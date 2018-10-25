Развитию цифровизации в здравохранении Костанайской области мешает дефицит врачей

Дорожную карту цифровизации здравоохранения в Костанайской области реализуют в пилотном режиме с 2017 года, она рассчитана до 2020 года. Сейчас можно говорить о положительной динамике в решении этой задачи, отметил сегодня, 25 октября на брифинге в областном пресс-клубе заместитель руководителя управления здравоохранения области Абат ЖАУКОВ.

Фото из архива "НГ"



60% медицинских организаций обеспечены Интернетом, до конца года их доля должна составить 93% от всех медучреждений. Для этого нужно подключить к мобильному 3G-интернету 167 медицинских объектов.

14 мероприятий в Дорожной карте связаны с охватом населения мобильным приложением "DamuMed". Сейчас им пользуются 12% интернет-активного населения - около 55 000 человек.

- Внедряются комплексные медицинские информационные системы, - отметил Жауков. - Из 51 медицинской организации они действуют в 48-ми. В трех организациях система будет внедрена после их слияния, тогда охват этой системой государственных медицинских организаций достигнет 100%. В регионе 18 частных медицинских организаций, работающих по госзаказу, из них 4 уже приобрели комплексные информационные системы. Остальные будут подключаться со следующего года.

Во всех 48 организациях, где функционирует комплексная информационная система, ведется медицинская документация в электронном формате. По приказу № 927 Министерства здравоохранения РК запланировано отменить 84 формы медицинских документов, на данный момент отменены 35 форм. До конца года план по отмене бумажных форм будет выполнен, заверил Жауков.

В плане цифровизации значится, что для оснащения медицинских организаций области необходимо закупить 1 427 компьютеров. Уже купили более 800, оставшиеся приобретут до конца 2018 года.

Из трудностей, которые препятствуют выполнению задач по цифровизации, Абат Жауков выделил наличие в медорганизациях оборудования, не имеющего цифрового формата. Сейчас ведется работа по его оцифрованию.

- В общем, можно сказать, что весь функционал работает, - заключил он. - Бывает, что у нас не всегда в мобильных приложениях своевременно можно записаться на прием к врачу. Это связано с нагрузкой, с учетом того, что у нас кадровый дефицит, участки перегружены. И поэтому со стороны населения мы получаем замечания, что они хотят записаться на прием, но не могут, потому что нет четкого графика приема. Раньше нагрузка достигала 2500-2800 пациентов на одного врача общей практики. Мы участки разгрузили и снизили нагрузку. Сейчас она составляет в среднем 1900 пациентов, тогда как рекомендуемая нагрузка составляет 1500, максимум - 1700 человек. Чтобы решить проблему с кадрами, аким области выделил 100 грантов, уже заключено 80 договоров с резидентами, обучающимися в медицинских вузах. Через 2-3 года они пополнят ряды врачей.