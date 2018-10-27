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Директор житикаринского элеватора, с которого пропало зерно Продкорпорации, вернется в зону

Галина КАТКОВА

27 октября 2018, 10:24 |  Криминал

В Костанае коллегия по уголовным делам областного суда завершила рассмотрение дела директора ТОО «КазАгроТрейд» Абилды Кошанова. В 2016 году он был осужден за хищение в 2011-2012 годах 55 тыс. тонн зерна, закупленных корпорацией, и приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывая наказание, обжаловал приговор.

Верховный суд РК вернул дело на новое рассмотрение в коллегию областного суда, которая работала в качестве суда первой инстанции.

Процесс начался 27 июля 2018 года и завершился 26 октября. Основной довод обжалования, принятый Верховным судом, – недоказанность хищения, умысла на растрату чужого имущества. Недостачу зерна Кошанов и не отрицал, но то, что делалось это по определенной схеме и планировалось, не признавал, то есть сводил дело к гражданскому спору. Не вполне ясно было и то, ради чего совершалась растрата, точнее, каким образом владельцы элеватора использовали похищенное, извлекали выгоду.

При новом рассмотрения дела обвинение было дополнено с учетом этих моментов. В суде вновь опросили множество свидетелей, коллегия изучила также данные аудиторской проверки и дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы и сочла факт хищения доказанным. Одним из основных инструментов его совершения являлись необеспеченные зерновые расписки.

- В чем проявилась растрата? Одним из видов деятельности элеватора является переработка. Зерно, похищенное у Продкорпорации, перерабатывалось и продукты переработки направлялись потребителям. Так же, как и само зерно, - сказала, поясняя принятое решение, председательствующая на коллегии судья Гульфия МУХТЕЕВА.

Абилда Кошанов, который так и не признал свою вину, был приговорен к 7 годам лишения свободы, отбытый срок входит в них. Приговор, оглашенный полностью, вступил в силу. У осужденного остается право на кассационное обжалование.

Сегодня АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» оценивает нанесенный ей ущерб с учетом упущенной выгоды в сумму около 3 млрд тенге. Суды с ТОО «КазАгроТрейд» в гражданском порядке идут с 2013-го года, не прекращаясь. ТОО не признано банкротом, находится в процедуре реабилитации. При этом ущерб корпорации не возмещается.

Подробности – в ближайших номерах «НГ».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ bgb
Re: Директор житикаринского элеватора, с которого пропало зерно...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4142
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.10.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
55 тыс. тонн зерна?
помню, что ранее речь шла около 340 тыс. тонн. или это при другом директоре?
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§ elektron
Директор житикаринского элеватора, с которого пропало зерно Продкорпорации, вернется в зону
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.10.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голуби жрут наглые морды! Плюс мышки наружки помогают! :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Директор житикаринского элеватора, с которого пропало зерно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.10.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто какой то капец!
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