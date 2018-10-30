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Потеряли госномер автомобиля: что делать и куда обращаться

30 октября 2018, 09:48 |  Государство

Государственный регистрационный номерной знак - это опознавательный знак любого транспортного средства, позволяющий идентифицировать водителя и узнать всю необходимую информацию об автомобиле. Госномер может потеряться сам, либо его могут снять злоумышленники. Корреспондент Tengrinews.kz узнал, что делать автовладельцу и будет ли штраф. 

Иллюстративное фото:zarulim.com.ua

Иллюстративное фото:zarulim.com.ua

Начальник управления административной полиции ДП Алматы полковник Жандос Мураталиев заверил: при утере госномера штраф не предусмотрен.

"В первую очередь надо обратиться с заявлением в РУВД по месту жительства или по месту утери госномера. На основании заявления вам дадут справку о том, что вы действительно обращались по факту утери или кражи госномера. С этой справкой вы уже едете в спецЦОН, где сможете восстановить старый или получить новый номер. За изготовление новых номеров нужно будет уплатить госпошлину порядка 5 тысяч тенге. Если номер один, то около 2500 тенге. Затем мы включаем вашу заявку и отдаем ее на изготовление номера. По мере готовности госномер передается снова в спецЦОН, где вы его можете получить. Обычно это занимает от 3 до 7 дней", - сообщил Жандос Мураталиев. 

Если водитель хочет получить новый номер автомобиля, то его старый будет снят с учета, а техпаспорт и госномер будут заменены. Тогда необходимо будет дополнительно заплатить за новый техпаспорт 1 МРП (2405 тенге).

Жандос Мураталиев отметил, что если госномер получен не в спецЦОНЕ, а изготовлен кустарным способом, он будет считаться поддельным. За это предусмотрена административная ответственность.  "Госномера имеют специальные обозначения, голограммы. Сотрудник полиции всегда заметит поддельные госномера, камеры могут это не зафиксировать, а полицейский увидит. За подделку госномера предусмотрена административная ответственность - от 10 до 15 МРП", - пояснил руководитель управления.

В полиции также рассказали, что номерной знак можно покрепче зафиксировать, чтобы он не упал с автомобиля: "Госномер можно дополнительно закреплять шурупами или пластиковыми жгутами. Самое главное, чтобы шурупы или жгуты не видоизменили госномер. Нельзя устанавливать жгуты или шурупы на цифры и буквы, это будет считаться подделкой госномера. За установку поддельного госномера предусмотрен штраф 15 МРП (36 075 тенге), а за управление автомобилем с поддельным госномером штраф 20 МРП (48 100 тенге) или лишение водительского удостоверения на один год", - отметил Жандос Мураталиев. 
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