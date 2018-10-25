С 2019 года вводится новый принцип приёма в магистратуру, исключающий участие вузов
Приём в магистратуру с 2019 года будет проводиться по аналогии с бакалавриатом, то есть по принципу "грант следует за обучающимся", передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото patrasevents.gr
С 2019 года приём в магистратуру по всем образовательным программам будет проводиться на основе комплексного тестирования. Вузы не будут вовлекаться в процедуру вступительных экзаменов, сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ответе на запрос депутатов фракции "Народные коммунисты".
Депутаты заметили, что гранты на обучение в магистратуре стали "кормушкой" для чиновников и объектом торговли, поскольку в состав приёмных, апелляционных комиссий входили непосредственно сотрудники вузов.
Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в закон "Об образовании" внесли поправку, по которой приём в магистратуру с 2019 года будет проводиться по аналогии с бакалавриатом, то есть по принципу "грант следует за обучающимся". Выбор вуза будет за магистрантом.
В 2018 году приём в магистратуру по 17 специальностям уже проводился в пилотном режиме через комплексное тестирование по технологии, разработанной Национальным центром тестирования МОН. Претендентам выдавались сертификаты с указанием баллов за тестирование. На основе этих сертификатов претенденты самостоятельно выбирали высшее учебное заведение по аналогии с бакалавриатом.
"Внедрение нового принципа присуждения образовательных грантов в магистратуру позволит обеспечить прозрачность и открытость приёма на послевузовское образование", – говорится в ответе премьер-министра.
В 2018 году в Казахстане выделили 13 220 грантов для поступления в магистратуру. Это на 3174 гранта больше, чем в 2017 году.
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