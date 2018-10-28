Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы

В Казахстане продолжается работа по разъяснению программы «Рухани жангыру» и Послания президента. По городам и весям путешествуют пропагандистские группы, проводятся круглые столы. На одном из них, организованном управлением внутренней политики и проведенном в КФ ЧелГУ, мне довелось поучаствовать.

Уже сама тема «Сохранение национального кода, как важный фактор духовной модернизации Казахстана» вызывает вопросы. Режет слух и колет глаза термин «духовная модернизация». Каким образом к тонкой материи духовности пристроили технико-экономический термин «модернизация»? Разве не чувствуется несоответствие и отсюда - туманность посыла?

А что означает «национальный код»? Я попросил присутствующих, а среди них преобладал ученый люд, расшифровать это выражение. Желающих в зале не обнаружилось. Только Марияш Кадралинова, профессор, доктор филологии, рискнула предположить, что речь идет о менталитете нации. Предположим, что это так, хотя и термин «нация» последнее время имеет двоякий смысл. У одних это все граждане Казахстана, у других - только казахи. И чей менталитет тогда брать за основу и стремиться сохранять? И надо ли сохранять все, что сегодня входит в понятие «менталитет»? Ведь вместе с многочисленными плюсами у казахов есть и нежелательные проявления: воровство невесты, почти официальное многоженство, трайбализм и система блата через Саке-Маке-Баке, диковатая игра кокпар, где участники носятся с тушей убитого козла.

В первые годы независимости начало передач по TV сопровождалось исполнением гимна страны и роликом, где всадник в одежде кочевника скакал на лошади без седла. И только появление на Западе фильма про Бората, видимо, вынудило чиновников отказаться от заставки, проникнутой мыслью о Средневековье.

Надо сохранять культурное наследие, кто об этом спорит. Но у нас это избирательный процесс. Потомки вроде бы помнят великого Абая, духовного вождя и учителя нации. Его имена носят города, районы и улицы, внешне здесь все в порядке. Но попробуйте вспомнить, кто из руководства страны цитировал или ссылался на главный труд Абая «Слова назидания»? Или сейчас не в тренде его призыв из Слова двадцать пятого: «Русский язык откроет нам глаза на мир. Можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование. Этот путь стоит любых жертв».

Еще меня смущает тот факт, что большинство докладчиков на круглом столе выступали, не отрываясь от домашней заготовки. Я понимаю, если бы темой выступлений были проблемы математики, химии, физики с формулами и чеканными выводами. Читать по бумажке чужие мысли - значит, признавать собственную беспомощность и отсутствие личных соображений по обсуждаемой теме.

Печально, если в таком же русле действуют вояжирующие пропагандистские группы, ни на шаг не приближающие население к пониманию вроде бы судьбоносных документов.