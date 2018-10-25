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alex_60
Телефоны и деньги приносить в школу запрещено?
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arman_kst
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Испугавшие костанайцев облака пара над ТЭЦ прокомментировали в ГКП "КТЭК"

Артём МАРУСИЧ

25 октября 2018, 11:22 |  ЖКХ

Сообщения местных жителей с видеозаписями, на которых зафиксированы клубы пара над центральной котельной Костаная, стали поступать на вотсап "НГ" сегодня, 25 октября, в одиннадцатом часу утра. "НГ" обратилась за комментарием в теплокомпанию.


- У нас проверка предохранительных клапанов на каждом паровом котле (их три на ТЭЦ), - сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". - Эту проверку мы производим раз в два месяца методом подрыва. Это безопасное мероприятие. Если был слышен звук и виден пар - это нормально.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Испугавшие костанайцев облака пара над ТЭЦ прокомментировали...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5467
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.10.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня тоже смартофон теперь с двойной камерой..
Всего боюсь!
Так он чисто снимает..
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§ Menden1968
Re: Испугавшие костанайцев облака пара над ТЭЦ прокомментировали...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотри буть осторожен с двойной камерой будешь снимать одно и заниматься рукоблудием будешь а другая запишет твоё занятие ,извини словоблудием вот этот животворящий немецкий что делает его не выучил и русский великий забыл.
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§ Sniper
Re: Испугавшие костанайцев облака пара над ТЭЦ прокомментировали...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.10.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Смотри буть осторожен с двойной камерой будешь снимать одно и заниматься рукоблудием будешь а другая запишет твоё занятие

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32748

он еще не сказал на форуме, какое из 2 занятий, перечисленных тобой, основное занятие Марэка и увлекательное времяпровождение....
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