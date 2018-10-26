Выездная серия "Горняка" началась с двух поражений
Рудненский клуб в рамках чемпионата Рк по хоккею среди команд высшей лига 24-25 октября сыграл в Усть-Каменогорске с одним из лидеров турнира.
24 октября «Горняк» уступил усть-каменогорскому «Алтай-Торпедо» в упорной борьбе - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
1:0 - Назаренко (Есиркенов, Гребенщиков) - 05:14
1:1 - Скабелка (Миргалиев, Королинский) - 21:49
2:1 - Рахманов (Ивашин, Меньщиков) - 50:56
Вратари: Борисов - Орехов
Броски: 33-23
Штраф: 2-4
24 октября рудничане повторно уступили усть-каменогорским хоккеистам - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Шайбу в составе "Горняка" забросил Глеб Куликов.
1:0 - Спиридонов (Бельгибаев, Иванов) - 06:48
2:0 - Спиридонов (Борисов, Бельгибаев) - 13:00 ГМ
2:1 - Куликов (Горечишников, Сидоренко) - 17:40 ГБ
3:1 - Меньщиков (Есиркенов, Рахманов) - 39:17
4:1 - Архипов (Бурделев, Худяков) - 40:14
5:1 - Михайлов (Есиркенов, Рахманов) - 54:53
Вратари: Борисов - Хозяшев
Броски: 39-19
Штраф: 10-6
27-28 октября "Горняк" сыграет в Павлодаре с "Иртышом".
Чемпионат РК. Высшая лига
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|19
|13
|1
|0
|1
|0
|4
|66—38
|42
|2
|20
|12
|0
|1
|0
|2
|5
|50—35
|40
|3
|19
|11
|1
|0
|1
|1
|5
|60—42
|37
|4
|18
|12
|0
|0
|0
|1
|5
|52—37
|37
|5
|20
|9
|1
|1
|1
|1
|7
|62—38
|33
|6
|18
|10
|0
|1
|1
|0
|6
|40—34
|33
|7
|20
|8
|0
|2
|1
|0
|9
|51—52
|29
|8
|20
|6
|2
|1
|2
|0
|9
|44—44
|26
|9
|20
|3
|1
|1
|0
|1
|14
|32—51
|14
|10
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|22—108
|0
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