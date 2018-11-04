"Это не телефонный разговор". Стоит ли бояться прослушки?

Используете ли вы фразу "Это не телефонный разговор" или, может, заклеиваете камеру на ноутбуке? Массовая паранойя по поводу тотального контроля над гражданами не утихает уже очень давно, как минимум последние 60 лет, с выходом романа Оруэлла про Большого брата. Причем прослушивать телефонные разговоры спецслужбы могут очень давно, с начала прошлого века - тогда было достаточно физически подключиться к проводу абонента. В эпоху цифровизации делать это стало сложнее и дороже. А зачем это нужно и имеет ли к этому отношение новость, которую сегодня все обсуждают, - о введении обязательной регистрации смартфонов в Казахстане?

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С чего все начиналось

Обязательная регистрация IMEI-кодов была закреплена законодательно в 2016 году. Тогда поправки были внесены по линии противодействия экстремизму и терроризму. Очевидно, что с терроризмом у нас борются спецслужбы, поэтому в обществе и закрепился стереотип о том, что каждый гражданин страны находится "под колпаком" КНБ. На самом деле не каждый, и даже не большинство - об этом поговорим позже.

Сегодня же эта норма прописывается в законе "О связи", то есть в профильном документе, которым руководствуются сотовые операторы. Именно их, кстати, ранее обязали использовать оборудование, позволяющее перехватывать, записывать и хранить разговоры абонентов. Это граждане тоже восприняли как тревожный звонок.

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Для чего все это нужно

В выступлениях чиновников говорилось о том, что регистрация IMEI нужна для борьбы с телефонными кражами и сокращения ввоза контрафактных устройств. На самом деле вполне логичная практика, но блокировать телефон по IMEI, превращая его в бесполезный кусок пластика, можно было и раньше, используя родное программное обеспечение смартфонов. Однако не у всех моделей есть такое ПО, и владельцам таких устройств закон поможет.

Другое дело, что база IMEI-кодов - неважно, с привязкой их к конкретному лицу или без нее, - существует уже давно. В Алматы в ней, к примеру, более 70 тысяч устройств, почти все они числятся как краденые. Но толку от этой базы нет - сегодня можно вернуть телефон, только если его обнаружат во время рейдов и проверок. Летом этого года был проведен такой рейд, как итог - в 235 точках реализации телефонов ни одного краденого устройства выявлено не было. Поэтому остается надеяться, что на практике полиция научится не только блокировать телефоны, но и искать их.

Кстати, речь идет об устройствах с SIM-картой. Поэтому, теоретически, регистрировать нужно не только смартфоны, но и старые кнопочные устройства, а также смарт-часы (с "симкой") и даже детские часы, если в них есть функция дозвона.

Международный опыт

Одной из первых стран, где начали регистрировать IMEI-коды, стала Великобритания. Там закон приняли еще в 2005 году. Причем за смену кода грозит суровое наказание - до нескольких лет тюрьмы. Помогает ли эта норма находить мобильники - тоже большой вопрос, но она снижает мотивацию преступников, так как все украденные телефоны блокируются в течение двух суток. В Азербайджане единую базу IMEI-кодов создали в 2013 году. В ней есть разделение на "белые", "серые" и "черные" телефоны. Первые регулярно используются владельцами для звонков, вторые - бездействующие, то есть условно "подозрительные", третьи - украденные и контрафактные.

Недавно подобная норма была введена и в Украине. Этот закон там направлен на снижение объема контрафактных телефонов, поэтому он касается, в первую очередь, продавцов. А в Турции, к примеру, регистрировать IMEI заставляют даже туристов, если они покупают местную SIM-карту. Если не пройти регистрацию, устройство могут заблокировать через неделю использования.

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А что по поводу прослушки?

Здесь все просто. Если человек попадает под подозрение правоохранительных органов, его и так прослушают. Как говорилось выше, для этого у операторов связи должно быть специальное оборудование. Но и здесь не все так просто. Требуется санкция прокурора, и если дело дойдет до суда, человека известят, что доказательства были собраны методом прослушки. Можно заказать эту "услугу" и самому, например если вам поступают угрозы по телефону и вы хотите найти преступников.

Говорить о тотальном контроле нельзя. Во-первых, это очень сложно. Представьте объем информации, который передается сегодня по сотовым сетям, - это тысячи терабайт. Как хранить такие данные? Никак. Поэтому прослушиваются только отдельные лица, да и то теоретически данные стираются после определенного периода, иначе не хватит ресурсов для их хранения. Так что тем, кто не нарушает закон (и то речь идет не о мелких правонарушениях, а о чем-то более серьезном), можно спать спокойно. Остальным - повод задуматься.



Все будет как с автомобилями

Если провести аналогию IMEI-кодов с VIN-кодами автомобиля, то можно найти очень много совпадений. VIN-код также привязывается к личности автовладельца, и если он принадлежит машине, которая числится в угоне, или же фигурирует в нераскрытом ДТП, к хозяину будут вопросы. Правила перерегистрации также довольно схожи. Нужно хорошо подумать, прежде чем покупать автомобиль (телефон) с рук у сомнительных продавцов. Процедура здесь простая - при регистрации на себя код пройдет проверку по базе, и если с ним не все в порядке - покупатель об этом узнает.

Но есть один нюанс, если мы говорим о смартфонах. Многие ли из вас пишут заявление в полицию при утере или краже телефона? Скорее всего, нет, и это связано с низким процентом раскрываемости таких преступлений. А это значит, что, теоретически, даже "чистый" по базе телефон по факту может оказаться краденым, и правда может всплыть позже, что будет очень неприятно.

Продолжаем проводить параллели и находим еще одну "дыру". Угнанные автомобили редко продаются целиком. Чаще всего их распиливают и продают по запчастям. И доказать, что та или иная запчасть была снята с угнанного автомобиля, практически невозможно. То же самое с телефонами - ворам ничего не мешает сдать заблокированный по IMEI смартфон умельцам, которые снимут с него корпус, дисплей, аккумулятор и камеру, чтобы продать их потом клиентам ремонтных ателье.

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Как теперь быть

В поправках в закон нет ничего возмутительного для казахстанцев, вопрос лишь в том, как эти нормы будут реализовываться на практике. В итоге получается, что теперь нужно следовать двум простым истинам: не нарушать закон, чтобы не попасть под прицел правоохранительных органов, а также воздержаться от покупок подержанных устройств у сомнительных продавцов. Правда, и самому продать телефон теперь будет сложнее, поэтому храните коробку и документы, так будет проще доказать, что устройство "чистое".

Ну а самое главное - не паниковать! Помните, что процесс прослушки довольно сложен и дорог в исполнении, поэтому организовать тот самый "тотальный контроль" государство сегодня не сможет чисто технически. Да что говорить - корпоративные технологии всегда развиваются быстрее государственных. А это значит, что маркетологи, сканирующие ваш интернет-браузер и пихающие вам тематическую контекстную рекламу, знают о вас гораздо больше, чем спецслужбы.