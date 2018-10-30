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alex_60
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как это может помочь при чс природного и техногенного характера? только вред и панику приведет закрытие возможности узнать достоверную информацию. о тех же родных и знакомых.
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Медный
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maxsaf
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"150 тысяч тенге пенсионерам": в ЕНПФ рассказали о выплате госгарантии

30 октября 2018, 08:48 |  Государство

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) разъяснили правила получения выплат по государственной гарантии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны.

Фото ©Tengrinews.kz

Фото ©Tengrinews.kz

В ЕНПФ отметили, что государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных сумм с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты. Выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. 

"Кроме того, право (на выплату) имеют инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства", - говорится в сообщении ЕНПФ.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально. Когда человек выходит на пенсию, производится расчет доходности на его индивидуальном пенсионном счете в соотношении с уровнем инфляции за весь период нахождения в накопительной пенсионной системе.

"Если доходность пенсионных накоплений вкладчика за время пребывания его в системе ниже уровня инфляции, государство эту разницу возмещает. Это говорит о том, что накопления вкладчиков надежно защищены независимо от того, как развиваются события на финансовых рынках и складывается ситуация с инвестиционным доходом. Однако если сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных видов взносов и начисленного инвестиционного дохода, больше или равна сумме внесенных взносов с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется", - объяснили в фонде.

В сентябре казахстанцы рассылали в WhatsApp сообщение о том, что якобы фонд возмещает пенсионерам компенсацию в размере 150 тысяч тенге в связи с инфляцией. В ЕНПФ назвали информацию ложной.

Фонд снова предупреждает всех вкладчиков (получателей) не доверять информации из неофициальных источников и напоминает, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность.
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