Умер Николай Караченцов
В Москве на 74-м году жизни скончался артист Николай Караченцов, сообщил РИА Новости его сын Андрей Караченцов, передают РИА Новости.
Фото ©РИА Новости
"Утром, без десяти девять, от остановки сердца", — уточнил он.
Прощание с актером состоится 29 октября в "Ленкоме", место похорон пока не известно.
Тринадцать лет назад Караченцов попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру.
Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.
Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967-м он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников его направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"), где он служил всю жизнь.
Начинал как исполнитель ролей молодых, динамичных героев. Наибольшую популярность и любовь зрителей Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".
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