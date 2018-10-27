Жаловаться на обслуживание в госучреждениях теперь можно онлайн
В Казахстане презентовали мобильное приложение "Цифровой агент", сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Приложение позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции о качестве обслуживания в ЦОНах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях, пояснили в пресс-службе АДГСПК.
Мобильное приложение "Цифровой агент" разработало АДГСПК совместно с IT-советом при НПП "Атамекен". На первом этапе предлагается оценивать услуги ЦОНов и СпецЦОНов. В последующем АДГСПК распространит этот опыт и на другие госучреждения и организации.
Казахстанцы могут оценить качество обслуживания по пятибалльной системе. В приложении предусмотрены отдельные виды оценок. Например, вежливость, профессиональная этика, административные барьеры и пр.
Кроме того, к своим замечаниям и жалобам пользователи приложения могут прикрепить фото и видеоматериалы. А для реакции на жалобу услугодателю будет даваться всего пять минут. После чего к решению вопросов подключится АДГСПК, который ведет общий контроль за качеством предоставления госуслуг.
По словам, директора департамента госуслуг АДГСПК Ильдара Уйсумбаева, ведомство переходит от мониторинга нарушений "постфактум" к максимально оперативному решению проблем граждан.
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