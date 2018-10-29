При выявлении регистрации посторонних лиц владельцам жилья советуют идти в ЦОН

Сейчас снять с регистрации собственники квартир могут только через ЦОН. Однако до конца 2018 года услуга будет доступна онлайн, передает Informburo.kz.

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Собственники могут без оповещения снять с регистрации граждан, не проживающих в квартире, сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

Снятие с регистрации оформляется без предъявления личного заявления лица, снимаемого с регистрации и его удостоверения личности, отметили в ведомстве.

"При выявлении собственником лиц, зарегистрированных, но не проживающих в его недвижимости, он должен обратиться в ЦОН по месту жительства для снятия их с регистрации. Оповещение лиц, снятых с регистрации по заявлению собственника, не предусмотрено, так как сведения о снятии с регистрации отражаются во всех информационных системах", – сказано в ответе на официальный запрос редакции.

Сейчас снять с регистрации собственники квартир могут только через ЦОН. Запустить такую услугу на портале электронного правительства планируют до конца 2018 года.

В министерстве также отметили, что лимита на количество регистрируемых в квартире лиц не существует. Однако за прописку лиц, которые фактически не проживают в квартире, владельцев жилья будут привлекать к ответственности.

Административная ответственность также предусмотрена за проживание без регистрации.

"Статьёй 493 КоАП РК предусмотрена административная ответственность за допущение собственником жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища, здания или помещения, регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают или непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах, зданиях и помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, либо допущение проживания физических лиц без регистрации", – уточнили в МВД РК.

С введением электронной домовой книги государственные органы получат доступ к сведениям по регистрации и возможность выявлять адреса, где зарегистрировано большое количество граждан, а также оперативно привлекать к ответственности собственников, добавили в ведомстве.