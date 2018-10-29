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ДТП с двумя сгоревшими автомобилями прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

29 октября 2018, 12:20 |  Происшествия

Авария произошла 27 октября на Федоровской трассе, неподалеку от села Шеминовское. "НГ" о происшествии сообщили читатели.

- Водитель автомобиля «Газель», не убедившись в безопасности маневра при повороте налево, не пропустил обгонявший его автомобиль «ВАЗ-2107», - сообщили сегодня, 29 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

От столкновения оба автомобиля загорелись. К счастью, никто не пострадал.

Возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).
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§ 211
Re: ДТП с двумя сгоревшими автомобилями прокомментировали в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5627
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Горе то какое, не восстановить и страховка ни при делах..
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