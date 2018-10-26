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Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в Рудном

Татьяна НАЗАРУК

26 октября 2018, 10:17 |  Криминал

ДТП, в котором погибла 9-летняя жительница Костаная Анастасия Ширягина, произошло 14 августа 2018 года в Рудном, в районе парка аттракционов. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Парковая и Гагарина, когда ее сбил автомобиль "Киа Рио".

Водитель скрылся, девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Спустя сутки подозреваемого нашли на дачах. Им оказался 39-летний житель Южно-Казахстанской области Виталий Хан. При задержании он сопротивления сотрудникам полиции не оказал.

Приговор вынесли вчера, 25 октября, в Рудненском городском суде. Как сообщили "НГ" в пресс-службе областного суда, Хана признали виновным по двум статьям УК РК - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года, - говорится в сообщении суда. - Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Маме погибшей девочки Виталий Хан должен будет выплатить более 400 000 тенге за материальный ущерб и 1,5 млн тенге в счет компенсации морального вреда.

Во время ДТП пострадал еще один школьник - он переходил дорогу вместе с Анастасией Ширягиной. Мальчику нанесен средний вред здоровью. Его родителям Хан возместит 100 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.
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Комментарии к новости
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§ pandit
Re: Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.10.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас законы странные или судьи? Сбил на переходе, бросил, скрылся. Ребенок скончался. Дали два года. Это как?
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§ drakon
Re: Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.10.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Это как?

Видимо "Подходящего" свидетеля - нашли.
Мигрант же наверное? ЮКО... 8-)
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* bgb
Re: Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4139
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.10.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лишний раз убедился, что у нас закон и справедливость - разные вещи.
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§ Sniper
Re: Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.10.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
лишний раз убедился, что у нас закон и справедливость - разные вещи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32760#783885

власть лишний раз убедилась, что нет никакой вины водителя....пешеходный переход, всего лишь узаконенное место перехода пешеходов на другую сторону улицы....и ничего более...
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§ drakon
Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.10.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
пешеходный переход, всего лишь узаконенное место перехода пешеходов на другую сторону улицы..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783888&topic_id=35955&forumid=1#783888

В том то и дело. Что Законный - переход улицы, у Пешехода... :-o
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§ Sniper
Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в Рудном
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.10.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
то Законный - переход улицы, у Пешехода... :-o

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783893&topic_id=35955&forumid=1#783893

ты своего ребенка пустишь выяснять отношения с водителем? Я лично, даже стоя на переходе, наблюдаю за водителями....борзых пропускаю... потом начинаю движение))) передвигая ногами)))) но готовый снова притормозить.... )))))
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§ 211
Re: Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5506
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.10.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало с этого недомажора бабок выкачали..
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§ Маркс
Re: Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 26.10.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
лишний раз убедился, что у нас закон и справедливость - разные вещи.

А это не только у нас:
"Рабство было законным.
Колониализм был законным.
Апартеид был законным.
Холокост был законным.
Сталинские репрессии были законными.
Голодомор был законным.
Законность - это признак ВЛАСТИ, а не СПРАВЕДЛИВОСТИ."
(c) Анекдот.
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§ drakon
Сбившему насмерть школьницу жителю ЮКО вынесли приговор в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.10.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
ты своего ребенка пустишь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783894&topic_id=35955&forumid=1#783894

Доктор Снайпер - это плагиат.
Эти слова Марику - принадлежат... :-o
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