Правительство Казахстана планирует до указанной даты принять поправки в законодательство, передает Informburo.kz.
Часовые пояса Казахстана / Иллюстрация Wikipedia / User: Wassily
Кызылординская область в ночь на 1 декабря 2018 года (в 00.00) переведёт местное время на час назад.
Соответствующий проект постановления Правительства вынесли на публичное обсуждение.
На территории Казахстана два часовых пояса: четвёртый (UTC+5) и пятый (UTC+6).
"Кызылординская область отнесена к пятому часовому поясу, но по астрономическим правилам относится к четвёртому. Вопрос проработан с заинтересованными госорганами, которые поддерживает необходимость изменения часового пояса", – пояснили авторы документа.
Они предполагают, что изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области улучшит ситуацию с физиологическим дисбалансом, оказывающим влияние на здоровье граждан.
Вопрос о смене часового пояса в Кызылординской области поднимается давно. Находясь в часовом поясе UTC+4, фактически регион живет в UTC+6, то есть опережает своё поясное время на два часа. Проблема обострилась в 2005 году, когда Казахстан отказался от перехода на зимнее и летнее время.
Жители жалуются, что детям зимой приходится начинать уроки в тёмное время суток. Например, сегодня в Кызылорде солнце взошло только в 8.06.
В прошлом году депутаты Сената предлагали перевести время и в Костанайской области, которая тоже живёт не по своему часовому поясу.
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