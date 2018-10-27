Форум
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron: но оставить простых пользователей без модерации Источник:www.ng.kz Это нормально. Пусть учатся не "глупить" так сказать.. Цивилизованно и разумно писать комментарии, не...
27.10.18 01:48
211
Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае
Вот относительно хорошая брусчатка, но фон то какой! Это Каир.. Заметь в окраины я даже не совался.. c.radikal.ru
27.10.18 01:40
211
Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае
elektron: ещё беднее живут 80-100 евриков в месяц Источник:www.ng.kz Не то что беднее, ужасающе.. И это столица Египта.. a.radikal.ru Это мои эксклюзивные фото..
27.10.18 01:34
211
Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае
В двух шагах буквально от самого сердца Египта, ее вообще нет.. c.radikal.ru
27.10.18 01:31
211
Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае
Брусчатка в Каире.. a.radikal.ru Наверно это самая лучшая там была..
27.10.18 01:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района за отказ в выделении земли

Галина КАТКОВА

26 октября 2018, 20:26 |  Общество

Процесс начался сегодня, 26 октября, в Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области. Вместе с третьими лицами в зале заседания было более 20 человек.

В их числе не только представители земельной инспекции и управления земельных отношений, но также управления экологии, департамента по защите общественного здоровья, бассейновой инспекции, ГКП «Костанай-Су». Дело в том, что отказ индивидуальному предпринимателю Михаилу КОРНЕЕВУ в праве аренды на участок площадью 20,7 га акимат аргументирует заботой о безопасности и качестве питьевой воды, которой пользуются жители Затобольска и Костаная.

ИП Корнеев, имея контракт на недропользование, 13-й год добывает строительный песок на территории Мичуринского сельского округа, неподалеку от поселка Садовый. В этом году в границах контрактной территории решил оформить дополнительный выдел земли.

Земельная комиссия акимата сначала дала добро, а через несколько дней приняла противоположное решение, с учетом которого аким района 23 апреля 2018 года подписал постановление об отказе в предоставлении земельного участка на праве долгосрочной аренды.

Когда Корнеев обратился за разъяснением - на каком все-таки основании ему отказали, получил ответ, который содержал ссылку на постановление акима Костанайской области от 2011 года об установлении водоохранных зон и полос реки Тобол, где нельзя вести добычу полезных ископаемых. Однако, судя по представленной выкопировке, не только спорный участок, но и вся территория горного отвода площадью 42 га, обозначенная в контракте Корнеева, располагается за пределами водоохранной зоны.

Истец считает постановление незаконным, решение об отказе необоснованным, требует устранить нарушения, согласовать право землепользования и передать землеустроительное дело в управление земельных отношений акимата области, так как окончательные решения, касающиеся недропользования, должны приниматься на этом уровне.

Акимат района сегодня аргументирует свой отказ тем, что предприниматель работает в зоне санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения - Амангельдинского водохранилища и водозабора, расположенного на Костанайском месторождении подземных вод. Как выразилась представитель акимата в суде, «первый раз земельная комиссия недостаточно изучила вопрос и вынесла решение положительное, но незаконное». А потом исправилась.

Суду предстоит решить вопрос правомерности или неправомерности принятия исполнительной властью отказного постановления. Но этот спор действительно имеет большой общественный интерес. Даже при том, что, как отметила судья Евгения ПОТОЦКАЯ, ИП Корнеев узнал о существовании зон санитарной охраны водохранилища и водозабора только в ходе процесса. Но эти зоны существуют, причем давно, и правила их использования нарушаются сплошь и рядом, о чем заявил в суде представитель ГКП «Костанай-Су».

- Мои карьеры - самые удаленные от вас, добывают там песок ТОО «БК Строй», ТОО «Мичуринец», ТОО «Гражданстрой». Почему вопросы только к Корнееву? - возмутился предприниматель.

Вопрос прямо в яблочко. Если одним нельзя, то почему другим можно? Впрочем, заместитель акима Костанайского района Мейрам СОКИТБАЕВ пояснил нынешнюю позицию местной власти - решено ранее выделенные земельные участки в водоохранной зоне Тобола и зоне санитарной охраны водозабора в пользовании предпринимателей оставить, а новые не выделять.

Судебный процесс продолжается.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.10.18 18:07 "Научиться слушать и слышать" - этические стандарты госслужащих обсудили на республиканском форуме в Костанае
26.10.18 17:13 Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае
26.10.18 16:25 Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием
26.10.18 15:37 По четырём категориям риска разделят налогоплательщиков с 1 января 2019 года
26.10.18 14:45 Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
26.10.18 13:54 Умер Николай Караченцов
26.10.18 10:50 Выездная серия "Горняка" началась с двух поражений
26.10.18 10:17 Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в Рудном
26.10.18 09:59 Семиклассник пропал в Костанае
26.10.18 09:38 "Перережу всех, как баранов!" - приговор по делу о вампирах вынесли в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ bgb
Re: Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4141
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.10.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
решено ранее выделенные земельные участки в водоохранной зоне Тобола и зоне санитарной охраны водозабора в пользовании предпринимателей оставить, а новые не выделять.

правильнее было бы выгнать оттуда всех! :-x
Профайл

§ elektron
Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района за отказ в выделении земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.10.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. Немного не в тему. Но может кто знает, как решился вопрос отчуждения земли у КХ прокуратурой, которая вроде как не причём?
Профайл

§ Монгол Шуудан
Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района за отказ в выделении земли
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 26.10.18 - 22:00
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 211
Re: Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.10.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было по тихому дать и работать дальше..
Профайл

§ Menden1968
Re: Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было по тихому дать и работать дальше..

....кого чего и кому,называй всё своими именами....с там ссылку скинул кладка брущатки по немецкоц технологии иди изучай и учи руко..пых строителей...вперёд..
Профайл

§ 211
Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района за отказ в выделении земли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.10.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
кого чего и кому,называй всё своими именами

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783965&topic_id=35963&forumid=1#783965

Да все всё знают кому и куда..
Просто или мало предлагал или те больше хотели..
Просто так бизнес не делается в таких зонах..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 1
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх