ДТП, в котором погибла 9-летняя жительница Костаная Анастасия Ширягина, произошло 14 августа 2018 года в Рудном, в районе парка аттракционов. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Парковая и Гагарина, когда ее сбил автомобиль "Киа Рио".
Водитель скрылся, девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Спустя сутки подозреваемого нашли на дачах. Им оказался 39-летний житель Южно-Казахстанской области Виталий Хан. При задержании он сопротивления сотрудникам полиции не оказал.
Приговор вынесли вчера, 25 октября, в Рудненском городском суде. Как сообщили "НГ" в пресс-службе областного суда, Хана признали виновным по двум статьям УК РК - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП.
- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года, - говорится в сообщении суда. - Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Маме погибшей девочки Виталий Хан должен будет выплатить более 400 000 тенге за материальный ущерб и 1,5 млн тенге в счет компенсации морального вреда.
Во время ДТП пострадал еще один школьник - он переходил дорогу вместе с Анастасией Ширягиной. Мальчику нанесен средний вред здоровью. Его родителям Хан возместит 100 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.
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Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
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Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
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