Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи

Прошло более полумесяца с момента обращения президента с Посланием к народу, уже вторым в этом году. В проправительственных СМИ ни на минуту не перестают говорить, показывать и писать об этом. Министры и депутаты разъезжают по стране с разъяснением Послания, естественно - за счет налогоплательщиков. И везде речи одинаковые.

Нам толкуют, что Послание направлено на повышение благосостояния народа. Вот только какого народа? Работягам повысят минимальный размер зарплаты до 42 000 тенге. Постеснялись бы называть такие цифры. А некоторых уже миллион в месяц не устраивает. Судите сами. По данным портала Nur.kz, министр финансов Алихан Смаилов получает 1 млн тенге в месяц. Его зарплата в 34 раза больше минимальной зарплаты в стране. А вот министр общественного развития Дархан Калетаев сожалеет, что раньше, работая в «Самрук-Казана», он получал в 2 раза больше. Сейчас он получает чуть больше 900 тысяч. У каждого министра в среднем 4 зама, которые получают на 200 тысяч меньше министра. Содержание госслужащих обходится казне более чем в 1 трлн тенге. Графа будет расти, так как с нового года им поднимут оклады.

Не забыл президент в своем Послании и о поддержке бизнеса. Банкам выделяется 600 млрд тенге, в том числе 300 млрд - из пенсионного фонда. Как бы банкиры не оставили народ без пенсий...

В середине апреля президент заслушал отчеты председателя совета директоров АО «Самрук-Казана», председателя правления АО «Самрук-Казана», независимого директора АО «Самрук-Казана». Не много ли начальников на один фонд? Получается что этот фонд делает благосостояние чиновников, а не народа.

Недавно опубликовали список 50 самых влиятельных (читай - самых богатых) бизнесменов Казахстана. Там все знакомые фамилии. Это дети, братья, сватья бывших и действующих министров и депутатов. И вот им президент в своем Послании предлагает помогать. Ну а простому народу предлагается жить на 42 000 тенге. Придется питаться вывеской из продовольственных программ.

Не следует забывать - когда так относятся к народу, у него немного нарушается любовь к власти и государству. В августе газета «Время» опубликовала результаты выборочного обследования домашних хозяйств по анкете «Качество жизни населения в 2018 году», проведенного комитетом по статистике МНЭ РК. Только 25,8% опрошенных сообщили, что могут купить все необходимое; 36,5% сказали, что хватает на питание и одежду, но не могут себе позволить купить товары длительного пользования (телевизор, холодильник и др.), 1,7% испытывают недостаток денег даже на питание, 78,8% не могут позволить ежегодный отпуск вне дома, 26,2% не могут оплатить прием у платного врача, 18,9 % не всегда находят деньги на лекарства. А нам твердят, что светлое будущее не за горами.

В Послании президент говорит красиво, но ведь слова - это одежда для дел. И часто эта одежда - маскировочный комбинезон. Существуют три способа управления народом. Первый - дать ему что он просит. Второй - ничего ему не давать. И третий, способ самый мудрый - дать и тут же отнять то, что дали. У нас он действует. Зарплату поднимут на 14 000 тенге, и тут же путем повышения цен на все и вся отнимут больше.