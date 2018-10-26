Выездная серия "Горняка" началась с двух поражений

Рудненский клуб в рамках чемпионата Рк по хоккею среди команд высшей лига 24-25 октября сыграл в Усть-Каменогорске с одним из лидеров турнира.

24 октября «Горняк» уступил усть-каменогорскому «Алтай-Торпедо» в упорной борьбе - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

1:0 - Назаренко (Есиркенов, Гребенщиков) - 05:14

1:1 - Скабелка (Миргалиев, Королинский) - 21:49

2:1 - Рахманов (Ивашин, Меньщиков) - 50:56

Вратари: Борисов - Орехов

Броски: 33-23

Штраф: 2-4

24 октября рудничане повторно уступили усть-каменогорским хоккеистам - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Шайбу в составе "Горняка" забросил Глеб Куликов.

1:0 - Спиридонов (Бельгибаев, Иванов) - 06:48

2:0 - Спиридонов (Борисов, Бельгибаев) - 13:00 ГМ

2:1 - Куликов (Горечишников, Сидоренко) - 17:40 ГБ

3:1 - Меньщиков (Есиркенов, Рахманов) - 39:17

4:1 - Архипов (Бурделев, Худяков) - 40:14

5:1 - Михайлов (Есиркенов, Рахманов) - 54:53

Вратари: Борисов - Хозяшев

Броски: 39-19

Штраф: 10-6

27-28 октября "Горняк" сыграет в Павлодаре с "Иртышом".

Чемпионат РК. Высшая лига