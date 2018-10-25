Участвовавшие в юношеских Олимпийских играх костанайцы встретились с журналистами

Юношеские Олимпийские игры в 2018 году прошли в столице Аргентины - Буэнос-Айресе. Серебряным призером турнира по дзюдо стала Маргарита ГРИЦЕНКО, которую тренирует Александр Плетнев. Кстати, старший брат Александра Максим также является спортсменом, он мастер спорта по рукопашному бою. Надежда РЯБЕЦ стала бронзовым призёром игр по боксу, ее тренирует Роман Миничкин. Аян МОЛДАГАЛИЕВ был участником двух финалов по спортивной гимнастике, он тренируется под руководством Сергея Сергеева.

Мастер спорта СССР по дзюдо, судья олимпийской категории Евгений Мовчан, Серебрянный призёр юношеских Олимпийских Игр - 2018 по дзюдо, мастер спорта Маргарита Гриценко, тренер Маргариты Гриценко КМС по дзюдо Александр Плетнёв.

Сегодня, 25 октября, Маргарита, Надежда и Аян ответили на вопросы журналистов в Региональной службе коммуникаций.

- Я провела 3 поединка, - рассказала Маргарита Гриценко. - В первой встрече я боролась с представительницей из Эквадора, во второй - с девочкой из Чехии. И финал у меня был с немкой. В целом вся атмосфера соревнований понравилась. Всё прошло хорошо, вернулась домой с медалью, естественно, эмоции только хорошие.

- Какая схватка для тебя была самой тяжёлой? - спросил корреспондент «НГ».

- Психологически, наверно, вторая встреча - за выход в финал. А физически финал дался тяжелее. Ну его и не выиграла.

- Кто для тебя икона в дзюдо? На кого ты равняешься?

- Кумира у меня нет. Может быть, в будущем кто-то появится, но пока его нет. Самый главный - это мой тренер Александр Сергеевич Плетнёв, человек, который меня учит, делится своим опытом и без которого я сюда бы не дошла, наверное.

Поделился своими впечатлениями от прошедшей Олимпиады и Аян Молдагалиев.

- Я выступал на шести снарядах. В финалы попал на упражнениях на коне и упражнениях на брусьях. Выступил на все сто процентов. Старался, как мог, и всё было отлично.

- Аян,что значит - участник финала? Мы видим, что ты без медали. Для неосведомлённых в гимнастике людей, это, возможно, не совсем понятн. Поскольку многие думают, что попадание в финал, как во многих видах спорта, уже гарантирует тебе медаль...

- Конечно. Всего было 36 стран, из каждой страны по одному участнику. Из 36 человек должны отобрать 8 лучших. Я попал на двух снарядах в финал, там боролись за призовые места. В итоге на коне я стал восьмым из 9-ти, а на брусьях я занял 6 место.

Серебряный призёр юношеских Олимпийских Игр по дзюдо Маргарита Гриценко, участник двух финалов юношеских Олимпийских Игр по гимнастике Аян Молдагалиев, бронзовый призёр юношеских Олимпийских Игр по женскому боксу Надежда Рябец

Надежда Рябец первый бой провела со спортсменкой из Польши и выиграла по очкам.

- Далее мне предстояла встреча с соперницей из России, она является 3-кратной чемпионкой мира, 4-кратной чемпионкой Европы, - рассказала она. - На предыдущих соревнований я её выиграла, но здесь не хватило присутствия и поддержки моего тренера в ринге. Его не аккредитовали. Получается, я билась одна с ней и её тренерами. И, можно сказать, в равном поединке я ей уступила. Дальше мне впервые предстояло биться за 3 место. На остальных соревнованиях такого не было - если и проиграл в полуфинале, то тебе присуждается автоматически 3 место. А здесь всё было на высочайшем уровне. Так что пришлось биться со спортсменкой из Алжира. Я вышла расслабленной, показала всё то, чему учил меня тренер, и заслужила 3 место. Чуть-чуь не хватило до золота. Я знала, что мне это по силам, но так обстоятельства сложились, что не смогла.

- Надежда, к тебе вопрос аналогичный - у тебя есть кумиры в боксе?

- У меня тоже такого нет. Я считаю, что человек, который стремится быть индивидуальным, не должен равняться на кого-то. Он должен делать что-то своё и делать это особенно.