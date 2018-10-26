166 вокзалов из 302 не соответствуют требованиям по обеспечению доступа лицам с ограниченными возможностями, передает Informburo.kz.

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Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют нацстандартам, сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Из 302 существующих им отвечают только 136.

Речь идёт об обеспеченности доступа лицам с особыми потребностями: оборудование касс для инвалидов; установка пандусов в труднодоступных местах и специализированных туалетов; покраска верхних и нижних лестниц в жёлтый цвет для удобства слабовидящих; выделение мест для инвалидов в залах ожидания, обозначенных пиктограммами.

Вокзалы Астана-1 и Курорт-Боровое приобрели мобильные лестничные гусеничные подъёмники, 47 вокзалов – кресло-коляски и ещё в 41-м установили индукционные системы.

"До конца года планируется поставка подъёмников инвалидных колясок/кресел для посадки в пассажирские вагоны на вокзалы Астана-1, Кокшетау, Курорт Боровое, Костанай, Караганда, Семей, Защита, Алматы-1, Алматы-2, Жамбыл, Шу, Шымкент, Туркестан, Кызылорда, Актобе, Уральск, Атырау, Мангышлак, Бейнеу. По одному в каждый вокзал. Дальнейшее оснащение планируется на основе анализа потребности и текущей оснащенности вокзалов", – говорится в ответе на официальный запрос informburo.kz.

В МИР РК добавили, что некоторые вокзалы Казахстана будут полностью или частично реконструированы. При реконструкции будет учтено создание условий для маломобильных групп населения и организация конкорсного перехода на островные пассажирские платформы.

"Работы по реконструкции железнодорожного вокзала Караганды, а также по разработке ПСД на реконструкцию вокзалов Алматы-1, Алматы-2, Астана-1 и Шымкент начаты в 2018 году. При реконструкции планируется увеличение полезной площади вокзала, переустройство зданий и сооружений", – уточнили в МИР РК.

Ещё 71 железнодорожный вокзал планируется реконструировать и построить в ближайшие пять лет по плану капитальных вложений АО "НК "Қазақстан темір жолы". Также предусмотрен ремонт пассажирских платформ на 263 вокзалах.

В МИР РК отметили, что ведомство не контролирует соблюдение стандартов доступности объектов для лиц с инвалидностью и проигнорировали предложение Министерства труда и социальной защиты закрепить за ними такую компетенцию.

"Вопросы доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения реализовываются при проектировании и строительстве с соблюдением требований государственных нормативов. Функции по контролю обеспечения доступности объектов для лиц с особыми потребностями осуществляют местные исполнительные органы", – заключили в ведомстве.