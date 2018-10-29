Отключения электроэнергии ожидаются в Костанае

Об этом сегодня, 29 октября, сообщили в пресс-службе акима города. Отключения будут производить в разных районах города с 29 октября по 2 ноября. Все они связаны с ремонтов оборудования на подстанциях.

Иллюстративное фото kpcdn.net

КТП-109 (ремонт оборудования подстанции)

29 октября 2018 года с 10:00 до 17:00

Детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова 149,

школа № 14 по ул. Победы 32

Частный сектор:

ул. Каирбекова 133-175,

5 Апреля 138-193, 156/2-158/3,

Пролетарская 27-70,

Шевченко 32-48, 46/2-48/10,

Абая 209-262,

Повстанческая 122-161, 140/1-140/8,

Гагарина 48/1-48/11.

ТП -67 (ремонт оборудования подстанции)

30 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Юбилейный» по ул. Аль-Фараби 100,

кафе «Мак-Дак»,

детский сад № 44 по ул. Аль-Фараби 90а.

Благоустроенный сектор:

ул. Аль-Фараби 92, 96, 98, 100,

Чехова 106,

Тәуелсіздік 111, 113, 115.

ТП-31 (ремонт оборудования подстанции)

30 октября 2018 года с 13:00 до 18:00

Гостиница «Целинная»,

гостиница «Медео»,

дом профсоюзов по ул. Байтурсынова 67.

Светофор: Баймагамбетова – Пушкина.

ТП-27 (ремонт оборудования подстанции)

31 октября 2018 года с 13:00 до 15:00

Здание «Казкомерцбанк» по ул. Аль-Фараби 115,

департамент охраны общественного здоровья по ул. Аль-Фараби 113.

ТП-572 (ремонт оборудования подстанции)

1 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Наримановская 72-124,

Фролова 88-134, 148/2-148/12,

Кооперативная 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/11,

Баймагамбетова 128-142, 134/1-134/12,

Л.Беды 31-94,

5 Декабря 25-63,

Алтынсарина 13-91, 59/1-59/11.

ТП-616 а (ремонт оборудования подстанции)

1 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

пр. Абая 28/4.

ТП-616 (ремонт оборудования подстанции)

2 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

СХИ по пр. Абая 28.

Благоустроенный сектор: