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pro100tak
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Где-то, когда-то видел я платформы на уровне пола тамбура. А пока будем в вагоны карабкаться, как на Эверест. Не будем говорить о полустанках, когда на вокзалах в областных центрах по земле ходим.
26.10.18 18:29
pro100tak
Умер Николай Караченцов
Человек - Легенда, из плеяды Великих. Нет больше графа Резанова. Из нынешних никто даже рядом не стоит.
26.10.18 18:17
Victor Yang
Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием
Нас ждут понижение температуры Источник:www.ng.kz Неожиданно для конца октября в наших местах, правда? ;-) :-P
26.10.18 17:42
Тюльпанчик
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
26.10.18 17:41
elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
26.10.18 17:34
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Выездная серия "Горняка" началась с двух поражений

26 октября 2018, 10:50 |  Спорт

Рудненский клуб в рамках чемпионата Рк по хоккею среди команд высшей лига 24-25 октября сыграл в Усть-Каменогорске с одним из лидеров турнира.

24 октября «Горняк» уступил усть-каменогорскому «Алтай-Торпедо» в упорной борьбе - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

1:0 - Назаренко (Есиркенов, Гребенщиков) - 05:14
1:1 - Скабелка (Миргалиев, Королинский) - 21:49
2:1 - Рахманов (Ивашин, Меньщиков) - 50:56

Вратари: Борисов - Орехов
Броски: 33-23
Штраф: 2-4

24 октября рудничане повторно уступили усть-каменогорским хоккеистам - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Шайбу в составе "Горняка" забросил Глеб Куликов.

1:0 - Спиридонов (Бельгибаев, Иванов) - 06:48
2:0 - Спиридонов (Борисов, Бельгибаев) - 13:00 ГМ
2:1 - Куликов (Горечишников, Сидоренко) - 17:40 ГБ
3:1 - Меньщиков (Есиркенов, Рахманов) - 39:17
4:1 - Архипов (Бурделев, Худяков) - 40:14
5:1 - Михайлов (Есиркенов, Рахманов) - 54:53

Вратари: Борисов - Хозяшев
Броски: 39-19
Штраф: 10-6

27-28 октября "Горняк" сыграет в Павлодаре с "Иртышом".

Чемпионат РК. Высшая лига

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 19 13 1 0 1 0 4 66—38 42
2 Алтай-Торпедо 20 12 0 1 0 2 5 50—35 40
3 Кулагер 19 11 1 0 1 1 5 60—42 37
4 Иртыш 18 12 0 0 0 1 5 52—37 37
5 Номад 20 9 1 1 1 1 7 62—38 33
6 Бейбарыс 18 10 0 1 1 0 6 40—34 33
7 Темиртау 20 8 0 2 1 0 9 51—52 29
8 Алматы 20 6 2 1 2 0 9 44—44 26
9 Горняк 20 3 1 1 0 1 14 32—51 14
10 Астана 20 0 0 0 0 0 20 22—108 0



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