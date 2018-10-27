"Астана" установила уникальное достижение после завоевания пятого чемпионства кряду

Футбольный клуб "Астана" в пятый раз подряд стал чемпионом Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Архивное фото с сайта ФК "Астана"

Об этом стало известно после матча 31-го тура казахстанской премьер-лиги между алматинским "Кайратом" и павлодарским "Иртышом". Встреча команд прошла 27 октября в Алматы и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победу павлодарцам принес гол Карлоса Фонсеки на второй минуте игры.

Причем "Кайрат" доигрывал в меньшинстве - на 86-й минуте Андрей Аршавин получил прямую красную карточку.

За три тура до завершения первенства "Астана" (71 очко) стала недосягаемой для "Кайрата" (61).

Таким образом на матч с "Тоболом" в Костанай столичный клуб приедет уже в чемпионском статусе. Игра начнется в 16 часов воскресенья 28 октября.

"Астана" стала первой командой в Казахстане, выигравшей пять чемпионств кряду (с 2014 по 2018 годы). По числу титулов столичный клуб сравнялся с "Иртышом" и "Актобе", который три раза кряду выигрывал чемпионат. "Кайрат" дважды становился чемпионом Казахстана.