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Кандидаты от «Нур Отана» победили во всех 8 округах на довыборах в маслихаты Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

29 октября 2018, 11:31 |  Государство

Выборы депутатов районных и городских маслихатов вместо выбывших прошли в восьми избирательных округах Костанайской области в воскресенье, 28 октября.

Явка на выборы составила 62,4% от числа жителей, имеющих право голоса

Как сообщили сегодня, 29 октября, в Костанайской областной территориальной избирательной комиссии, на получение 8 депутатских мандатов выдвигались 25 кандидатов. В том числе на одно место в Костанайском городском маслихате претендовали 4 человека, по остальным избирательным округам - по 3 кандидата.

Городскими и районными филиалами партии «Нур Отан» по всем округам были выдвинуты 8 кандидатов, другие партии участие в выборах не принимали. 17 кандидатов выдвинулись самостоятельно.

Окружные избирательные комиссии после проверки кандидатов на соответствие требованиям Конституции РК и Закона "О выборах" зарегистрировали 24 кандидата. Одному кандидату отказали в регистрации из-за «непредставления документов, необходимых для данной процедуры».

- В списки было включено 14 995 избирателей, - сообщили в облизбиркоме. - 28 октября на избирательные участки пришел 9 361 избиратель, или 62,4% от общего их числа. Активнее всех голосовали в Джангельдинском районе, на участки там пришли 95,2% избирателей. В остальных районах явка была от 40,4% до 88,7%.

За процедурой выборов наблюдали 55 представителей от политических партий, доверенных лиц кандидатов и 4 наблюдателя от СМИ.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий, составленных по итогам голосования, территориальные избиркомы зарегистрировали в качестве депутатов районных маслихатов:

- Наурзумский – заведующую методическим кабинетом районного отдела образования Мадину Ермагамбетову (74,7% голосов);

- Тарановский – индивидуального предпринимателя Аятжан Тугельбаеву (59,2%);

- Джангельдинский – председателя сельского потребительского кооператива «Акбота-Торгай 3» Ерболата Зейнуллина (81,6%);

- Камыстинский – врача-офтальмолога районной больницы Айкун Куламбаеву (59%);

- Сарыкольский – директора Урицкого учреждения лесного хозяйства Болата Калкаева («за» - 79,6% голосов).

В городские маслихаты наибольшее количество голосов получили:

- Аркалыкский – директор Молодежного ресурсного центра Амангелды Ахметжанов (71,5%) и индивидуальный предприниматель Абыл Ерденов (73,6%);

- Костанайский – директор представительства АО «КазАгроГарант» по Костанайской области Светлана Ким (86,9%).

Все избранные депутаты – члены партии «Нур Отан». Их средний возраст – 46 лет.

- Замечаний о нарушениях требований Конституционного закона «О выборах в РК» от участников избирательного процесса в избирательные комиссий Костанайской области не поступало, - сообщает областной избирком.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Кандидаты от «Нур Отана» победили во всех 8 округах на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5627
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.10.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, а то я переживал..
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§ drakon
Re: Кандидаты от «Нур Отана» победили во всех 8 округах на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14941
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Молодцы, а то я переживал..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32786

А я и не - переживал. Знал,что победит - Нур Отан... :lol:
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