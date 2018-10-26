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Victor Yang
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26.10.18 17:42
Тюльпанчик
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
26.10.18 17:41
elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
26.10.18 17:34
elektron
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Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам

26 октября 2018, 14:45 |  Государство

166 вокзалов из 302 не соответствуют требованиям по обеспечению доступа лицам с ограниченными возможностями, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото i.ytimg.com

Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют нацстандартам, сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Из 302 существующих им отвечают только 136.

Речь идёт об обеспеченности доступа лицам с особыми потребностями: оборудование касс для инвалидов; установка пандусов в труднодоступных местах и специализированных туалетов; покраска верхних и нижних лестниц в жёлтый цвет для удобства слабовидящих; выделение мест для инвалидов в залах ожидания, обозначенных пиктограммами.

Вокзалы Астана-1 и Курорт-Боровое приобрели мобильные лестничные гусеничные подъёмники, 47 вокзалов – кресло-коляски и ещё в 41-м установили индукционные системы.

"До конца года планируется поставка подъёмников инвалидных колясок/кресел для посадки в пассажирские вагоны на вокзалы Астана-1, Кокшетау, Курорт Боровое, Костанай, Караганда, Семей, Защита, Алматы-1, Алматы-2, Жамбыл, Шу, Шымкент, Туркестан, Кызылорда, Актобе, Уральск, Атырау, Мангышлак, Бейнеу. По одному в каждый вокзал. Дальнейшее оснащение планируется на основе анализа потребности и текущей оснащенности вокзалов", – говорится в ответе на официальный запрос informburo.kz.

В МИР РК добавили, что некоторые вокзалы Казахстана будут полностью или частично реконструированы. При реконструкции будет учтено создание условий для маломобильных групп населения и организация конкорсного перехода на островные пассажирские платформы.

"Работы по реконструкции железнодорожного вокзала Караганды, а также по разработке ПСД на реконструкцию вокзалов Алматы-1, Алматы-2, Астана-1 и Шымкент начаты в 2018 году. При реконструкции планируется увеличение полезной площади вокзала, переустройство зданий и сооружений", – уточнили в МИР РК.

Ещё 71 железнодорожный вокзал планируется реконструировать и построить в ближайшие пять лет по плану капитальных вложений АО "НК "Қазақстан темір жолы". Также предусмотрен ремонт пассажирских платформ на 263 вокзалах.

В МИР РК отметили, что ведомство не контролирует соблюдение стандартов доступности объектов для лиц с инвалидностью и проигнорировали предложение Министерства труда и социальной защиты закрепить за ними такую компетенцию.

"Вопросы доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения реализовываются при проектировании и строительстве с соблюдением требований государственных нормативов. Функции по контролю обеспечения доступности объектов для лиц с особыми потребностями осуществляют местные исполнительные органы", – заключили в ведомстве.
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Комментарии к новости
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* Victor Yang
Re: Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11007
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вокзалы сделают доступные, а транспортные средства?
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§ Тюльпанчик
Re: Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 26.10.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что в городе нет более убогих помещений, чем наши вокзалы, что авто, что жд.

Надо построить новые здания, а старые прекрасно подойдут для съемок фильмов ужасов. И дополнительные декорации не понадобятся
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§ 211
Re: Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5506
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.10.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно говорить что более половины вокзалов сегодня крышуются отдельным видом органа..
А потому не соответствуют требованиям качества Европ..
Руководствуясь тем, что и "на Ишаке поедут если надо"..
С этого нужно начинать..
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* Victor Yang
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11007
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Надо построить новые здания, а старые прекрасно подойдут для съемок фильмов ужасов. И дополнительные декорации не понадобятся

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783908&topic_id=35958&forumid=1#783908

Нормальная реконструкция - и здания будут современными.
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§ elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2093
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нормальная реконструкция Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783915&topic_id=35958&forumid=1&1540553606

Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
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§ Тюльпанчик
Re: Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 26.10.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нормальная реконструкция - и здания будут современными.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32766#783919

Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму выставят такую, что дешевле будет построить 3 вокзала, чем один старый отреставрировать.
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* pro100tak
Re: Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.10.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то, когда-то видел я платформы на уровне пола тамбура. А пока будем в вагоны карабкаться, как на Эверест. Не будем говорить о полустанках, когда на вокзалах в областных центрах по земле ходим.
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