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25.10.18 15:29
alex_60
Телефоны и деньги приносить в школу запрещено?
Сергей_я: все не не вотцап, а ватцап? Понимаю слово не наше, но оригинал же не whotsapp, а whatsapp. «вотсап» или «ватсап». По мнению ученых-языковедов, верный вариант написания только один –...
25.10.18 15:29
arman_kst
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
Нам тоже пора вернуть на место 1 час. В Алматы уже утром светло, а в Костанае темно. Зачем по темноте ходить на работу, в школу
25.10.18 15:27
alex_60
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
yudjin: я расшифровываю НПО как непонятная предпринимательская организация у меня больше ассоциации с НЛО.
25.10.18 15:04
Маркс
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
Козлов я: На карте видно,что наша и их области находятся на одном меридиане, а у нас физиологическим дисбалансом и не пахнет! Тем более, что в Кызылорде полдень наступал даже раньше, чем в...
25.10.18 14:58
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Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря

25 октября 2018, 13:05 |  Государство

Правительство Казахстана планирует до указанной даты принять поправки в законодательство, передает Informburo.kz.

Часовые пояса Казахстана

Часовые пояса Казахстана / Иллюстрация Wikipedia / User: Wassily

Кызылординская область в ночь на 1 декабря 2018 года (в 00.00) переведёт местное время на час назад.

Соответствующий проект постановления Правительства вынесли на публичное обсуждение.

На территории Казахстана два часовых пояса: четвёртый (UTC+5) и пятый (UTC+6).

"Кызылординская область отнесена к пятому часовому поясу, но по астрономическим правилам относится к четвёртому. Вопрос проработан с заинтересованными госорганами, которые поддерживает необходимость изменения часового пояса", – пояснили авторы документа.

Они предполагают, что изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области улучшит ситуацию с физиологическим дисбалансом, оказывающим влияние на здоровье граждан.

Вопрос о смене часового пояса в Кызылординской области поднимается давно. Находясь в часовом поясе UTC+4, фактически регион живет в UTC+6, то есть опережает своё поясное время на два часа. Проблема обострилась в 2005 году, когда Казахстан отказался от перехода на зимнее и летнее время.

Жители жалуются, что детям зимой приходится начинать уроки в тёмное время суток. Например, сегодня в Кызылорде солнце взошло только в 8.06.

В прошлом году депутаты Сената предлагали перевести время и в Костанайской области, которая тоже живёт не по своему часовому поясу.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5586
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы кзыл-ординцы, добились своего, не то что понаехавшие временщики на кустанайщине, которые и заниматься не хотели этим вопросом, хотя депутат Киколенко поднимала вопрос, было несколько публикаций в сми... но шкурного интереса нет в житие народишка.

[Исправлено: yudjin, 25.10.2018 - 14:44]
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§ alex_60
Re: Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1473
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас живут по актюбинскому времени. в большом здании рядом с большой площадью.
а депутаты в Астане, выбранные от региона, по астанинскому.
в этом вся суть.
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§ Козлов я
Re: Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.10.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они предполагают, что изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области улучшит ситуацию с физиологическим дисбалансом, оказывающим влияние на здоровье граждан. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32752?1540452910

Интересно девки пляшут!.. На карте видно,что наша и их области находятся на одном меридиане, а у нас физиологическим дисбалансом и не пахнет! Вот такие мы актюб... э-э-э, костанайские, крепкие ребята! Нам что пнем об сову, что совой об пень!
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§ Сабыр
Re: Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.10.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы когда переведём? Когда здравый смысл победит уже?
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§ MedVed820607
Re: Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 25.10.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По этому вопросу подвижки будут тогда когда найдется 1 человек готовый потратить свое личное время для сбора подписей, и написания заявлений по инстанциям, общения со СМИ и т.д. Большинство комментаторов НГ поддерживающих перевод не станут этим заниматься в силу занятости личным выживанием в нашем "диком капиталистическом рынке".
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§ alex_60
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1473
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
По этому вопросу подвижки будут тогда когда найдется 1 человек готовый потратить свое личное время для сбора подписей, и написания заявлений по инстанциям, общения со СМИ и т.д.


год 2015, январь, цитата с тенгри.
///Костанайцы просят синхронизировать местное время с географическим, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента заявила депутат Ольга Киколенко. "Поводом для запроса послужили обращения граждан Костанайской области по вопросу пересмотра времени. (...) Просим поручить соответствующим государственным органам изучить вопрос о синхронизации местного времени с местным географическим природным временем в Костанайской области", - сказала она, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру Казахстана Кариму Масимову. "В 2005 году, ссылаясь на медицинские причины, опыт зарубежных стран, переход на летнее время был отменен. И в целом по республике во всех регионах время по географическим поясам относительно соответствует. Есть разница, но небольшая. Кроме Костанайской и Кызылординской областей", - отметила она. По словам депутата, стандартное время в Костанайской области опережает время своего географического пояса на 1 час 46 минут, что является максимальным среди всех областей страны. "Такой разрыв говорит об очень большой разнице с астрономическим временем, что влияет на ритм жизни всех категорий граждан, особенно детей, так как их биологическое время пробуждения наступает значительно позже. Вместе с тем положительное решение этого вопроса не потребует дополнительных финансовых затрат, а благоприятно может сказаться на состоянии самочувствия и здоровья проживающих там людей", - обосновала свой запрос Киколенко. Ранее депутаты Сената попросили Карима Масимова вернуть Кызылординскую область в прежний часовой пояс. ////
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§ Sniper
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.10.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему же до сих пор не перевели время, если даже депутаты захотели порешать этот вопрос? Ответ прост, как 5 копеек. Эти стуло владельцы были смелыми на публике. В стенах затхлого помещения, они стали на 6 лет, угодными власти, манекенами.
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§ MedVed820607
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 25.10.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так то да. Согласен писали... Но как бы сказать. Такое ощущение что этот неподъемный воз бросили на половине дороги. А в данному случае нужно "добить" постоянно, вывешивать и вывешивать в СМИ информацию о требованиях жителей с фактами. У нас постоянно слышно о каких-то НПО и ОО которые как бы занимаются социально значимыми вопросами, при желании они могли бы организовать правильно оформленный порос населения (может кто-то и занимается не могу утверждать, что "никто и ничего не делает". Но впечатление у меня складывается что именно "как бы занимаются" ИМХО).
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§ yudjin
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5586
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.10.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Но впечатление у меня складывается что именно "как бы занимаются" ИМХО).

не у вас одного...
я расшифровываю НПО как непонятная предпринимательская организация
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§ Маркс
Re: Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 25.10.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
На карте видно,что наша и их области находятся на одном меридиане, а у нас физиологическим дисбалансом и не пахнет!

Тем более, что в Кызылорде полдень наступал даже раньше, чем в Костанае:
13:46 Костанай (UTC+6)
13:38 Кызылорда (UTC+6)
Пора возвращаться к нормальному времени:
"Передаём сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам московского времени [звучат сигналы]. Говорит Москва. В столице пятнадцать часов, в Ашхабаде — шестнадцать, в Костанае — семнадцать, в Караганде — восемнадцать, в Красноярске — девятнадцать, в Иркутске — двадцать, в Чите — двадцать один, во Владивостоке и Хабаровске — двадцать два, в Южно-Сахалинске — двадцать три, в Петропавловске-Камчатском — полночь."
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§ alex_60
Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1473
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
я расшифровываю НПО как непонятная предпринимательская организация


у меня больше ассоциации с НЛО.
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§ arman_kst
Re: Кызылорда переведёт время на час назад 1 декабря
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.10.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам тоже пора вернуть на место 1 час. В Алматы уже утром светло, а в Костанае темно. Зачем по темноте ходить на работу, в школу
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