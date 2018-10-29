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ДТП с двумя сгоревшими автомобилями прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
29 октября 2018, 12:20 | Происшествия
Авария произошла 27 октября на Федоровской трассе, неподалеку от села Шеминовское. "НГ" о происшествии сообщили читатели.
- Водитель автомобиля «Газель», не убедившись в безопасности маневра при повороте налево, не пропустил обгонявший его автомобиль «ВАЗ-2107», - сообщили сегодня, 29 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
От столкновения оба автомобиля загорелись. К счастью, никто не пострадал.
Возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
таноми52: Почему не удалили злобный пост №53 ? Источник:www.ng.kz Спасибо за подсказку - пост удалили. К сожалению, пришлось удалить еще один пост - в котором цитировали предыдущий.
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
Модератор, если удалять не корректные на Ваш взгляд посты, то удалять ВСЕ! Почему не удалили злобный пост №53 ?
Платим за ржавую воду?
Холодная. Есть один дубль с горячей но за неё тоже платят. Остальное все это холодная вода dandiv:
Платим за ржавую воду?
Это горячая вода, или на самом деле холодная? :-o
Асфальт провалился под автомобилем
Интересно, сам - выедет? Или придётся Кран - вызывать... ;-) :-o