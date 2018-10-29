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Masha010392
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29.10.18 20:23
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
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elektron
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29.10.18 20:15
Masha010392
Как ремонтируют телевизоры в Костанае
Если человек старается, но он сам звонит клиенту и говорит, что деталь задерживается, срок поставки увеличивается, в связи с такими то обстоятельствами... Зачем было обещать, что сделает?!
29.10.18 20:14
211
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Меморандум о межрегиональном сотрудничестве подписали акимы Костанайской и Алматинской областей

Евгений ШИБАРШИН

29 октября 2018, 20:09 |  Государство

Делегация Алматинской области  во главе с акимом Амандыком БАТАЛОВЫМ, приехав сегодня,  29 октября, в Костанай, осмотрела возможности индустриальной зоны, побывала на АО «Баян Сулу», в ТОО «СарыаркаАвтоПром» и на некоторых спортивных объектах областного центра.

Перед тем, как поставить подпись под меморандумом, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что экономические связи предприятий региона с Алматинской областью постоянно расширяются. В 2017 году, например, на юг отправили продукции на сумму более 9 млрд тенге, что на 14% больше уровня предыдущего года. Аналогичные поставки идут из Алматинской области в адрес костанайских партнеров по бизнесу.

В качестве объективных условий, способствующих дальнейшему развитию межрегиональной кооперации, Мухамбетов назвал соседство Костанайской области с  Российской Федерацией, а Алматинской области – с Китаем и Кыргызстаном. Это обстоятельство дает дополнительные рыночные возможности для сбыта продукции, произведенной в этих регионах, а, значит, делает выгоднымвложение инвестиций на территории партнеров по меморандуму. Аким Костанайской области предложил алматинцам в случае размещения инвестиций их предпринимателей в России открывать свои представительства в Костанае.

Высказал глава костанайского региона и более конкретные идеи.

- Мы готовы поставлять продукцию машиностроения, а именно: трактора, комбайны и другую сельхозтехнику, - заявил Мухамбетов. – Также в текущем году мы запустим новый современный цементный завод мощностью 700 тысяч тонн. У вас как раз будет строиться новый город Нуркент (на казахстанско-китайской границе – Е.Ш.), мы готовы туда поставлять свою продукцию.

Плюс ко всему Архимед Мухамбетов, учитывая «прекрасные природные условия, мягкий климат и ландшафт» Алматинской области, выразил готовность направлять туда туристов «из предприятий, бюджетной сферы».

В ответном выступлении аким Алматинской области Амандык Баталов сказал, что во время поездки по Костанаю обратил внимание на широкое использование государственно-частного партнерства при застройке новых микрорайонов, на строительство объектов для развития массового спорта, а также на работу по благоустройству территории. Узнав, что на обустройство дворов акимат выделил 1 млрд тенге, он сразу дал поручение акиму Талдыкоргана перенять этот опыт.

В Алматинской области создано 6 индустриальных зон, в Костанае пока только одна, но Баталов отметил, что здесь для привлечения инвесторов пошли дальше. На этой площадке местная власть не только прокладывает инфраструктуру для приходящего сюда бизнеса, но и строит для них здания.

- Остается только прийти, поставить станок, подключить его к розетке и работай, - удивился аким Алматинской области.

Партнеры из южного региона выразили готовность выделять земельные участки для костанайских инвесторов. В частности, для строительства торгового павильона АО «Баян Сулу». Более того - предоставить «зеленую улицу» для реализации продукции костанайских кондитеров на юге Казахстана. Заодно пообещали поставлять «Баян Сулу» сахар с местных заводов. В этих целях сейчас восстанавливают отечественную сахарную промышленностью, которая была «в загоне» 12 лет. Уже начали наращивать производство собственной сахарной свеклы, на полях которых хотят использовать трактора «Беларусь», собранные в Костанае.

Меморандум, подписанный главами Костанайской и Алматинской области, носит рамочный характер, в нем обозначены основные направления и принципы сотрудничества акиматов. Руководители областей заявили, что дали поручения своим заместителям начать работу по конкретизации заявленных намерений в соглашения между деловыми партнерами.
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