Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае

Подрядная организация ТОО «Инсект», выполнявшая работы, восстановит брусчатку за свой счет. Последний срок устранения замечаний - 5 ноября текущего года. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе акима города.

Сообщение о провалившейся брусчатке на улице Гагарина, где недавно шли ремонтные работы, поступило в редакцию "НГ" 24 октября.

- Это осчастливили ул. Гагарина брусчаткой, - написали читатели. - Но вот так она выглядит уже через месяц после окончания работ. А что будет? Кто контролирует качество?

Как пояснили в пресс-службе акима-города, брусчатка будет восстановлена. Сейчас ТОО «Инсект» выполняет работы на объекте «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к микрорайону «Юбилейный». СМР еще не завершены, объект не введен в эксплуатацию.

- На указанном участке ул. Гагарина часть покрытия из брусчатки была продавленоаво время работ техникой подрядной организации. Покрытие будет восстановлено за счет предприятия, - сообщили в пресс-службе.

Заказчик - ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» - направил в адрес ТОО «Инсект» претензионное письмо об устранении замечаний.