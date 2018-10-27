Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района за отказ в выделении земли

Процесс начался сегодня, 26 октября, в Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области. Вместе с третьими лицами в зале заседания было более 20 человек.

В их числе не только представители земельной инспекции и управления земельных отношений, но также управления экологии, департамента по защите общественного здоровья, бассейновой инспекции, ГКП «Костанай-Су». Дело в том, что отказ индивидуальному предпринимателю Михаилу КОРНЕЕВУ в праве аренды на участок площадью 20,7 га акимат аргументирует заботой о безопасности и качестве питьевой воды, которой пользуются жители Затобольска и Костаная.

ИП Корнеев, имея контракт на недропользование, 13-й год добывает строительный песок на территории Мичуринского сельского округа, неподалеку от поселка Садовый. В этом году в границах контрактной территории решил оформить дополнительный выдел земли.

Земельная комиссия акимата сначала дала добро, а через несколько дней приняла противоположное решение, с учетом которого аким района 23 апреля 2018 года подписал постановление об отказе в предоставлении земельного участка на праве долгосрочной аренды.

Когда Корнеев обратился за разъяснением - на каком все-таки основании ему отказали, получил ответ, который содержал ссылку на постановление акима Костанайской области от 2011 года об установлении водоохранных зон и полос реки Тобол, где нельзя вести добычу полезных ископаемых. Однако, судя по представленной выкопировке, не только спорный участок, но и вся территория горного отвода площадью 42 га, обозначенная в контракте Корнеева, располагается за пределами водоохранной зоны.

Истец считает постановление незаконным, решение об отказе необоснованным, требует устранить нарушения, согласовать право землепользования и передать землеустроительное дело в управление земельных отношений акимата области, так как окончательные решения, касающиеся недропользования, должны приниматься на этом уровне.

Акимат района сегодня аргументирует свой отказ тем, что предприниматель работает в зоне санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения - Амангельдинского водохранилища и водозабора, расположенного на Костанайском месторождении подземных вод. Как выразилась представитель акимата в суде, «первый раз земельная комиссия недостаточно изучила вопрос и вынесла решение положительное, но незаконное». А потом исправилась.

Суду предстоит решить вопрос правомерности или неправомерности принятия исполнительной властью отказного постановления. Но этот спор действительно имеет большой общественный интерес. Даже при том, что, как отметила судья Евгения ПОТОЦКАЯ, ИП Корнеев узнал о существовании зон санитарной охраны водохранилища и водозабора только в ходе процесса. Но эти зоны существуют, причем давно, и правила их использования нарушаются сплошь и рядом, о чем заявил в суде представитель ГКП «Костанай-Су».

- Мои карьеры - самые удаленные от вас, добывают там песок ТОО «БК Строй», ТОО «Мичуринец», ТОО «Гражданстрой». Почему вопросы только к Корнееву? - возмутился предприниматель.

Вопрос прямо в яблочко. Если одним нельзя, то почему другим можно? Впрочем, заместитель акима Костанайского района Мейрам СОКИТБАЕВ пояснил нынешнюю позицию местной власти - решено ранее выделенные земельные участки в водоохранной зоне Тобола и зоне санитарной охраны водозабора в пользовании предпринимателей оставить, а новые не выделять.

Судебный процесс продолжается.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА