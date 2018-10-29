Ввести запрет на выплату бонусов за продажу социально-значимых товаров решили в Казахстане

Выплата вознаграждений будет ограничена для 19 категорий товаров, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Informburo.kz.

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Выплату владельцам торговых точек дополнительных вознаграждений по 19 позициям социально-значимых товаров запретят в Казахстане. Об этом на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

"Мы инициировали запрет на применение ретро-бонусов в торговой системе. Ретро-бонусы – это когда ты подписываешь договор, в соответствии с которым твой товар продался, и ты определённый процент от этого платишь (торговой – Авт.) точке, магазину", – сказал Тимур Сулейменов.

Выплата ретро-бонусов сказывается на стоимости товара. В первую очередь она выгодна супермаркетам, магазинам, которые заинтересованы в продвижении продаж и получении денежных выплат. Однако такой механизм не подходит для социально-значимых продуктов, поскольку удорожает товар.

"Мы переговорили с ассоциацией торговых предприятий. Они поддержали, что по 19 социально значимым товарам ретро-бонусы применяться не будут", – добавил министр.

Законопроект по развитию предпринимательской и торговой деятельности, где будет прописана эта норма, внесут на рассмотрение депутатам Мажилиса уже на этой неделе. Ожидается, что глава государства до конца года подпишет документ.