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"Астана" установила уникальное достижение после завоевания пятого чемпионства кряду
Аршавин жоский игрок.. Конечно против договоренностей он не в силах что то сделать.. Ну это конечно же только Наши проблемы..
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"Астана" установила уникальное достижение после завоевания пятого чемпионства кряду

Vesti.kz

27 октября 2018, 17:37 |  Спорт

Футбольный клуб "Астана" в пятый раз подряд стал чемпионом Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Архивное фото с сайта ФК "Астана"

Об этом стало известно после матча 31-го тура казахстанской премьер-лиги между алматинским "Кайратом" и павлодарским "Иртышом". Встреча команд прошла 27 октября в Алматы и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победу павлодарцам принес гол Карлоса Фонсеки на второй минуте игры.

Причем "Кайрат" доигрывал в меньшинстве - на 86-й минуте Андрей Аршавин получил прямую красную карточку.

За три тура до завершения первенства "Астана" (71 очко) стала недосягаемой для "Кайрата" (61).

Таким образом на матч с "Тоболом" в Костанай столичный клуб приедет уже в чемпионском статусе. Игра начнется в 16 часов воскресенья 28 октября.

"Астана" стала первой командой в Казахстане, выигравшей пять чемпионств кряду (с 2014 по 2018 годы). По числу титулов столичный клуб сравнялся с "Иртышом" и "Актобе", который три раза кряду выигрывал чемпионат. "Кайрат" дважды становился чемпионом Казахстана.
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§ 211
Re: "Астана" установила уникальное достижение после...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5533
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.10.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аршавин жоский игрок..
Конечно против договоренностей он не в силах что то сделать..
Ну это конечно же только Наши проблемы..
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