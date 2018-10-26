Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием

По прогнозам синоптиков, последние дни октября не порадуют жителей области хорошей погодой. Нас ждут понижение температуры воздуха, осадки и ветер.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- 29 октября ночью термометры покажут от нуля до +5 г, местами до +8 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем также будут только положительные температуры — 5-10, местами 13 °С. Но дождь и усиливающийся ветер испортят впечатления от последнего тепла. Уже в следующие сутки температура воздуха начнет снижаться. Ночью во вторник термометры покажут те же значения, что и предыдущей ночью, а вот день ожидается более холодным: ожидаем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ночь среды, 31 октября, будет не просто холодной, а морозной, столбики термометров могут опуститься на 11 делений ниже нулевой отметки. День тоже теплом не порадует, значения температуры воздуха будут варьировать в пределах от 0 до 5 градусов мороза. В последние два дня месяца ожидаются осадки, переходящие в снег.

В последние дни октября прогнозируется сильный порывистый ветер преимущественно северного и северо-западного направлений.