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В Kcell не согласились с требованиями антимонопольщиков по тарифам

25 октября 2018, 14:02 |  Государство

В компании считают, что Антимонопольный комитет вмешивается в деятельность сотового оператора, который вправе самостоятельно определять условия тарифных планов, передает Informburo.kz.

Фото ©REUTERS

Фото ©REUTERS

24 октября антимонопольный орган сообщил о завершении расследования по АО "Кселл" после жалобы абонента. Клиент сообщил, что компания списала с его баланса более 30 тысяч тенге после превышения лимита доступа в интернет по тарифному плану "Алга-1", а также не уведомила его о взимании платы за интернет по повышенному тарифу – 20 тенге за 1 Мб.

Комитет выявил в действиях АО "Кселл" факты злоупотребления доминирующим положением – установление условий тарифных планов, ущемляющих законные права абонентов. Материалы направлены в административный суд

За злоупотребление доминирующим положением компании грозит штраф в размере 5% от дохода, полученного от монополистической деятельности. В адрес АО "Кселл" внесли предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса и устранении их последствий, включая возврат средств потребителям, говорится в релизе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКПП).

В ответ на запрос informburo.kz компания "Кселл" сообщила, что до сих пор не получила заключение по результатам расследования и предписание, на которые ссылается Антимонопольный комитет. У компании есть только копия протокола об административном правонарушении, с выводами которого не согласна.

В "Кселл" пояснили: расследование было начато после того, как компания не исполнила уведомление Антимонопольного комитета от 13 апреля 2018 года. В нём говорилось о необходимости во всех тарифных планах Kcell и Activ изменить тарифы на услуги доступа к интернету, исключив необоснованную разницу цен (это разница между оплатой связи в рамках тарифа и сверх тарифа, когда абонент превысил объём бонусных услуг доступа к мобильному интернету).

"Компания не может взять и просто так изменить тарифы для всех своих абонентов в середине года, в числе которых есть бюджетные организации, с которыми заключены договоры по результатам тендеров, допустив нарушение норм Гражданского кодекса", – сообщила начальник отдела корпоративных коммуникаций АО "Кселл" Наталья Еськова.

По её словам, компания должна была либо установить тариф 20 тенге за Мб всем абонентам без исключения, либо снизить цену за 1 Мб значительно ниже себестоимости. Такое требование Антимонопольного комитета в АО "Кселл" назвали незаконным и не стали исполнять.

Наталья Еськова добавила, что, по её мнению, КРЕМЗКПП вмешался в деятельность субъекта рынка, что противоречит Предпринимательскому кодексу РК.

По действующему законодательству сотовые операторы сами определяют условия тарифного плана с определённым набором услуг по разным тарифам, отметила Наталья Еськова.

"Требования по уведомлению абонентов об исчерпании бонусного объёма вступили в силу только в январе 2018 года. Расследование КРЕМЗКПП проведено за период 2017 года. Компании вменяют нарушение обязанности по переподключению тарифных планов, притом что такой обязанности и в 2017 году, и в настоящее время не установлено", – сообщили в компании.

В "Кселл" подчеркнули, что установление различных цен на услугу доступа к мобильному интернету в зависимости от потребления и своевременности оплаты услуг сотовой связи является общепринятой мировой практикой и применяется всеми операторами сотовой связи в Казахстане. Однако комитет вынес уведомление только в отношении АО "Кселл".

В компании подтвердили, что аналогичный спор уже рассматривался в суде зимой 2018 года по заявлению блогера Олжаса Сеитова. Тогда суд вынес решение в пользу "Кселл".

"Наличие такого решения по делу об отсутствии нарушения прав потребителя, в соответствии с положениями Предпринимательского Кодекса РК, является основанием для прекращения расследования, однако антимонопольный орган в нарушение нормы закона завершил расследование и возбудил административное дело", – отметила Наталья Еськова.

Она добавила, что, несмотря на отсутствие законодательной нормы, обязывающей операторов связи уведомлять об окончании бонусного объёма, АО "Кселл" направляло такие уведомления абонентам Activ, начиная с июля 2015 года, а абонентам Kcell – с 8 ноября 2017 года.
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