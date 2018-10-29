Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян: "Почему мы должны играть на таких полях?"

Главные тренеры "Астаны" и "Тобола" прокомментировали матч этих команд, который прошел вечером 28 октября на стадионе "Центральный" в Костанае в рамках 31-го тура чемпионата Рк по футболу среди команд Премьер-лиги.

"Астана" приехала к нам уже в статусе чемпиона, но костанайцы доказали, что бронза может быть дороже золота, вырвав победу у столичных гостей - пусть и не столь важную для турнирной таблицы, но очень ценную для болельщиков.

- Вчера мы в Праге ещё праздновали чемпионство, сегодня нам уже предстояла игра здесь в Костанае, - сказал на пресс-конференции после матча главный тренер ФК "Астана" Григорий БАБАЯН. - Мы знали, что будет сложный матч. Поле не очень такого хорошего качества, на обработку мяча уходит 10-15 секунд. Но, несмотря на это, команды играли и довольно агрессивно, было много моментов, две перекладины. Но, к сожалению, своими моментами мы не воспользовались. За что во втором тайме нас и наказали. По игре что сказать... Да, немножко не хватило эмоций, очень много вчера их выплеснули после того, как узнали, что стали чемпионами. Всегда неприятно проигрывать. Да, мы уже чемпионы, но нам нужно готовиться к матчам в Лиге Европы и держать команду в тонусе. Важно очень находиться на определённом уровне, не опускаться ниже. Невозможно не работать на максимуме, а потом через две недели играть в Лиге Европы. Я, в свою очередь, хотел бы поздравить ФК "Тобол" с бронзовыми медалями.

- Какие у вас замечания, помимо состояния поля и обработки мяча, к своей команде? - спросил корреспондент «НГ»

- У меня замечания к полю. Почему мы должны играть на таких полях? Самое главное замечание - это к полю. Почему мы должны мучиться на вот таких полях после европейских? Невозможно играть в футбол - это самое главное. Вчера, после того как мы стали чемпионами, вызвали двух молодых футболистов - Прокопенко и Сагнаева, это молодые футболисты, которые получили определённую практику. По самоотдаче никаких претензий нет к футболистам. Я думаю, что и "Тобол" мучается на этом поле. Или вы так не считаете? Можно играть в футбол? Я думаю - нет

- Мы зафиксировали за собой 3 место, важность в том, что мы выиграли игру уже против чемпиона, - отметил главный тренер ФК "Тобол" Марек ЗУБ. - Когда я пришёл сюда работать, у меня была цель забронировать 3 место. Надеюсь, что рады все - не только футболисты, тренерский штаб, но и зрители, болельщики. Эта позиция - заслуга всех. Все переживали, хочу сказать спасибо всем - администрации клуба, руководству, пресс-службе, медперсоналу. Мы смотрим вперед, на следующий сезон, думаем о предстоящих в будущем европейских соревнованиях. Сегодня нам важны наш результат и хорошее настроение.

Коротко прошедшем матче.

Первый тайм начался без церемоний и разведки. Астанчане наступали, ударов в створ костанайских ворот было немало, причём два из них за весю игру угодили в перекладину. Нужно отдать должное вратарю "Тобола" Султану Бусурманову, которые несколько раз спасал ворота жёлто-зелёных.

Во втором тайме, на 59 минуте, Максим Федин прошёл на скорости сквозь оборону противника и, откатившись в сторону, сделал филигранную передачу на капитана команды Азата Нургалиева, который прострелил ворота гостей - 1:0. Надо отметить, что в створ столичных ворот хозяевам поля до победного гола пробить не удавалось.

В конце матча на поле вышел символ "Тобола" Нурбол Жумаскалиев, который заменил Азата Нургалиева и надел капитанскую повязку.

Желание "Астаны" одержать победу было видно невооружённым глазом, но "Тобол" выдержал все атаки чемпионов, одержал волевую победу и досролчно стал бронзовым призером чемпионата РК.