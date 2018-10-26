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pro100tak
Умер Николай Караченцов
Человек - Легенда, из плеяды Великих. Нет больше графа Резанова. Из нынешних никто даже рядом не стоит.
26.10.18 18:17
Victor Yang
Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием
Нас ждут понижение температуры Источник:www.ng.kz Неожиданно для конца октября в наших местах, правда? ;-) :-P
26.10.18 17:42
Тюльпанчик
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
26.10.18 17:41
elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
26.10.18 17:34
elektron
Про долги
Почему бы не отдать весь завод белорусам? Если их часть работает?!
26.10.18 17:28
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Умер Николай Караченцов

26 октября 2018, 13:54 |  Культура

В Москве на 74-м году жизни скончался артист Николай Караченцов, сообщил РИА Новости его сын Андрей Караченцов, передают РИА Новости.

Фото ©РИА Новости

Фото ©РИА Новости

"Утром, без десяти девять, от остановки сердца", — уточнил он.

Прощание с актером состоится 29 октября в "Ленкоме", место похорон пока не известно.

Тринадцать лет назад Караченцов попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру.

Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967-м он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников его направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"), где он служил всю жизнь.

Начинал как исполнитель ролей молодых, динамичных героев. Наибольшую популярность и любовь зрителей Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".
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§ Змея Подколодная
Re: Умер Николай Караченцов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.10.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уходят талантливые актеры....
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* pro100tak
Re: Умер Николай Караченцов
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.10.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек - Легенда, из плеяды Великих. Нет больше графа Резанова. Из нынешних никто даже рядом не стоит.
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