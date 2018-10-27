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Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи

«Слова - это одежда для дел. И часто эта одежда - маскировочный комбинезон»
27 октября 2018, 11:50 |  Мнения

Прошло более полумесяца с момента обращения президента с Посланием к народу, уже вторым в этом году. В проправительственных СМИ ни на минуту не перестают говорить, показывать и писать об этом. Министры и депутаты разъезжают по стране с разъяснением Послания, естественно - за счет налогоплательщиков. И везде речи одинаковые.

Нам толкуют, что Послание направлено на повышение благосостояния народа. Вот только какого народа? Работягам повысят минимальный размер зарплаты до 42 000 тенге. Постеснялись бы называть такие цифры. А некоторых уже миллион в месяц не устраивает. Судите сами. По данным портала Nur.kz, министр финансов Алихан Смаилов получает 1 млн тенге в месяц. Его зарплата в 34 раза больше минимальной зарплаты в стране. А вот министр общественного развития Дархан Калетаев сожалеет, что раньше, работая в «Самрук-Казана», он получал в 2 раза больше. Сейчас он получает чуть больше 900 тысяч. У каждого министра в среднем 4 зама, которые получают на 200 тысяч меньше министра. Содержание госслужащих обходится казне более чем в 1 трлн тенге. Графа будет расти, так как с нового года им поднимут оклады.

Не забыл президент в своем Послании и о поддержке бизнеса. Банкам выделяется 600 млрд тенге, в том числе 300 млрд - из пенсионного фонда. Как бы банкиры не оставили народ без пенсий...

В середине апреля президент заслушал отчеты председателя совета директоров АО «Самрук-Казана», председателя правления АО «Самрук-Казана», независимого директора АО «Самрук-Казана». Не много ли начальников на один фонд? Получается что этот фонд делает благосостояние чиновников, а не народа.

Недавно опубликовали список 50 самых влиятельных (читай - самых богатых) бизнесменов Казахстана. Там все знакомые фамилии. Это дети, братья, сватья бывших и действующих министров и депутатов. И вот им президент в своем Послании предлагает помогать. Ну а простому народу предлагается жить на 42 000 тенге. Придется питаться вывеской из продовольственных программ.

Не следует забывать - когда так относятся к народу, у него немного нарушается любовь к власти и государству. В августе газета «Время» опубликовала результаты выборочного обследования домашних хозяйств по анкете «Качество жизни населения в 2018 году», проведенного комитетом по статистике МНЭ РК. Только 25,8% опрошенных сообщили, что могут купить все необходимое; 36,5% сказали, что хватает на питание и одежду, но не могут себе позволить купить товары длительного пользования (телевизор, холодильник и др.), 1,7% испытывают недостаток денег даже на питание, 78,8% не могут позволить ежегодный отпуск вне дома, 26,2% не могут оплатить прием у платного врача, 18,9 % не всегда находят деньги на лекарства. А нам твердят, что светлое будущее не за горами.

В Послании президент говорит красиво, но ведь слова - это одежда для дел. И часто эта одежда - маскировочный комбинезон. Существуют три способа управления народом. Первый - дать ему что он просит. Второй - ничего ему не давать. И третий, способ самый мудрый - дать и тут же отнять то, что дали. У нас он действует. Зарплату поднимут на 14 000 тенге, и тут же путем повышения цен на все и вся отнимут больше.
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Комментарии к новости
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* Артем Марусич
Re: Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 63
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 27.10.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смех смехом, но я буквально прошлым летом наблюдал объявление "В Кинотеатр требуется уборщица" и ЗП была 3х ххх тенге, курьеры разные 3х ххх получают. С такими ЗП, к примеру 3 тысячи это уже 10% от общей кучи денег или около 100% свободных денег что остаются после оплаты всех счетов и покупки необходимого кол-ва еды для того что бы не умереть с голоду, а просто голодать.

Мне это заявление показалось фантастическим. Думаю, люди получающие 28, даже поверить не могут что станут получать 42, вот по этому и делают на это упор, рассказывают про это.

Ну а на счет социальной "справедливости" естественно согласен.
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по этому - слитно
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6214
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Смех смехом, но я буквально прошлым летом наблюдал объявление "В Кинотеатр требуется уборщица" и ЗП была 3х ххх тенге, курьеры разные 3х ххх получают. С такими ЗП, к примеру 3 тысячи это уже 10% от общей кучи денег или около 100% свободных денег что остаются после оплаты всех счетов и покупки необходимого кол-ва еды для того что бы не умереть с голоду, а просто голодать.

Мне это заявление показалось фантастическим. Думаю, люди получающие 28, даже поверить не могут что станут получать 42, вот по этому и делают на это упор, рассказывают про это.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32750

Ну не факт, что люди получающие 28,станут получать 42.
Есть такое понятие как рынок и если будут желающие делать работу за 28 то больше никто платить не будет.
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6214
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Банкам выделяется 600 млрд тенге, в том числе 300 млрд - из пенсионного фонда. Как бы банкиры не оставили народ без пенсий... Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32750#784012

Действительно довольно странно всё это ,почему государство помогает коммерческим структурам и не просто помогает,а помогает за наш счёт?
Если продуктовый магазин не может успешно конкурировать он зарывается и на его место приходят более расторопные и успешные люди.Никому же в голову не приходит ,что нужно тащить его до последнего да ещё и за счёт пенсионных накоплений.С банками должно быть то же самое не можешь работать уходи придут другие.
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§ Монгол Шуудан
Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 27.10.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В самом деле. Составляют планы привлечения инвесторов, ругают за плохую работу в плане привлечения инвесторов. Проводят собрания, составляют отчёты, отсчитываются перед своим начальством.
И одновременно не знают куда вложить миллиарды из ЕНПФ, покупая какие-то рискованные бумаги иностранных банков.
То ли я дурак,то ли лыжи не едут
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§ Sniper
Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.10.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не на добычу алмазных копей приглашают
инвесторов. На выделку овечьих и коровьих шкур. С нулевой прибылью
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6214
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работягам повысят минимальный размер зарплаты до 42 000 тенге. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32750

Довольно странное вот это вот понятие 42000\месяц.
Кто работает посменно,кто посуточно,кто то вообще 2 часа в день.
Вот допусти уборщица в офисе целый день нафик не нужна,пришла утром на 1 час и вечером на 1 час навела порядок и получила за эту работу 1000тнг ну или по 500тнг/час.остальное время она свободна может ещё 10 офисов за день перемыть.
Если она приходит каждый день то получает 30000тнг/месяц ,ну как бы мало и можно начинать возмущаться ,что работодатель сволочь,спекулянт и эксплуататор,но если посчитать нормальный рабочий день 8 часов по 500тнг то получается 4000 в день теперь умножаем на 22 рабочих дня и выходит уже 88000/месяц.То есть ли работодатель не соблюдает норму закона по минимальной оплате труда, то выходит, что это выгодно и ему и работнику.
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§ Гога
Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.10.18 - 19:42
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