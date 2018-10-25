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Развитию цифровизации в здравохранении Костанайской области мешает дефицит врачей

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

25 октября 2018, 16:51 |  Государство

Дорожную карту цифровизации здравоохранения в Костанайской области реализуют в пилотном режиме с 2017 года, она рассчитана до 2020 года. Сейчас можно говорить о положительной динамике в решении этой задачи, отметил сегодня, 25 октября на брифинге в областном пресс-клубе заместитель руководителя управления здравоохранения области Абат ЖАУКОВ.

Фото из архива "НГ"

60% медицинских организаций обеспечены Интернетом, до конца года их доля должна составить 93% от всех медучреждений. Для этого нужно подключить к мобильному 3G-интернету 167 медицинских объектов.

14 мероприятий в Дорожной карте связаны с охватом населения мобильным приложением "DamuMed". Сейчас им пользуются 12% интернет-активного населения - около 55 000 человек.

- Внедряются комплексные медицинские информационные системы, - отметил Жауков. - Из 51 медицинской организации они действуют в 48-ми. В трех организациях система будет внедрена после их слияния, тогда охват этой системой государственных медицинских организаций достигнет 100%. В регионе 18 частных медицинских организаций, работающих по госзаказу, из них 4 уже приобрели комплексные информационные системы. Остальные будут подключаться со следующего года.

Во всех 48 организациях, где функционирует комплексная информационная система, ведется медицинская документация в электронном формате. По приказу № 927 Министерства здравоохранения РК запланировано отменить 84 формы медицинских документов, на данный момент отменены 35 форм. До конца года план по отмене бумажных форм будет выполнен, заверил Жауков.

В плане цифровизации значится, что для оснащения медицинских организаций области необходимо закупить 1 427 компьютеров. Уже купили более 800, оставшиеся приобретут до конца 2018 года.

Из трудностей, которые препятствуют выполнению задач по цифровизации, Абат Жауков выделил наличие в медорганизациях оборудования, не имеющего цифрового формата. Сейчас ведется работа по его оцифрованию.

- В общем, можно сказать, что весь функционал работает, - заключил он. - Бывает, что у нас не всегда в мобильных приложениях своевременно можно записаться на прием к врачу. Это связано с нагрузкой, с учетом того, что у нас кадровый дефицит, участки перегружены. И поэтому со стороны населения мы получаем замечания, что они хотят записаться на прием, но не могут, потому что нет четкого графика приема. Раньше нагрузка достигала 2500-2800 пациентов на одного врача общей практики. Мы участки разгрузили и снизили нагрузку. Сейчас она составляет в среднем 1900 пациентов, тогда как рекомендуемая нагрузка составляет 1500, максимум - 1700 человек. Чтобы решить проблему с кадрами, аким области выделил 100 грантов, уже заключено 80 договоров с резидентами, обучающимися в медицинских вузах. Через 2-3 года они пополнят ряды врачей.
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§ Монгол Шуудан
Re: Развитию цифровизации в здравохранении Костанайской области...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 351
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.10.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это такое вообще эта...цифровизация? Везде слышу цифровизация, задачи по цифровизации? В акимате кажется есть отдел цифровизации...
Цитата:
наличие в медорганизациях оборудования, не имеющего цифрового формата. Сейчас ведется работа по его оцифрованию

Тут вообще не понял, что собираются отцифровать.
Если лекарь будет лучше от этого лечить, купите ему пять или десять компьютеров, и к каждому по интернету и вай-фаю, тока чтоб вылечивал. Всех.
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§ 211
Re: Развитию цифровизации в здравохранении Костанайской области...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5494
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.10.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы снизили курс доллара до 150ти и повысили зп, я бы например лечился бы в Германии или Израиле, как белый человек..
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