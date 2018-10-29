Казахстан и Украина договорились об экстрадиции граждан
Генеральный прокурор Казахстана и министр юстиции Украины подписали два международных договора, передает Informburo.kz.
Фото с сайта Генеральной прокуратуры РК
Казахстан и Украина договорились об экстрадиции граждан, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и министр юстиции Украины Павло Петренко сегодня в Астане подписали договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и об экстрадиции.
"Договоры позволят правоохранительным органам обеих стран проводить процессуальные действия по уголовным делам на территории каждой из них, а также экстрадировать лиц для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.
В ведомстве отметили, что заключение подобных соглашений создаёт необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества в сфере противодействия преступности и защите прав граждан.
На сегодняшний день Казахстан заключил более 60 двусторонних международных договоров в области правовой помощи, экстрадиции и передачи осуждённых.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 173
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
таноми52: Почему не удалили злобный пост №53 ? Источник:www.ng.kz Спасибо за подсказку - пост удалили. К сожалению, пришлось удалить еще один пост - в котором цитировали предыдущий.
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
Модератор, если удалять не корректные на Ваш взгляд посты, то удалять ВСЕ! Почему не удалили злобный пост №53 ?
Платим за ржавую воду?
Холодная. Есть один дубль с горячей но за неё тоже платят. Остальное все это холодная вода dandiv:
Платим за ржавую воду?
Это горячая вода, или на самом деле холодная? :-o
Асфальт провалился под автомобилем
Интересно, сам - выедет? Или придётся Кран - вызывать... ;-) :-o