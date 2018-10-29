Кандидаты от «Нур Отана» победили во всех 8 округах на довыборах в маслихаты Костанайской области
Евгений ШИБАРШИН
Выборы депутатов районных и городских маслихатов вместо выбывших прошли в восьми избирательных округах Костанайской области в воскресенье, 28 октября.
Явка на выборы составила 62,4% от числа жителей, имеющих право голоса
Как сообщили сегодня, 29 октября, в Костанайской областной территориальной избирательной комиссии, на получение 8 депутатских мандатов выдвигались 25 кандидатов. В том числе на одно место в Костанайском городском маслихате претендовали 4 человека, по остальным избирательным округам - по 3 кандидата.
Городскими и районными филиалами партии «Нур Отан» по всем округам были выдвинуты 8 кандидатов, другие партии участие в выборах не принимали. 17 кандидатов выдвинулись самостоятельно.
Окружные избирательные комиссии после проверки кандидатов на соответствие требованиям Конституции РК и Закона "О выборах" зарегистрировали 24 кандидата. Одному кандидату отказали в регистрации из-за «непредставления документов, необходимых для данной процедуры».
- В списки было включено 14 995 избирателей, - сообщили в облизбиркоме. - 28 октября на избирательные участки пришел 9 361 избиратель, или 62,4% от общего их числа. Активнее всех голосовали в Джангельдинском районе, на участки там пришли 95,2% избирателей. В остальных районах явка была от 40,4% до 88,7%.
За процедурой выборов наблюдали 55 представителей от политических партий, доверенных лиц кандидатов и 4 наблюдателя от СМИ.
На основании протоколов окружных избирательных комиссий, составленных по итогам голосования, территориальные избиркомы зарегистрировали в качестве депутатов районных маслихатов:
- Наурзумский – заведующую методическим кабинетом районного отдела образования Мадину Ермагамбетову (74,7% голосов);
- Тарановский – индивидуального предпринимателя Аятжан Тугельбаеву (59,2%);
- Джангельдинский – председателя сельского потребительского кооператива «Акбота-Торгай 3» Ерболата Зейнуллина (81,6%);
- Камыстинский – врача-офтальмолога районной больницы Айкун Куламбаеву (59%);
- Сарыкольский – директора Урицкого учреждения лесного хозяйства Болата Калкаева («за» - 79,6% голосов).
В городские маслихаты наибольшее количество голосов получили:
- Аркалыкский – директор Молодежного ресурсного центра Амангелды Ахметжанов (71,5%) и индивидуальный предприниматель Абыл Ерденов (73,6%);
- Костанайский – директор представительства АО «КазАгроГарант» по Костанайской области Светлана Ким (86,9%).
Все избранные депутаты – члены партии «Нур Отан». Их средний возраст – 46 лет.
- Замечаний о нарушениях требований Конституционного закона «О выборах в РК» от участников избирательного процесса в избирательные комиссий Костанайской области не поступало, - сообщает областной избирком.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 1
Всего: 173
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
таноми52: Почему не удалили злобный пост №53 ? Источник:www.ng.kz Спасибо за подсказку - пост удалили. К сожалению, пришлось удалить еще один пост - в котором цитировали предыдущий.
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
Модератор, если удалять не корректные на Ваш взгляд посты, то удалять ВСЕ! Почему не удалили злобный пост №53 ?
Платим за ржавую воду?
Холодная. Есть один дубль с горячей но за неё тоже платят. Остальное все это холодная вода dandiv:
Платим за ржавую воду?
Это горячая вода, или на самом деле холодная? :-o
Асфальт провалился под автомобилем
Интересно, сам - выедет? Или придётся Кран - вызывать... ;-) :-o