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Человек - Легенда, из плеяды Великих. Нет больше графа Резанова. Из нынешних никто даже рядом не стоит.
26.10.18 18:17
Victor Yang
Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием
Нас ждут понижение температуры Источник:www.ng.kz Неожиданно для конца октября в наших местах, правда? ;-) :-P
26.10.18 17:42
Тюльпанчик
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
26.10.18 17:41
elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
26.10.18 17:34
elektron
Про долги
Почему бы не отдать весь завод белорусам? Если их часть работает?!
26.10.18 17:28
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Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

26 октября 2018, 16:25 |  Общество

По прогнозам синоптиков, последние дни октября не порадуют жителей области хорошей погодой. Нас ждут понижение температуры воздуха, осадки и ветер.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- 29 октября ночью термометры покажут от нуля до +5 г, местами до +8 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем также будут только положительные температуры — 5-10, местами 13 °С. Но дождь и усиливающийся ветер испортят впечатления от последнего тепла. Уже в следующие сутки температура воздуха начнет снижаться. Ночью во вторник термометры покажут те же значения, что и предыдущей ночью, а вот день ожидается более холодным: ожидаем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ночь среды, 31 октября, будет не просто холодной, а морозной, столбики термометров могут опуститься на 11 делений ниже нулевой отметки. День тоже теплом не порадует, значения температуры воздуха будут варьировать в пределах от 0 до 5 градусов мороза. В последние два дня месяца ожидаются осадки, переходящие в снег.

В последние дни октября прогнозируется сильный порывистый ветер преимущественно северного и северо-западного направлений.
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* Victor Yang
Re: Октябрь простится с жителями Костанайской области...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11007
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нас ждут понижение температуры Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32768

Неожиданно для конца октября в наших местах, правда? ;-) :-P
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