Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае
Об этом сегодня, 29 октября, сообщили в пресс-службе акима города. Отключения будут производить в разных районах города с 29 октября по 2 ноября. Все они связаны с ремонтов оборудования на подстанциях.
Иллюстративное фото kpcdn.net
КТП-109 (ремонт оборудования подстанции)
29 октября 2018 года с 10:00 до 17:00
- Детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова 149,
- школа № 14 по ул. Победы 32
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 133-175,
- 5 Апреля 138-193, 156/2-158/3,
- Пролетарская 27-70,
- Шевченко 32-48, 46/2-48/10,
- Абая 209-262,
- Повстанческая 122-161, 140/1-140/8,
- Гагарина 48/1-48/11.
ТП -67 (ремонт оборудования подстанции)
30 октября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Юбилейный» по ул. Аль-Фараби 100,
- кафе «Мак-Дак»,
- детский сад № 44 по ул. Аль-Фараби 90а.
Благоустроенный сектор:
- ул. Аль-Фараби 92, 96, 98, 100,
- Чехова 106,
- Тәуелсіздік 111, 113, 115.
ТП-31 (ремонт оборудования подстанции)
30 октября 2018 года с 13:00 до 18:00
- Гостиница «Целинная»,
- гостиница «Медео»,
- дом профсоюзов по ул. Байтурсынова 67.
- Светофор: Баймагамбетова – Пушкина.
ТП-27 (ремонт оборудования подстанции)
31 октября 2018 года с 13:00 до 15:00
- Здание «Казкомерцбанк» по ул. Аль-Фараби 115,
- департамент охраны общественного здоровья по ул. Аль-Фараби 113.
ТП-572 (ремонт оборудования подстанции)
1 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Наримановская 72-124,
- Фролова 88-134, 148/2-148/12,
- Кооперативная 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/11,
- Баймагамбетова 128-142, 134/1-134/12,
- Л.Беды 31-94,
- 5 Декабря 25-63,
- Алтынсарина 13-91, 59/1-59/11.
ТП-616 а (ремонт оборудования подстанции)
1 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор:
- пр. Абая 28/4.
ТП-616 (ремонт оборудования подстанции)
2 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- СХИ по пр. Абая 28.
Благоустроенный сектор:
- пр. Абая 28/3.
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