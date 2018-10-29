Казахстан и Украина договорились об экстрадиции граждан

Генеральный прокурор Казахстана и министр юстиции Украины подписали два международных договора, передает Informburo.kz.

Фото с сайта Генеральной прокуратуры РК

Казахстан и Украина договорились об экстрадиции граждан, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и министр юстиции Украины Павло Петренко сегодня в Астане подписали договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и об экстрадиции.

"Договоры позволят правоохранительным органам обеих стран проводить процессуальные действия по уголовным делам на территории каждой из них, а также экстрадировать лиц для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве отметили, что заключение подобных соглашений создаёт необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества в сфере противодействия преступности и защите прав граждан.

На сегодняшний день Казахстан заключил более 60 двусторонних международных договоров в области правовой помощи, экстрадиции и передачи осуждённых.