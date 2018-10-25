Испугавшие костанайцев облака пара над ТЭЦ прокомментировали в ГКП "КТЭК"

Сообщения местных жителей с видеозаписями, на которых зафиксированы клубы пара над центральной котельной Костаная, стали поступать на вотсап "НГ" сегодня, 25 октября, в одиннадцатом часу утра. "НГ" обратилась за комментарием в теплокомпанию.





- У нас проверка предохранительных клапанов на каждом паровом котле (их три на ТЭЦ), - сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". - Эту проверку мы производим раз в два месяца методом подрыва. Это безопасное мероприятие. Если был слышен звук и виден пар - это нормально.



