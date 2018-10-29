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Сергей_я
Аксессуары из войлока и браслет для наушников показали в проекте «Экосистема студенческого предпринимательства» в Костанае
В Астане команда рассчитывает привлечь инвестиции, нужно, по их словам, немного - 106 000 тенге. Источник:www.ng.kz аж смешно читать. Да 106 тыс тг для Астаны это в кафе сходить
29.10.18 09:59
Kairat stayer
Строили Байконур, отправляли в космос
таноми52: Я правильно понимаю - Вас заботят эти "последствия"? Ибо когда дерутся гиганты, мало что из мелочи вокруг уцелеет Источник:www.ng.kz Госпожа Таноми, по этому поводу недавно...
29.10.18 09:37
таноми52
Строили Байконур, отправляли в космос
Kairat stayer: Из вышеизложенного следует, что одни видят, другие нет, последствия могут быть непредсказуемыми. Источник:www.ng.kz Я правильно понимаю - Вас заботят эти...
29.10.18 09:28
таноми52
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
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29.10.18 09:21
Kairat stayer
Строили Байконур, отправляли в космос
Ваш земляк: Как обычно - всё российское - гуано, равняемся на светоч демократии. Какой же ты предсказуемый... Источник:www.ng.kz Медный: Логика хороша: от вас нужно защищаться, вы же какие то...
29.10.18 09:16
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Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае

29 октября 2018, 08:54 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 29 октября, сообщили в пресс-службе акима города. Отключения будут производить в разных районах города с 29 октября по 2 ноября. Все они связаны с ремонтов оборудования на подстанциях.

Иллюстративное фото kpcdn.net

КТП-109 (ремонт оборудования подстанции)

29 октября 2018 года с 10:00 до 17:00

  • Детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова 149,
  • школа № 14 по ул. Победы 32

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 133-175,
  • 5 Апреля 138-193, 156/2-158/3,
  • Пролетарская 27-70,
  • Шевченко 32-48, 46/2-48/10,
  • Абая 209-262,
  • Повстанческая 122-161, 140/1-140/8,
  • Гагарина 48/1-48/11.

ТП -67 (ремонт оборудования подстанции)

30 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Юбилейный» по ул. Аль-Фараби 100,
  • кафе «Мак-Дак»,
  • детский сад № 44 по ул. Аль-Фараби 90а.

Благоустроенный сектор:

  • ул. Аль-Фараби 92, 96, 98, 100,
  • Чехова 106,
  • Тәуелсіздік 111, 113, 115.

ТП-31 (ремонт оборудования подстанции)

30 октября 2018 года с 13:00 до 18:00

  • Гостиница «Целинная»,
  • гостиница «Медео»,
  • дом профсоюзов по ул. Байтурсынова 67.
  • Светофор: Баймагамбетова – Пушкина.

ТП-27 (ремонт оборудования подстанции)

31 октября 2018 года с 13:00 до 15:00

  • Здание «Казкомерцбанк» по ул. Аль-Фараби 115,
  • департамент охраны общественного здоровья по ул. Аль-Фараби 113.

ТП-572 (ремонт оборудования подстанции)

1 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Наримановская 72-124,
  • Фролова 88-134, 148/2-148/12,
  • Кооперативная 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/11,
  • Баймагамбетова 128-142, 134/1-134/12,
  • Л.Беды 31-94,
  • 5 Декабря 25-63,
  • Алтынсарина 13-91, 59/1-59/11.

ТП-616 а (ремонт оборудования подстанции)

1 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

  • пр. Абая 28/4.

ТП-616 (ремонт оборудования подстанции)

2 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

  • СХИ по пр. Абая 28.

Благоустроенный сектор:

  • пр. Абая 28/3.
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