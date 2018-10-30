Казахстанским школам запретили комплектовать классы из отличников

Казахстанским школам запретили формировать классы по уровню подготовки и степени развития учеников, передает Tengrinews.kz.

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Приказом министра образования и науки от 12 октября 2018 года утверждены Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования.

"Зачисление в число обучающихся производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся", - говорится в приказе министра.

При приеме обучающихся в организации образования директора школ заключают с родителями или опекунами детей договора на оказание образовательных услуг.

Согласно приказу, родители обучающегося вправе выбрать организацию образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка.

"В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования, родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием", - отмечается в приказе.

Школы также обязали принимать в первый класс всех детей, независимо от уровня их подготовки. В первый класс зачисляются дети с шести лет и дети, которым до конца года исполнится шесть лет.

Согласно приказу, при приеме детей в первый класс экзамены, тестирование, зачеты и конкурсы проводить нельзя. Исключение составляет прием детей в гимназии и лицеи.

Если ребенок не прошел дошкольную подготовку и не посещал детский сад, он должен пройти подготовительные курсы до начала учебного года.

Для приема детей в первый класс необходимо заявление от родителей или законных представителей ребенка в произвольной форме, копия свидетельства о рождении ребенка, документы о состоянии здоровья по форме 026/у-3 и по форме 063/у, а также две фотографии ребенка размером 3х4.

Прием документов в учебные заведения производится с 1 июня по 30 августа текущего календарного года.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.