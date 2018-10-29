Форум
Masha010392
Как ремонтируют телевизоры в Костанае
Ну начнем с того, что у него нет кассового аппарата... На данной бумаге стоит подпись и печать, в связи с этим она уже является действительной, договор он подписывать отказался! И даже если...
29.10.18 20:23
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: Нет написать,ребята я сливаюсь- приглашения не ждите Начал опять какуто калякать жу-жу-жу. :lol:
29.10.18 20:23
elektron
«Мне мое лицо никто не вернет!»
Монгол Шуудан: Немного удивлён Приношу свои извинения, если чем "задел". Просто действительно Монгол Шуудан: видимо иная точка зрения?Источник:www.ng.kz Считаю оценки образования и...
29.10.18 20:15
Masha010392
Как ремонтируют телевизоры в Костанае
Если человек старается, но он сам звонит клиенту и говорит, что деталь задерживается, срок поставки увеличивается, в связи с такими то обстоятельствами... Зачем было обещать, что сделает?!
29.10.18 20:14
211
Кандидаты от «Нур Отана» победили во всех 8 округах на довыборах в маслихаты Костанайской области
Гога: Пора уже самому выдвигаться ! Источник:www.ng.kz Я человек дела, а не какой то набор одинаковых слов.. Так что это не мое.. Ну и триста штук евро нету..
29.10.18 20:12
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ввести запрет на выплату бонусов за продажу социально-значимых товаров решили в Казахстане

29 октября 2018, 16:51 |  Государство

Выплата вознаграждений будет ограничена для 19 категорий товаров, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото twimg.com

Выплату владельцам торговых точек дополнительных вознаграждений по 19 позициям социально-значимых товаров запретят в Казахстане. Об этом на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

"Мы инициировали запрет на применение ретро-бонусов в торговой системе. Ретро-бонусы – это когда ты подписываешь договор, в соответствии с которым твой товар продался, и ты определённый процент от этого платишь (торговой – Авт.) точке, магазину", – сказал Тимур Сулейменов.

Выплата ретро-бонусов сказывается на стоимости товара. В первую очередь она выгодна супермаркетам, магазинам, которые заинтересованы в продвижении продаж и получении денежных выплат. Однако такой механизм не подходит для социально-значимых продуктов, поскольку удорожает товар.

"Мы переговорили с ассоциацией торговых предприятий. Они поддержали, что по 19 социально значимым товарам ретро-бонусы применяться не будут", – добавил министр.

Законопроект по развитию предпринимательской и торговой деятельности, где будет прописана эта норма, внесут на рассмотрение депутатам Мажилиса уже на этой неделе. Ожидается, что глава государства до конца года подпишет документ.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.10.18 20:09 Меморандум о межрегиональном сотрудничестве подписали акимы Костанайской и Алматинской областей
29.10.18 17:32 3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского обслуживания в Костанае
29.10.18 14:48 Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян: "Почему мы должны играть на таких полях?"
29.10.18 14:18 Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя СССР Егора Хачина в 48-й раз прошел в Житикаре
29.10.18 14:01 Казахстан и Украина договорились об экстрадиции граждан
29.10.18 13:43 При выявлении регистрации посторонних лиц владельцам жилья советуют идти в ЦОН
29.10.18 12:20 ДТП с двумя сгоревшими автомобилями прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
29.10.18 11:31 Кандидаты от «Нур Отана» победили во всех 8 округах на довыборах в маслихаты Костанайской области
29.10.18 08:54 Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае
28.10.18 18:06 "Тобол" досрочно стал бронзовым призером чемпионата РК по футболу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Ввести запрет на выплату бонусов за продажу...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5639
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.10.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плесневелый хлеб подешевеет еще на пару теньгушек..
И его начнут делать еще более плесневелым..
Профайл

§ Добринцофф
Ввести запрет на выплату бонусов за продажу социально-значимых товаров решили в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6217
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.10.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз слышу,что бы за социальные товары кто то ещё бонусы давал.
Дают на напитки,чай кофе,консервацию разную,чипсы там какие нибудь.
И то если подписался на бонус то желательно сразу его у торгового забрать,вот на этот вариант, что товар тут постоит месяц на полочке ,а мы вам потом шоколадку дадим я уже не ведусь,через месяц скорее всего будет новый торговый который понятия не имеет о чем речь.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 1
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх