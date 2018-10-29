ДТП с двумя сгоревшими автомобилями прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Авария произошла 27 октября на Федоровской трассе, неподалеку от села Шеминовское. "НГ" о происшествии сообщили читатели.

- Водитель автомобиля «Газель», не убедившись в безопасности маневра при повороте налево, не пропустил обгонявший его автомобиль «ВАЗ-2107», - сообщили сегодня, 29 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

От столкновения оба автомобиля загорелись. К счастью, никто не пострадал.

Возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).