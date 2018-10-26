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pro100tak
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Victor Yang
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Нас ждут понижение температуры Источник:www.ng.kz Неожиданно для конца октября в наших местах, правда? ;-) :-P
26.10.18 17:42
Тюльпанчик
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Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
26.10.18 17:41
elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
26.10.18 17:34
elektron
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26.10.18 17:28
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Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в Костанае

26 октября 2018, 17:13 |  ЖКХ

Подрядная организация ТОО «Инсект», выполнявшая работы, восстановит брусчатку за свой счет. Последний срок устранения замечаний - 5 ноября текущего года. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе акима города.

Сообщение о провалившейся брусчатке на улице Гагарина, где недавно шли ремонтные работы, поступило в редакцию "НГ" 24 октября.

- Это осчастливили ул. Гагарина брусчаткой, - написали читатели. - Но вот так она выглядит уже через месяц после окончания работ. А что будет? Кто контролирует качество?

Как пояснили в пресс-службе акима-города, брусчатка будет восстановлена. Сейчас ТОО «Инсект» выполняет работы на объекте «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к микрорайону «Юбилейный». СМР еще не завершены, объект не введен в эксплуатацию.

- На указанном участке ул. Гагарина часть покрытия из брусчатки была продавленоаво время работ техникой подрядной организации. Покрытие будет восстановлено за счет предприятия, - сообщили в пресс-службе.

Заказчик - ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» - направил в адрес ТОО «Инсект» претензионное письмо об устранении замечаний.
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§ 211
Re: Провалившуюся брусчатку на улице Гагарина восстановят в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5506
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.10.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но зареннее поистерить то нужно..
А еще лучше в процессе только начавшейся строек нужно врываться и фотать как все плохо..
Благо смартофон есть у каждого подглядывателя за чужой работой..
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