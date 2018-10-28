Аксессуары из войлока и браслет для наушников показали в проекте «Экосистема студенческого предпринимательства» в Костанае

Участие в региональных предпринимательских уикендах, прошедших в Костанае, приняли 18 команд - 12 из КИнЭУ и 6 из РИИ. Им нужно было сделать видео прототипа своих изобретений и рассказать о проекте.





Мероприятие прошло в рамках проекта «Экосистема студенческого предпринимательства», организацией которого занимается Евразийская группа совместно с университетом AlmaU и Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в РК. Задача проекта - развивать предпринимательство среди студентов.

- Первый этап был завершен в августе, - рассказала "НГ" о проекте представитель Евразийской группы Гульмира МАТХАЛИКОВА. - Предприниматели разрабатывали свои стартапы, а победители поехали на 7 дней в предпринимательский лагерь. Там менторы читали им лекции, учили писать бизнес-планы, считать доходы и расходы - строить бизнес.



В четверг, 25 октября, с 9 часов утра в здании КИнЭУ проходили мастер-классы, на которых выступали местные предприниматели, а ближе к вечеру начались презентации студенческих проектов. Жюри решало, кто пройдет дальше и будет представлять проект в столице.

- В командах по 3-5 человек максимум, - рассказал "НГ" руководитель проектов Центра развития предпринимательства и инноваций Алматы Менеджмент Университета Данияр БЕКСУЛТАН. - В Астану, на большой национальный предпринимательский MeetUp (встреча, в рамках которой молодые предприниматели будут общаться с инвесторами - "НГ") поедут за счет бюджета нашего проекта 6 команд из КИнЭУ и 3 команды из РИИ. Еще два проекта едут за счет бюджета КИнЭУ.

Несколько команд в рамках презентаций показали готовые прототипы своих изобретений.





- Наш проект - браслет для транспортировки наушников, - рассказал "НГ" учащийся колледжа при КИнЭУ Иван БЕЛЯЕВ. - Мы облегчаем жизнь людям, которые любят слушать музыку в наушниках, слушать фильмы. Решаем такие проблемы, как запутанность наушников и поломки штекера. Наушники будут держаться на руке. Браслет подходит как для девушек, так и для мужчин. Сделан он из силикона, это материал гипоаллергенный.

Команда, работающая над проектом, состоит из 4 человек и надеется получить инвестиции на закупку материала и оборудования. Для запуска производства, с учетом затрат на рекламу, необходимо 600 000 тенге. Стоимость браслета по словам Ивана будет составлять 600-800 тенге. Планы - выйти на казахстанский рынок и продать за первый год 3 000 браслетов.

Сейчас команда работает над созданием более качественного прототипа, нынешний сделан из строительного силикона. Для этого ей нужен 3D принтер (чтобы получить пластмассовую версию) , гипс высокого качества (стоматологический), силикон и краска. Как сообщил Иван Беляев, продукцию уже готовы разместить на своих полках местные бутики, продающие аксессуары к мобильным телефонам.

На эту же группу товаров обратила внимание еще одна команда.





- Наш проект называется Handy, - сообщил студент КИнЭУ Ернар КАРЫМСАКОВ, отвечающий за производство. - Мы будем производить из фетра чехлы для ноутбуков, планшетов, телефонов. И отдельно делать кошельки и сумки разных размеров индивидуально под клиента. Материал устойчив к деформации, гипоаллергенный. Это наилучший сорт войлока, он очень тонкий и легкий.

Конкуренты у проекта есть в Китае, но цены на их продукцию на порядок выше. В Астане команда рассчитывает привлечь инвестиции, нужно, по их словам, немного - 106 000 тенге. Деньги пойдут на покупку швейной машинки и материала для пошива 50-60 единиц продукции. С рекламной кампанией проекту обещали помочь знакомые.

Настрой у команды боевой. В крайнем случае запускать производство планируют за счет собственных средств.

О том, какие вопросы чаще всего задают менторам авторы старапов, “НГ” рассказал бизнес-тренер региональной Палаты предпринимателей Руслан ИЩАНОВ, прочитавший студентам лекцию о поддержке бизнеса по госпрограммам.

- Спрашивали, какие ниши сейчас в тренде бизнеса, - сообщил он. - О том, где и как можно получить финансовую и нефинансовую поддержку. По грантовому финансированию много вопросов было. О том, какие проблемы наиболее актуальны в бизнесе, с чем чаще к нам приходят предприниматели за консультациями.

- Почему так много идей и так мало популярных казахстанских товаров даже в рамках страны? - спросил корреспондент "НГ". - Низкая себестоимость производства, готовность на первых порах работать за идею... На каком месте возникает заминка?

- Они, даже если защищают такие проекты, я ни разу не видел, чтобы с ними выходили на кредитование. - ответил Ищанов. - Почему не выходили? Может быть, сами не верят. Еще есть проблема - по кредитованию необходимо залоговое обеспечение. А если это студенты, у них, естественно, залога нет.

Как отметил бизнес-тренер, чтобы выйти на большой рынок, нужны серьезные инвестиции. Только станки для производства зачастую стоят несколько миллионов, а для того, чтобы окупить цех, учитывая небольшую стоимость товара, его придется продать в больших количествах. Финансовые организации, по его мнению, на такие риски не пойдут.





Фото Николая СОЛОВЬЕВА

