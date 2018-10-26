"Научиться слушать и слышать" - этические стандарты госслужащих обсудили на республиканском форуме в Костанае

Республиканский форум на тему «Этические стандарты поведения на государственной службе: опыт и достижения» прошел сегодня, 26 октября, в купольном зале областной филармонии. Его организаторами стали Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, акимат Костанайской области и департамент эффективного управления Программы ООН в Казахстане.

На форум приехали уполномоченные по этике акиматов всех областей Казахстана, а также руководители региональных Советов по этике. Эти институты созданы около трех лет назад, поэтому участники форума подвели первые итоги своей деятельности.

Как сообщил заместитель акима Костанайской области Сергей КАРПЛЮК, в исполнительных органах региона работают более 3,5 тысяч госслужащих. Он отметил, что благодаря повышению персональной ответственности первых руководителей госструктур за совершение коррупционных правонарушений их подчиненными количество зафиксированных за 9 месяцев 2018 года этических нарушений уменьшилось до 21 против 48-ми в аналогичном периоде 2017 года.

Руководитель аппарата Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян АХМЕТЖАНОВ добавил, что эффективность борьбы с проявлениями неэтичного поведения чиновников повышает вовлечение в эту работу граждан. Исследования, проведенные Программой эффективного управления ООН, показали, что 88% опрошенных казахстанцев придерживаются нулевой терпимости к правонарушениям со стороны госслужащих.

- И более того – готовы предоставить сведения в правоохранительные органы, - сказал Ахметжанов. - Именно благодаря активной гражданской позиции наших соотечественников мы своевременно реагируем на некорректное поведение коллег. Это результат формирования гражданского общества - когда проблема не замалчивается, когда все прозрачно и люди откровенно говорят, что их волнует.

По информации руководителя аппарата Агентства, после введения в акиматах должности уполномоченного по этике в 2016 году им поступило 445 обращений граждан, а за 9 месяцев 2018-го - уже 8 512.

- В 2017 году количество зарегистрированных коррупционных преступлений уменьшилось на 18%. В текущем году эта тенденция продолжается. Это говорит о реальном снижении уровня коррупции в стране, - сделал вывод Ахметжанов.

О необходимости повышения роли граждан при подготовке и принятии решений госорганов говорил и председатель Комитета информационно-коммуникативных технологий, образования и инноваций при Президиуме НПП РК «Атамекен» Мурат АБЕНОВ. Он обратил внимание участников форума на то, что граждане сейчас активно критикуют многие решения как республиканских, так и местных властей.

- Чтобы принять эффективное решение, нужно прежде пообщаться с гражданами, - считает Абенов. – Потом его отменяют, а это – деньги. И на все уходит время.

Для более тесного общения с гражданами он предложил чиновникам активнее пользоваться возможностями социальных сетей.

Вице-ректор Академии государственного управления при пезиденте РК Альтаир АХМЕТОВ рекомендовал госслужащим обращать больше внимания на такие ценности управленческого труда, как вежливость и уважительность. Он отметил, что нужно проявлять больше добропорядочности, быть пунктуальным, научиться слушать и слышать.

- Это сегодня необходимое условие для перехода нашего государственного аппарата от стратегического (подхода – Е.Ш.) к инновационному, - заключил Ахметов.

Участники форума приняли итоговые резолюции диалоговых площадок, посвященные правоприменительной практике этических стандартов поведения, а также технологиям и методам работы уполномоченных по этике. После чего подписали Хартию «Этические стандарты поведения на государственной службе: опыт и достижения» .

Фото Николая СОЛОВЬЁВА