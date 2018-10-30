Юрий БОНДАРЕНКО: От знаний к слухам?

Слежу за публикациями в «НГ». Немало спорного, но острого, побуждающего думать. И все же невольно хотелось бы взглянуть на наш нынешний мир не столько с другой стороны, сколько чуточку шире, ведь наши ляпсусы и проблемы - отнюдь не детища только нашей самобытности. Весь мир становится в огромной мере миром фантомов.

К чему стремились лучшие умы человечества на заре промышленной революции? К культу знаний, поискам истоков заблуждений, отделению истины от фантазий и слухов. А что мы видим сейчас на уровне массового, то есть и нашего с вами сознания? Мир превращается в «глобальную деревню», и не я это сказал. Случившееся за тридевять земель становится частицей и нашей жизни, будь-то чьи-то сексуальные домогательства, силикон в бюсте или ЧП всемирного масштаба. Но наш мир уподобляется деревне еще и потому, что слухи, как и в Средневековье, начинают все нахальнее вытеснять то, что можно было бы назвать хоть какими-то, но знаниями. И в самом деле - когда-то песьеголовцы, морские чудища, летающие на помелах ведьмы виделись такой же частью реальности, как овцы в загоне. О них же говорили. Да и свидетелей при необходимости находилось сколько угодно.

А сегодня не просто вооруженная гаджетами юность менее разборчива при потреблении инфостряпни, но и все мы, очень многое видя и об очень многом слыша, погружаемся в пучины слухов и образов, которые нередко сродни сказкам из «Тысячи и одной ночи». И чем больше мы видим и слышим, тем меньше знаем. Прямо как те деревенские мужики, которые, видя реальную молнию, были убеждены, что ее мечет чья-то рука, причем рука совершенно конкретная. И в самом деле - миллиарды людей видели самолеты, врезающиеся в башни-близнецы, но почему эти башни рухнули, обычному потребителю инфопойла так до конца и непонятно. Грохнули бравые американцы Бен Ладана. Так нам сказали. Но кто видел, что именно его? И не фантом ли тот, кого грохнули?

Произошла чудовищная трагедия в Керчи – и разливы слухов, метания тружеников масс-медиа. А в итоге? Пока не очень-то ясно очень и очень многое. И главное - мы хорошо понимаем, что при нынешних технологиях не так уж сложно создать любые «документальные свидетельства» в поддержку той или иной версии. Иными словами, мы, миллиарды слушателей, зрителей, а кое-где еще и сохранившихся, как некие реликты, читателей, все глубже утопаем в болотах Непроверяемого, все менее оказываемся способными даже с помощью самой закаленной логики и здравомыслия выискивать зерна истины в навозе броских картинок и слухов. Более того, массированные ток-шоу все упорнее приучают зрителя к мысли о тщетности попыток отличать суть от шелухи.

Этот мир фантомных и полуфантомных образов и слухов – не просто мир развлекухи (хотя и не без этого). Это еще и мир, дирижирующий нашими настроениями. Мир, оправдывающий войны. Назвали кого-то исчадием зла, показали пробирку – и бомбите, сколько угодно. Но что не менее страшно - ведь и те, кто тянется к знаниям, становятся все более всеядными и оказываются жертвами информационных фокусников, пополняя ряды уже реальных, а не фантомных извергов и террористов.