сумма указана в процентах от суммы вклада. Наибольшая и самая популярная - до 95 процентов от суммы депозита - указана у 7 банков из 10. У оставшихся трех БВУ - до 90 процентов.

Максимальный срок 4 БВУ указали вне зависимости от сроков вклада: Tengri Bank - до 84 месяцев, ВТБ - до 60 месяцев, БЦК и Нурбанк - до 36 месяцев. У остальных БВУ максимальный срок равен сроку депозита - Сбербанк, Народный и Альфа-Банк. Bank RBK указал срок за три дня до окончания срока депозита.

Совокупная сумма вкладов населения в банках, входящих в систему коллективного страхования, на конец августа текущего года составила 8,6 триллиона тенге, что на 483 миллиарда (5,9 процента) больше, чем в прошлом году.

Самый большой рост объема вкладов наблюдался у Народного банка - на 1,5 триллиона тенге (90,1 процента), до 3,2 триллиона тенге. Впрочем, это результат поглощения Казкоммерцбанка. Доля Народного выросла с 20,6 процента до 37 процентов.

Следом идет Kaspi Bank: рост на 192,4 миллиарда тенге (23,5 процента), до чуть более 1 триллиона тенге. Доля выросла с 10,1 процента до 11,7 процента.

Замыкает тройку лидеров Жилстройсбербанк с ростом на 87,7 миллиарда тенге (18,3 процента), до 566,1 миллиарда тенге. Доля банка выросла с 5,9 процента до 6,6 процента.